7 bakancslistás program és kirándulóhely áprilisra, ahol felfedezhetitek a tavasz csodáit

Nem tudunk betelni a tavaszi ruhába öltöző természet látványával. Márciusi cikkünk folytatásaként összeszedtünk nektek 7 programot, amit kimondottan erre az évszakra találtak ki.

Tulipánszüret a tázlári TulipGardenben

A hatalmas tulipánmezők lenyűgöző látványában szerencsére már nem csak a holland vidékeken lehet gyönyörködni. A Kecskeméttől alig 40 percre található, tázlári TulipGarden Homokhátság meseszép színekben pompázó virágoskertjében idén 350 ezer virág bont szirmot, amit húsvéttól várhatóan 4-5 héten át bárki megcsodálhat. A szebbnél szebb tulipánokból természetesen vásárolni is lehet, a látogatók maguk választhatják ki és szedhetnek csokrot a virágokból. Ha szedés előtt vagy után töltekeznétek, egy kávé vagy frissítő mellé streetfood-fogásokból választhattok. A kisgyermekes családokat sok más mellett játszótér, ugrálóvár és állatsimogató várja.

Indul a medvehagymaszezon

Biztosan hallottatok már arról, hogy a rövid ideig termő medvehagymából készülhet mennyei krémleves, pesto és pogácsa is. Ha szívesen feldobnátok vele egy-egy ételt, március végétől adott a lehetőség. A vadon élő, magas vastartalmú fűszernövényből az ország számos pontján, például a Bakonybélben, a tatabányai Medvehagyma tanösvényen, Rezi váránál, a martonvásári kastélyparkban, vagy akár Pusztamaróton is szedhettek egy csokorra valót. Fontos, hogy előzetesen tájékozódjatok a feltételekről, hiszen előfordulhat, hogy ahol belebotlotok, ott nem engedélyezett a medvehagymagyűjtés. Iránymutatásért bátran támaszkodhattok a NÉBIH erdőtérképére.

Csillagséták nemzeti parkjainkban (2024. április 6.)

Szívesen megismerkednétek az áprilisi égbolt csodáival? Jó hírünk van: fényszennyezésmentes csillaglesre hívnak az ország nemzeti parkjai. Április 6-án hazánk több pontján indulnak csillagászok által vezetett séták, amelyek számos izgalmas látnivalót ajánlanak a résztvevők figyelmébe. A Pannon Csillagda a csillagképeken kívül a Jupiter holdjaival ismerteti meg az érdeklődőket és halvány galaxisokat mutat be, míg a zselici Csillagparkban az égbolt titkairól rántják le a leplet, és egyúttal felhívják a figyelmet a fölösleges fénykibocsátás következményeire is. A részvétel mindkét esetben előzetes regisztrációhoz és jegyváltáshoz kötött.

Hanami, avagy cseresznyefa-virágzás a Szegedi Füvészkertben (2024. április 13.)

A március vége óta virágzó cseresznyefák lélegzetelállító látványáért érdemes kicsit eltávolodni Budapesttől, főleg, ha az úti cél maga a napfény városa, Szeged. Az egyetemi füvészkert japánkertjében április 13-án programokkal várják a virágzó cseresznyefák miatt idelátogatókat, köztük sushi és egyéb japán ételek kóstolójával, sencha teakészítő workshoppal, illetve dob- és harcművészeti előadásokkal. A Lövölde utcai esemény részeként bonsaibemutatót is tartanak, hasznos tippeket adva a növény ápolásához és neveléséhez. Lesznek még japán könyvek és képregények, origamihajtogatás, és az érdeklődők mangarajzolásban is kipróbálhatják magukat.

Kockásliliom túra a Föld napja alkalmából (2024. április 20.)

Április 20-án különleges tematika köré szervez programot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kánó. A Föld napja apropóján reflektorfénybe kerül a rétgazdálkodás változása miatt sok helyen kihalás által fenyegetett, érdekes mintájáról gyorsan felismerhető növény, a nedves gyepek ékének számító kockásliliom. Az 5 km hosszú, nagyjából kétórás túra a település református temploma mögül, a Faluháztól indul, ahol egy maximum 30 fős kiránduló csapat indul majd a növény élőhelyének felfedezésére. A részvétel előzetes bejelentkezés függvényében, 1500 forintért lehetséges, minden további információt megtaláltok az Aggteleki Nemzeti Park weboldalán.

Csónaktúra a madárparadicsomban (2024. április 27.)

A mesés, több mint 200 madárfajnak otthont adó Tisza-tó és környéke több okból bakancslistás kirándulóhely. Ezúttal azért ajánljuk a figyelmetekbe, mert április 27-én motoros csónakkal barangolhatjátok be a kizárólag vízi úton megközelíthető madárrezervátumot. A HumTour meghitt, kiscsoportos túrája során megtudhatjátok, miért nevezik igazi madárparadicsomnak ezt a helyet, hallhattok a madarak költési és vándorlási szokásairól, és a tó élővilágának rejtett csodáiról is mesél majd a túravezetőtök. Találkozhattok gázlómadarakkal, ragadozómadarakkal és énekesmadarakkal, sőt, akár hódokat is láthattok. A program alatt bátran lehet fotózni.

Babócsai Nárcisznap

A Somogy vármegyei Babócsa településének neve azért lehet ismerős, mert csodálatos nárciszai csak úgy vonzzák a tavaszi virágok kedvelőit. A Basa-kerti, egybefüggő mező mérete (nagyjából 3-4 hektár, rajta milliónyi virággal) miatt ritkaságszámba megy, és különlegessége a 10.000 forint természeti értékű csillagos nárcisz, ami már a török időkben is virágzott arrafelé. Nem véletlen, hogy a mezőt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága védetté nyilvánította. A növény általában április vége felé bont szirmokat, viszont mindez nagyban függ az aktuális időjárástól, ezért, ha nem akartok lemaradni a mező „kivirágzásáról”, jó, ha résen vagytok.

