40 mesés kirándulóhely és titkos látnivaló a Balaton déli partján

Fedezzétek fel velünk a Balaton csodás déli partjának összes zegzugát. Ajánlónkkal bejárhatjátok a legszebb panorámapontokat és legmagasabb kilátókat, végigkalauzolunk benneteket titkos pincesorokon és hangulatos sétányokon, varázslatos várak és bájos kápolnák érintésével.

Balaton szíve, Zamárdi

Szívet melengető látnivaló a Balaton partja mentén húzódó Margó Ede sétány egyik népszerű alkotása. A népszerű fotóspontként is szolgáló, vörös homokkőből készített szobor szívébe pillantva, szívecskébe foglalva gyönyörködhetünk ugyanis a tihanyi apátságban és magában az északi partban.

Balatonboglári lombkoronasétány

A Gömbkilátó mellett épült fel Boglár új látnivalója, az erdőben húzódó, kilátóval megtoldott lombkoronaösvény. A sétány az egyik oldalon a fák lombkoronája közt vezet, a másik oldalon pedig kilátást biztosít a Balaton északi partját díszítő tanúhegyekre.

Balatonfűzfő miniszobrai

Balatonfűzfőn járva-kelve több miniszobor is tanúskodik a településen élő P. Kovács Péter szobrász munkásságáról. A balatonfűzfői Vas szobor park csak az ő munkáival van tele, legutóbb pedig két miniszoborral lepte meg a Balaton partja mentén futó sétányt. A szobrász stílusára jellemző minimalizmus és letisztultság a parton található szerelmespár és egy trombitáló angyal alakjában is megjelenik.

Balatonlellei Panorámaterasz

A Dél-balatoni Borút részét képező Kis-hegy nem csak páratlan borospincéivel, valamint a Szent Donát-kápolna és a Majthényi Présház műemlék épületeivel vonzza a látogatókat: a 2021-ben átadott panorámateraszról mintegy 300 méteres tengerszint feletti magasságból tárul elénk a Balaton csillogó felszíne és a Badacsony vidéke. A lélegzetelállító kilátás mellett asztalokat, padokat és több tűzrakóhelyet is találunk, így minden adott egy felhőtlen piknikezéshez!

Balatonvilágosi magaspart

Ha mindig is ábrándoztunk romantikus balatoni naplementéről, a balatonvilágosi magaspartnál keresve sem találni alkalmasabb helyet a naplementemozihoz. Innen azonban nemcsak a naplementében érdemes gyönyörködni, de a szemünk elé táruló legszélesebb balatoni panorámában is. Mondanunk sem kell talán, hogy belátni innen a teljes keleti medencét, így, ha van némi időtök, érdemes az egyik padon ráérősen megpihenni.

Buzsáki pincesor

Somogyország rejtőző kincsei közé tartozik a mintegy 60 darab épületből álló buzsáki műemléki pincesor. A régi nádfedeles pincék azoknak az időknek az emlékét őrzik, amikor a Balaton még kétszer nagyobb volt, és a község a tó partján állt. A János-hegy lankáin, szőlő-, napraforgó- és kukoricaültetvények között sorakozó présházak, pincék nagy része a népi építészet kivételes emléke, ahol jobbnál jobb borokat kóstolhatunk.

Csicsergő-sziget, Balatonberény

A Dél-Balaton legnyugatibb településén találjuk a nádasokkal tűzdelt vadregényes, másfél hektárnyi Csicsergő-szigetet. A természetvédelmi területre egy hídon át tudunk átsétálni, ahol élvezhetjük a gazdag madárkórus énekét és a szélben lengedező sások zizzenését, miközben a távoli Badacsonnyal játszunk farkasszemet.

Fehérkő vára, Kereki

Somogyi lankák ölelésében találjuk Kereki települését és a település mellett található 283 méteres dombon magasodó Fehérkő várát. A vár romjait jelzett gyalogúton közelíthetjük meg, az egykor középkori erősséget fapallós gyalogösvényen járhatjuk körbe. Az ösvényen kialakított panoráma- és pihenőteraszról vethetünk egy pillantást a kőröshegyi völgyhídra, de felsejlenek azért a Balaton-felvidék vonulatai is.

Deseda-tó és arborétum

Kaposvártól északra rejtőzik hazánk leghosszabb mesterséges tava, a nyolckilométeres Deseda. A varázslatos tó és az azt körülölelő arborétum tartalmas kikapcsolódást ígér az aktív sportok szerelmeseinek, hiszen azon túl, hogy többféle tanösvényen barangolhatjuk be a környéket, egy jól kiépített kerékpárútvonalon csaknem teljesen körbe is biciklizhetjük, ráadásul nemcsak földön és csónakon, de a levegőben, pontosabban lombkoronaszinten, a hat méter magasan futó fapallós kalandsétányon is kémlelhetjük a festői horizontot. A család apraja pedig a Fekete István Látogatóközpontban és a meseerdőben gyarapíthatja élményei sorát.

Fehérvízi-láp, Balatonfenyves

Rejtőzködő kincs és felfedezésre váró táj a Balaton egykori öble, a somogyi Nagyberek. A védett Fehérvízi-láp igen gazdag növény- és madárvilágát most akár kenuban ülve, kényelmesen evezve is megismerhetitek. A rövidebb és hosszabb kenutúrákra a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesületnél tudtok jelentkezni.

balatonfenyvesen.hu

Hamvas Béla-borút és -kilátó, Balatonkeresztúr

Balatonberényből Balatonkeresztúr irányába 40 állomásos borút kanyarog Hamvas Béla neve és munkássága előtt tisztelegve. A könnyű útvonal a Bokros-hegy lankáin vezet keresztül, érintve a bájos műemlék pincesort és az egyik kanyarulatban magasodó kilátót, ami pompás panorámát nyújt a környékre.

Hetyei templomrom, Ádánd

Siófoktól alig félórára, Ádánd településének határában, magányosan nyújtózik az égbolt felé a térség igen különleges, középkori műemléke. A törökök pusztítása után beszédesen törökhagyásnak is hívják az itt található hetyei templomromot. A romantikus és gótikus jegyeket is magán viselő, Árpád-korból ránk maradt egykori templomból mára már csak a puszta közepén álló tornyában gyönyörködhetünk.

Kányavári-sziget, Kis-Balaton

Egész évben szabadon látogatható kincs rejtőzik a Kis-Balaton szívében, a vadregényes Kányavári-sziget személyében. A fokozottan védett terület azon kevesek egyike, ahova megérkezni is kivételes élmény: a szigetre ugyanis egy különleges, íves fahíd vezet át. Innen veszi kezdetét az igazi kaland, a 15 állomásos Búbos Vöcsök tanösvény, mely a Kis-Balaton természeti kincseibe, de mindenekelőtt a sziget madárvilágába nyújt bepillantást. Az élővilág megfigyelésében madármegfigyelő torony, az apróságok kikapcsolódásában játszótér lesz segítségetekre.

Kápolnapusztai Bivalyrezervátum, Zalakomár

A gyerekek hatalmas kedvence lesz az ország legnagyobb látogatható bivalycsordájának megtekintése a hatalmas területet felölelő kápolnapusztai bivalyrezervátumban. Interaktív kiállítás, játszótér és állatsimogató is várja a családokat, sőt, akár lovaskocsikázáson is a környék felfedezésére indulhatunk.

Kis-Balaton Ház, Zalavár

Zalavár-Várszigeten várja látogatóit a Kis-Balaton Ház, amely nemcsak bemutatja a sokszínű tájegység természeti értékeit, hanem mesél a Kis-Balaton történeti és néprajzi kincseiről is. Terepasztal hozza közelebb az érdeklődőkhöz az egyedülálló tájegység gazdag növényvilágát, míg egy, a középkori várak hangulatát idéző terem tárja fel Zalavár történetét, de a Kis-Balaton mikroszkopikus élőlényeit is megfigyelhetjük, és bemutatkozik a téli és a nyári berek élővilága is. A Kis-Balaton Ház november 15-ig, keddtől vasárnapig látogatható.

Kishegy, Balatonlelle

Ha már kívülről fújjuk a Badacsony összes pincéjének minden tételét, vegyük az irányt a balatonlellei Kishegy felé, amely a Dél-Balatoni Borút részeként számos kiváló borászatot, egy parasztbarokk stílusban épült kápolnát, ráadás gyanánt pedig a túlpart tanúhegyeire nyíló lenyűgöző panorámát kínál. A kegyhellyel szemben áll a vele egykorú Majthényi Présház, amely remek helyi borok és házias ételek mellett gyönyörű kilátásáról is híres.

Kék és Vörös kápolna, Balatonboglár

A balatonboglári Temetődomb szolgál otthonául a déli part két emblematikus műemlékének: a hangulatos Szent Erzsébet Emlékpark által összekötött, neogótikus stílusú Kék és Vörös kápolnákat a környék két befolyásos, evangélikus felekezetű családjának köszönhetjük. Előbbit Körmendy Lajos építtette 1856-ban (más források szerint 1891-ben), míg utóbbi Bárány Pál nevéhez fűződik, aki 1857-ben húzta fel a szemrevaló sírkápolnát.

Kőröshegyi völgyhíd

A majd két kilométer hosszú Kőröshegyi völgyhidat Közép-Európa leghosszabb viaduktjaként tartjuk számon. Nevét Kőröshegy piciny településéről kapta, melynek déli szomszédságában magasodik a falu jelképévé vált híd. A festői völgyben fekvő Kőröshegy felett elhaladó M7-es autópálya és viaduktja a község több pontjáról is pazarul fest.

Kőröshegyi Levendulás

A viadukt mellett ugyancsak Kőröshegy szimbólumaként emlegetik a Balaton panorámás levendulamezőjét, amely minden évben tárt karokkal várja a virágszüretre érkezőket. Júniustól egészen augusztus végéig gyönyörködhetünk a lilába borult birtok ámulatba ejtő látványában, és persze haza is vihetünk a levendulából egy csokorra valót.

Kőhegyi-kilátó, Zamárdi

Megér minden fáradságot, ha arról van szó, hogy Zamárdi Kőhegyének kilátójából legeltethetjük tekintetünket a Balaton északi partjának lomha lankáiban. A nyaralókkal és borospincékkel ölelt Kőhegy tetején, köralapon magasodó kilátóból a lépcsősor leküzdése után páratlan panoráma tárul elénk.

Kvassay sétány, Balatonföldvár

A füredi Tagore déli párja a platánokkal szegélyezett, Balatonföldvár díszeként elhíresült, Kvassay Jenő vízmérnök által megálmodott parti sétány. Az arisztokrata villákkal teletűzdelt promenádon 1200 méter hosszan gyönyörködhetünk az északi part vonulataiban. A kikötő és a Csigaház étterem között húzódó partszakaszon haladva félúton találkozhatunk a halászfiú szobrával, ahol megállhatunk egy pillanatra, hogy együtt kémleljük a magyar tenger hullámain megcsillanó lemenő nap fényét.

Nagyboldogasszony-templom, Fonyód

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a legszebb balatoni panorámával rendelkező templom címe a fonyódi Nagyboldogasszony-templomot illeti meg. A román stílusú épület Gyalus László tervei alapján készült, 1902-ben szentelték fel. A gyönyörű környezet azonban nem csak a hívőket vonzza a környékre, hiszen a Balaton partján álló épület bejárása után jócskán marad még látnivaló errefelé.

Panorámasétány, Fonyód

Nem hiába kapta a Panorámasétány nevet a Szaplonczay-sétányként is ismert fonyódi látványosság, hiszen az úton andalogva csodálatos kilátásban lehet részünk a Balaton északi oldalára. Nehéz is lenne egy dolgot kiemelni, hiszen egyszerre gyönyörködhetünk a tanúhegyek vonulataiban, a Balaton kékes vízében, az út szélén húzódó patinás villasorban és a séta közben árnyékot vető százéves fák látványában.

Páros akt, Fonyód

Fonyód szimbólumaként tartják számon Kiss István 1960-ban elkészült alkotását, a Balaton leghosszabb mólóján elhelyezett Páros akt című szobrot. A meztelenül ábrázolt alumínium szerelmespár egymás kezét fogva a Balaton vizét kémleli. A páros korábban a vízhez jóval közelebb, a part legszélén helyezkedett el, csak később került ma is látható helyére.

Pipo-várkastély, Ozora

A Balatontól mindössze egy órányira fekszik Ozora települése és annak reneszánsz korszakot idéző várkastélya. Az ozorai várkastély Filippo Scolarinak, másik nevén Ozorai Pipónak, hitvesének, Borbálának és egyben a lovagi kultúrának állít maradandó emléket. A kastélyban interaktív elemekkel megtoldott kiállítások, korhűen berendezett termek és a meghitt belső udvar idézi meg a régmúltat.

Rádpusztai templomrom

Természetközeli környezetben, a Tetves-patak partján magasodnak a rádpusztai templom késő román kori romjai. A szakértők szerint a 12. század derekán vagy a 13. században, homokkőből és vörös téglából emelt templom eredetileg egy félköríves szentélyből és a hozzá csatlakozó hossznégyszögű hajóból állt, amit később egy toronnyal és egy sekrestyével tovább bővítettek. Helyreállítására 1969-ben került sor, a különleges hangulatú emlékhely ma gyakran szolgál koncertek és előadások színhelyéül.

Szentesica-forrás, Somogyvár

A környék kedvelt kirándulóhelye a Kupavár-hegy nyugati lábánál csordogáló Szentesica-forrás: a legenda szerint itt mosta meg kezét István király Koppány legyőzése után. A tiszta vizű forrás mellett áll a 2001-ben felavatott Koppány-emlékmű, melynek kopjafákból és kőtömbből álló együttesét rovásjelek, táltos dob és tarsolylemez díszítik.

Ha aktuális programokat kerestek a Balaton partján:

Simontornyai vár

A Simontornyai vár egy reneszánsz műemlék, amelyet 1277-ben építtetett Salamon fia, Simon, akkori alországbíró. A gótikus stílusú vár a mai napig az ő nevét viseli, helyreállításokat pedig legutóbb 1974-ben végeztek rajta. A vár és az ahhoz tartozó kiállítások a nyári szezonban keddtől vasárnapig 10 és 16 óra között látogathatóak.

Sipos-hegyi kilátó, Fonyód

A Sipos-hegy tetején lenyűgöző panoráma várja azokat, akik egy könnyű erdei út megtétele után megmásszák az itt álló kilátó lépcsőfokait. Az 1987-ben épült Sipos-hegyi kilátóról teljes hosszában láthatjuk innen a Balatont, Keszthelytől Balatonkeneséig. A nyári szezonban reggel 10 és este 8 óra között, a felnőttek 500, a diákok és nyugdíjasok 200 forintért látogathatják.

Siófok Japánkert

Sokan talán nem is tudják, hogy a siófoki Jókai parkban egy japánkertre bukkanhatnak a különleges növények rajongói. A park területén található 600 négyzetméteres tó mellett bújik meg a japánkert, amely gazdag vízparti növényzetével és kis fahídjával egy csipetnyi távol-keleti hangulatot visz az üdülőváros mindennapjaiba.

Somoshegyi-kilátó, Balatonberény

Egy régi kilátó helyén épült fel a Balaton nyugati partjának legújabb kilátótornya, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik a magyar tenger nyugati medencéjére. A minden szinten tágas kilátóterasszal ellátott fa építményből elénk tárulnak a Tapolcai-medence tanúhegyei, a szigligeti vár, de szép időben még a Tihanyi-félsziget körvonalai is kivehetők. Balatonberény 15 méter magas kilátója egész évben szabadon látogatható.

Somogyvámosi pusztatemplom

Fonyódtól félórányi autóútra emelkedik ki a gabonatáblákkal borított pusztából az ország egyik legismertebb templomromja, a somogyvámosiak által nemes egyszerűséggel csak pusztatoronyként emlegetett épületmaradvány. A 21 méter magas egykori harangtorony közel 800 éves fennállása során sok mindennek tanúja volt, az ispotályos Johannita lovagok gyógyító tevékenységétől az oszmán hadak vonulásáig, ma pedig a középkori Csopak falu egyetlen élő mementója.

Szent Donát-kápolna, Hollád

A szőlősgazdák védőszentjének nevét viselő Szent Donát-kápolna a holládi Bari-hegyen áll, és a légvonalban másfél kilométerre lévő Bar falu templomának romjaiból emelték 1785-ben. A térség legrégebbi egyházi emlékei között számon tartott, szép arányú kápolna építtetője gróf Festetics Györgyné, a nagybirtokos családba született Jakabházi Sallér Judit volt, aki jó érzékkel választotta ki a környék legkülönlegesebb dombtetőjét.

Szent László Nemzeti Emlékhely, Somogyvár

Középkori legendák övezik Somogyvárt és környékét, melynek egykori monumentális bencés apátsága több mint négy évszázadon keresztül adott menedéket a szerzeteseknek. A középkori Magyarország legnagyobb apátsága 1983 óta történeti emlékhely. A modern látogatóközpont interaktív kiállítása Szent László királynak állít emléket, de megtekinthetőek az ásatások során előkerült kőfaragványok is. A virtuális rekonstrukciók segítségével a látogató teljes képet kap a grandiózus épületegyüttesről, a romterületen álló kilátóból letekintve pedig láthatóvá válik az apátság egykori alaprajza.

Szóládi löszpincesor

A délkeleti part elmaradhatatlan látnivalója az Európa- és Henry Ford-díjjal büszkélkedő szóládi löszpincesor. A helyenként 6-8 méteres löszfalba vájt pincéket előbb rejtekhelyül, majd bor és termények tárolására használták. A pincék közül többen a mai napig bort érlelnek, hiszen a löszpincék falai télen-nyáron 15 fokos hőmérsékletet biztosítanak. A pincesor rendszeresen szolgál otthonául különböző eseményeknek.

Tamási Parkerdő és Vadaspark

Az év minden napján napkeltétől napnyugtáig várja természetkedvelő vendégeit a közel 20 hektáron elterülő Tamási Parkerdő és Vadaspark. A könnyen megközelíthető vadasparkban 50 dámszarvas, gímszarvas, muflon és vaddisznó vendégeskedik. A vadasparkban az érdeklődők egészen közelről, biztonságos, földbe süllyesztett leskunyhókból, természetes körülmények között szemlélhetik az erdő lakóit.

Töreki-tavak tanösvény, Siófok

Tavak láncolata és vizes élőhelyek számtalanja szövi keresztül-kasul a Siófok Töreki városrészéhez tartozó Cinege-patak völgyét. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 1994 óta védett területe, a Töreki természetvédelmi tanösvény látnivalókban bővelkedő, rejtett vidék. Területén 8,5 km-es, 12 állomásos sétaösvény fut át, amelyen tanúi lehetünk a tavak, források és az itt élő madárvilág apró rezdüléseinek.

Völgyhídi halastavak, Kőröshegy

A viadukt lábánál panorámás horgásztóra bukkanhatunk, amelyet a híres magyar vadász, utazó, író, Széchenyi Zsigmond alakíttatott ki vadászkastélyának 30 hektáros területén. Ugyan a kastélyt felújították, egyelőre még nem látogatható, a Völgyhídi halastavak viszont igazi horgászparadicsomként várja a békés környezetben kikapcsolódni vágyókat.

Xantus János Gömbkilátó, Balatonboglár

Egykor Magyar Atomium néven, a magyar alumíniumipar szimbólumaként mutatták be a mára Balatonboglár jelképeként emlegetett Xantus János Gömbkilátót. A kilátó a balatonboglári Várdomb tetején található, ahol a Balatonra és az északi partra nyíló igéző panorámával ajándékozza meg a látogatókat.

Termáltó és Ökopart, Zalakaros

Programokból Zalakaros sem szenved hiányt, a Termáltó és Ökopart ugyanis a kikapcsolódás legváltozatosabb formáival kecsegtet. A termáltó környékét körbeölelő attrakciók, a kilátó- és csúszdatorony, a vízi tipegő, a sövénylabirintus és a tematikus pavilonok töretlenül várják látogatóikat.

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 6. | zalakaros.hu