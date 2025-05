5 varázslatos rózsakert szerte az országban, ahol virágok ezreiben gyönyörködhetünk

Varázslatos vidéki rózsakerteket ajánlunk a figyelmetekbe, melyeket különösen érdemes felkeresni most, hogy teljes pompájukban tündökölnek. Ejtsétek útba őket egy hangulatos kirándulás alkalmával!

Rózsakert a kaposvári Csiky Gergely Színház szomszédságában

Somogyország szívében, Kaposvár belvárosában sétálva, a Csiky Gergely Színház szomszédságában található Színház parkban magával ragadó élményt nyújt a virágba borult rózsakert. A szecessziós épület mellett valóban páratlan élmény átsétálni a rózsákkal körbefuttatott lugasok alatt és szemügyre venni a különböző színekben pompázó virágokat. A padok és Gera Katalin Tündérrózsa nevet viselő díszkútjának csobogása nagyszerű alkalmat nyújtanak egy pillanatnyi, kora nyári pihenőre.

7400 Kaposvár, Rákóczi tér

Magyar rózsák kertje, Szolnok

A Tisza fővárosaként is becézett Szolnok önmagában is nagyszerű nyári úti cél. Különösen igaz ez a nyár első hónapjában, mikor virágba borulnak a város szívében található Verseghy park rózsái. A park, mely közel 100 éves múltra tekint vissza, a kezdetektől otthont adott az őshonos rózsafajtákat felsorakoztató rozáriumnak, vagyis rózsakertnek. A rózsalugasok alatt sétálva ráadásul nemcsak magukban a virágokban gyönyörködhetünk, hanem azok egyedülálló változatosságában is.

5000 Szolnok, Verseghy park 4.

Cziráky Margit Rózsakert, Fertőd

Május 17-én nyitotta meg kapuit a fertődi Esterházy-kastély varázslatos Cziráky Margit Rózsakertje, ahol közel 8000 rózsatő látványában gyönyörködhetünk. Az impozáns rózsakertet IV. Esterházy Miklós herceg felesége, Cziráky Margit grófnő álmodta meg és 1908-ban került kialakításra. A hosszan nyújtózó rózsalugasok alatt nem akármilyen élmény sétát tenni, miközben a legkülönbözőbb színű virágok bontják szirmaikat mellettünk, de még a fejünk felett is.

9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2. | Weboldal

Ebben a cikkünkben bővebben is olvashattok a rózsakertről >>

Siófoki rózsakert

Gyönyörű színekben pompázó rózsakert várja a rózsák szerelmeseit Siófokon, közvetlenül a Balaton partján. A siófoki kikötőben található rózsakertet az 1930-as években alakították ki és az utóbbi években több felújításon is átesett. A kertben nem kevesebb mint 6000 rózsatő bontogatja szirmait minden év május-júniusában. Ha Siófokon jártok, feltétlenül keressétek fel a rózsakertet, ugyanis nemcsak a virágok, de a Balaton látványa, valamint az itt kialakított zenélő szökőkút is páratlan élményeket ígér.

Antik Rózsák Kertje a Luby-kastélyban, Nagyar

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyar településén különleges látnivaló várja a gyönyörű virágok iránt rajongókat. A Luby-kastélyt körbeölelő rózsakertben ezernyi rózsa bontogatja szirmait nyár elején, melyek között igazi virágritkaságokra is bukkanhattok. A látvány éppoly felejthethetetlen, mint a rózsakertet körbelengő virágillat, emlékezetes élmény tehát minden idelátogatónak. A kastélyban egy interaktív múzeum is helyet kapott, melyet érdemes felkeresni egy hangulatos, rózsakerti sétát követően.

4922 Nagyar, Petőfi utca 6. | Weboldal

A főváros is mesés rózsakertekkel invitál egy kis júniusi sétára: