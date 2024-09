Virágzik az őszi kikerics: Ezeken a helyszíneken találkozhatunk vele 2024-ben

Onnan (is) tudhatjuk, hogy beköszöntött az ősz, hogy lila szirmait bontogatja a természetben az őszi kikerics. A kutyadöglesztőfű néven is ismert virág nem véletlenül kapta ezt a becenevet.

A nyár végi esőzések a kikericsnek is kedveztek, ezért több helyen is felbukkantak országszerte. Mutatjuk, hol találkozhattok hazánkban ezzel a gyönyörű virággal, amit érdemes inkább csak távolról megfigyelni, hiszen hazánk egyik legmérgezőbb növényeként tartják számon! Éppen ezért kapta a kutyadöglesztőfű becenevet, amit a legelő állatok is tudnak, ezért nagy ívben elkerülik a virágot, így szépen elszaporodik és ép marad a legelőkön.

Őszi kikerics-lelőhelyek hazánkban:

Soroksári Botanikus Kert, Budapest

Rezi határa

Bakonybél

Bertényi Miklós Füvészkert, Visegrád

Julianus-kilátó, Nagymaros

Pilisszentlélek

Szelestei arborétum

Gyadai tanösvény, Cserhát

Kámoni Arborétum

Naszály, Cserhát

Verőce környékén

Orfű

Nagyharsányi szoborpark

Olcsvaapáti

Nógrádi vár környékén

Zalacsány mezőin

Kóspallag

Kán körség legelőin a Zselicben

Három-kő, Bükk

Szentendrei-sziget, Pócsmegyer környékén

