Budapest 5 legvarázslatosabb rózsakertje, ami teljes pompájában tündököl

Különféle színpompás rózsák illatoznak az iszlám legészakibb szent helyén is. Az 1543 és 1548 között épült türbére a romantikus, macskaköves Gül Baba utca tetején, a Rózsadomb oldalában bukkanhatunk rá. Néhány évvel ezelőtt nem csak a türbe, hanem az azt körülölelő függőkert is újjászületett egy nagyszabású török-magyar beruházás keretein belül, így ma több ezer növény veszi itt körül az andalgókat: többek között rózsakülönlegességek, tulipánok, nárciszok, kúszónövények és 140 fa ölelésében sétálgathatunk.

A Szent István park illatozó rózsakertjét 2010-ben, a nemzetközileg elismert rózsanemesítő, Márk Gergely segítségével telepítette a FŐKERT, ami azóta is minden évben tündököl a Duna melletti parkban. A felparcellázott rózsakertben 240 rózsafajtával ismerkedhetünk meg a kihelyezett tábláknak köszönhetően, de még futórózsával körbefuttatott pergola alatt is sétálhatunk. A rózsakerttel büszkélkedő park egyedülálló látványosságnak számít, hiszen a Márk Gergely által nemesített parkrózsákat a világ számos országában nagy becsben tartják, csodájukra pedig nemcsak a környékbeliek járnak, hanem vidékről is sokan látogatnak fel.

A Városliget rehabilitációja során a Millennium Háza bejáratához a szivárvány minden színében pompázó rózsakertet telepítettek. Ezen a romantikus hangulatú helyszínen 1500 tő rózsa és rózsalugas változatos színű és mintázatú virágai keltik újra életre Budapest aranykorának hangulatát. Sőt, az illatos kert közepén még egy, az épület romantikus jegyeivel harmonizáló Zsolnay-kút is díszeleg, megkoronázva ezzel ezt az egyedülálló miliőt. A padokkal övezett rózsakert ideális helyszíne lehet a tavaszi-nyári randiknak, illetve akkor is jó választás, ha pokrócon üldögélve, kellemes környezetben szeretnénk kikapcsolódni.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2,5 hektáros rózsakertje nemcsak a legnagyobb a fővárosban, hanem a hazánk legnagyobb rózsagénbankja címmel is büszkélkedhet. A helyszín számtalan rózsakülönlegességet rejt, és kultúrtörténeti szempontból is igazán egyedi fajtákat találhatunk itt. Június 8-9. között pedig egy izgalmas esemény, a BLOOM fest Budapest során várnak minden növényrajongót a Budatétényi Rózsakertbe, egy virágos hétvégére. A program során kertészetek, kertépítők, növény- és virágárusok, valamint termelők gyűlnek össze a kertben, hogy csodálatos virágokkal, valamint különleges, növényi eredetű szépségápolási, wellness- és gasztronómiai termékekkel varázsoljanak el benneteket.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool