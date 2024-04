Tavaszi kalandok a vadregényes Kis-Balatonnál: 6 kihagyhatatlan látnivaló a környéken

A Balaton hajdanvolt nyugati öblét napjainkban már egy különálló tájegységként ismerjük, ahol megannyi kulturális és természeti kincsre lelhetünk. A fokozottan védett mocsárvidék és környéke a vadregényes túrák, romantikus andalgások és kulináris élvezetek egyik legszebb ékszerdoboza.

Kis-Balaton Látogatóközpont, Keszthely

Szinte beleolvad a tájba a Kis-Balaton Látogatóközpont nem mindennapi épülete, amelynek a tetején egy fűvel borított, színes növényekkel tarkított tanösvény húzódik. Ám nemcsak kívül, hanem belül is igencsak érdekes a fogadóépület, ahová betérve egy interaktív kiállítás vezet be minket a Kis-Balaton vízi élővilágának titkaiba. Ha megéheznénk, akkor a látványkonyhában meleg ételekkel várnak. A vidék kincseit az épület falain túl is felfedezhetjük, hisz a látogatóközpontól indulnak szakvezetések a Diás-szigetre, a Fekete István-emlékhelyhez és a Matula-kunyhóhoz, illetve a Kis-Balaton fokozottan védett területeire is.

Kányavári-sziget, Balatonmagyaród

Különleges, íves fahídon léphetünk be a Kányavári-sziget mesébe illő, mocsaras vidékére, ahol egy igazi vadregényes világ fogad minket. A háborítatlan ökoszisztémával büszkélkedő területen barangolva festői panorámát ígérő kilátókra lelhetünk, ahonnan a messzeségben elhúzódó táj mellett a sziget páratlan élővilágát is megcsodálhatjuk. A fahíd mellett a 15 állomásos Búbos vöcsök tanösvény rejlik, amelyet bebarangolva feltárul előttünk a sziget irigylésre méltó madárvilága.

Fenyvespusztai Állatsimogató, Balatonmagyaród

A Kányavári-sziget bejáratával szemben terül el egy 8 hektár kiterjedésű major, ahol kicsik és nagyok egyaránt elmerülhetnek a tanyasi élet legjavában. Ugyanis a Fenyvespusztai Állatsimogatóban csacsik, nyuszik, bárányok, kis kecskék, pónik, bivalyok, törpemalackák mellett megannyi kedves állatot ismerhetnek meg a gyerekek közelről.

A látogatók a barátságos háziállatok többségének karámjában vendégeskedhetnek, zoo csemegével etethetik őket, sőt ha kedvük támad, akkor a pónilovaglást is kipróbálhatják, míg a hintókirándulás lehetősége az egész család előtt nyitva áll. Fontos azonban tudni, hogy mindkét program előtt előzetes egyeztetés szükséges.

Zalakaros Termáltó és Ökopart

Zalakaroson az egyedülálló ásványi anyagösszetételű termálvíz táplálta tónál, illetve a körülötte kialakított, szabadon és ingyenesen látogatható parkban megannyi élmény vár. A csodás természeti környezetet egy 15 méter magas kilátótoronyból vehetjük szemügyre, de a szintén 10-20 méter magasból induló csúszdákon száguldva is elcsíphetjük a hely pár pompás pontját.

Ezenfelül a parkban akár vízen is járhatunk, a kihelyezett vízi tipegőknek köszönhetően, illetve a közeli erdők világába az Égerösvény tanösvény vezet be minket. Végül az adrenalinlöketek és a kalandozások után a hangok vagy a fények meditációs pavilonjában csöndesedhetnek el gondolataink és a szívverésünk egyaránt. S ha már erre járunk, akkor a közeli zalakarosi kilátót, valamint a Csiga-túra tanösvényt is nyugodtan a bakancslistánkra tűzhetjük.

Kőszikla-szurdok, Nagybakónak

8 millió évvel ezelőtt még a Pannon-tó vize fodrozódott a Kőszikla-szurdok vidékén, ahol most az idilli zalai dombok lankái hullámoznak, s hatalmas sziklafalak törnek az ég felé. A Nagybakónak mellett rejlő Kőszikla-szurdokot az újudvari TV-toronytól indulva hódíthatjuk meg. Az 5,6 km hosszú körtúra először a Csibiti-tó romantikus partjára visz minket, majd fenséges bükkösön át kalauzol el az Eszperantó-forrásokhoz.

Innentől, a kék háromszög jelzést követve, a Kőszikla-szurdok sejtelmes, 600 méter hosszú katlanjában kalandozhatunk. Viszont érdemes észben tartani, hogy csak száraz időben vágjunk neki a szurdoknak, hisz a kirándulóhely természetes állapotú, nincs kiépített ösvény, így esős időben kifejezetten veszélyes.

Kányaváry Borbirtok

A Kis-Balaton békés és egyben káprázatos tájéka felett, a zalaszabari Szőlőhegyen foglal helyet a Kányaváry Borbirtok, ahol a látványborászat kézműves gondossággal készített borai vesznek le a lábunkról. A borbirtok megálmodói a nyüzsgő nagyvárosi életet hagyták maguk mögött, hogy egy nyugodt, festői környezetben élesszék fel a zalai borok legfinomabb zamatait.

A chardonney, sauvignon blanc vagy a cabernet sauvignon szőlőfajtákból készült mennyei nedűiket pedig isteni fogások kíséretében, a Badacsonyra és a Keszthelyi-hegység vonulataira nyíló borteraszukon ülve élvezhetjük. Ha csoportosan érkezünk, akkor vezetett bortúrákon is részt vehetünk, sőt nyáron megannyi zenés programmal, koncerttel vár minket a csodás borbirtok.

