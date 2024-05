7 bakancslistás program és kirándulóhely májusra, ahol csodálatos látvány fogad

A világ legszebb hangú énekesmadaraként is számon tartott fülemülék hazatérnek Afrikából. Ennek okán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében ismételten megrendezésre kerül a Fülemülék éjszakája programsorozat. Április végétől május végéig az ország több helyszínén élvezhetjük az apró madarak koncertjét. Az ingyenes esti programokon regisztráció nélkül vehetnek részt a madárbarátok. A gyűrűzéssel egybekötött rendezvényeken lehetőség nyílik akár közelebbről is megnézni a különleges hangú madarakat.

Az akácosból kialakított zalai völgy sokakat csábít a környékre, hiszen májusban nyílnak a névadó azálea illatos virágai. A sajátos mikroklímájú völgy büszkén viseli a Zala vármegye természeti csodája címet, melynek elnyeréséhez a tavaszi virágok mellett az itt megtalálható ezernyi fenyőfaj és a 24 hektáros zöldterület magával ragadó bája is nagyban hozzájárult. A völgy babakocsival is megközelíthető kacskaringós erdei ösvényei egész évben szabadon látogathatók.

