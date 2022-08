Hangulatos japánkert bújik meg a Balaton egyik közkedvelt üdülőparadicsomában

Siófok legnagyobb és legpatinásabb parkja a 2006-ban átadott 4,6 hektáros, eredeti tervek alapján felújított Jókai park, ahol még a nyaralók is megpihenhetnek kicsit a nyári hőségben. A terület több érdekességet is tartogat a látogatók számára.

A Jókai park hatalmas fái, virágai és tavirózsái különleges hangulatot árasztanak a város egyik leginkább frekventált helyén, a siófoki hajóállomás közelében. Elhelyezkedése miatt jól megközelíthető azoknak is, akik a Balaton más városaiból érkeznek, akár hajóval.

A helytörténészek szerint a park helyén annak idején egy lóverseny-pálya volt, mára azonban a családosok és fiatalok egyik kedvenc találkozóhelyévé vált a Jókai park.

A területen egy 600 négyzetméteres tó is fellelhető, sőt, a különlegességek kedvelői egy meseszép japánkertre is rábukkanhatnak, amely a romantikus angolkertbe egy csipetnyi távol-keleti hangulatot varázsol, gazdag vízparti növényzetével és kis hídjával.

Ezen kívül a zöld övezetben találhatunk rá a Jókai Villára is, amely az 1897-es esztendő óta áll a területen. Az épület arról híres, hogy Jókai Mór az 1903-as esztendőben ebben a házban töltötte életének utolsó nyarát.

A villához tartozó angolkertnek rendkívül romantikus hangulata van, ezért a szerelmespárok kéz a kézben andalogva szokták bejárni a mesébe illő szépséggel rendelkező területet.

A Jókai Villában jelenleg egy szálloda és egy étterem is üzemel, ahová a sétában megfáradt látogatók kedvük szerint akár be is térhetnek. A sétány egyik különlegességének számít Varga Imre szobra, amelyet Krúdyról mintázott és amely mellé rengetegen ülnek le egy közös kép erejéig.

Siófok ezen részére egész évben érdemes visszatérni, hiszen minden évszakban más és más arcát mutatja a gyönyörű park. A gyerekek részére egy játszótér is rendelkezésre áll, de rengeteg padot helyeztek ki annak érdekében, hogyha kedvünk támad napestig a csodálatos növényekben gyönyörködni.

Sőt, itt található a Siófoki Szabadtéri Színpad is, ahol nyaranta kültéri koncerteket, előadásokat tartanak a nagyközönség számára.

Jókai park 8600 Siófok, Jókai park siofok.hu

