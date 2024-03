5 álomszép nárciszmező, ahol kedvünkre szüretelhetünk húsvétkor

A szedd magad tulipánvásárok előtt több hazai virágoskert is megnyitja kapuit a húsvéti hosszú hétvégére. A sárgába öltözött, meseszép virágágyások között magunk szüretelhetjük le az ünnepi asztalt ékesítő nárciszcsokrot.

Bálinték Kertészet

A 21 éve működő Bálint Családi Kertészet a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén ismét megnyitja kapuit a nagyközönség előtt. A gazdaság illatos nárciszok által sárgára festett virágmezője március közepétől egészen április 14-ig fogadja az egyéni szüretelőket, hétköznapokon 9-13 óra között, míg hétvégén 9-19 óráig válogathatunk a 10-fajta nárcisz közül. A belépés díjtalan, egy szál virág megvásárlása pedig mindössze 50 forintba kerül. Szüretelés után termelői finomságokból, lekvárokból és erdélyi ízekből is csemegézhettek! Az elvirágzást követően hagymavásárt tartanak, ennek időpontját a helyszínen a Bálint családtól tudhatjátok meg.

2440 Százhalombatta, Poroszlai Ildikó utca 2., Régészeti Park mellett | Facebook-esemény >>

Kőröshegyi Levendulás

Hála a kora tavaszias időnek, már húsvéttól látogatható a híres Kőröshegyi Levendulás. Március 29. – április 1. között húsvéti programokkal, nárciszvirágzással és néhány korai tulipánnal várják a virágok szerelmeseit. Azért, hogy minél több látogató otthonát ékesíthessék vázába téve az itt leszedett szépségek, tavaly ősszel közel félmillió tulipán- és ötvenezer nárciszhagymát ültettek el az üzemeltetők, valamint új sétányok is kialakításra kerültek. A gyönyörű, virágokkal borított sorok látványa, a páratlan balatoni panoráma és az üdítően friss levegő miatt idillibb tavaszi programot nehezen lehetne elképzelni. Ha ellátogattok ide, díszkaspóban, hagymástól is beszerezhetitek az évszak jelképeinek számító virágokat, ezenkívül a gazdaság minőségi kézműves portékái is várnak rátok.

8617 Kőröshegy, Dózsa György köz | Weboldal | Facebook

MagyarProvence Levendulabirtok

Monoszló lélegzetelállítóan szép levendulabirtokát elsősorban a nyugtató illatáról híressé vált lila növény kapcsán ismerik az emberek (innen a magyar Provence elnevezés), pedig tavasszal nárcisz és jácint illatozik a mezőkön. Véssétek be a naptáratokba: a húsvéti hétvégén (március 30., 31., április 1.), 10.00 és 16.00 óra között, kosarakkal és a szedéshez szükséges eszközökkel várják látogatóikat a Szedd magad mozgalom egyik állomásaként. A nárciszt szálanként 50, a jácintot 100 forintért tudják megvásárolni a virágszüretelők, akik számos fajta közül választhatják ki a nekik legjobban tetszőt.

8273 Monoszló, Zártkert 804. | Weboldal | Facebook

Osszátok meg velünk virágos élményeiteket a "Magyarország legszebb helyei" Facebook-csoportunkban. Fotóitokat IDE tudjátok feltölteni.

TulipGarden virágoskertek

Szerencsére nem kell már külföldre utazni, ha vonz a Hollandiában híressé vált tulipánmezők mesés látványa. A jelenleg 13 kertet és 2 millió tulipánhagymát számláló TulipGarden (és egyben az ország) első mintakertje 2008-ban, a Balaton déli partján nyitott meg, és ma már Mórahalomtól Dencsen és a Dunakanyaron át Nagykőrösig és Csákvárig sok-sok helyen tündököl a nárciszt, tulipánt, illetve néhol rózsát és levendulát felvonultató virágrepertoár. A helyszíneken más és más fajtaválaszték áll az érdeklődők rendelkezésére, összesen mintegy 200 ezer négyzetméternyi területen. A szedési időpontokról a TulipGarden weboldalán tájékozódhattok.

Több helyszínen országszerte | Weboldal

A kert

A Nyírteleken fellelhető A kert több, mint amit a neve sugall: szerelemprojekt, melynek fontos célja van. Az ötletgazdák szerették volna, hogy minél többen megtapasztalják a hely varázsát, a virágokkal borított táj szépségét és azt a békét és nyugalmat, amit a fentiek kombinációja közvetít. Természetesen az sem elhanyagolható, hogy a nem szokványos kikapcsolódási lehetőségeket kereső látogatók ezt az élményt csodaszép, saját szedésű virágcsokorral koronázhatják meg. A nárcisz-, tulipán- és levendulaszedés részleteiért, beleértve a pontos szüreti dátumokat is, figyeljétek A kert Facebook-oldalát.

4461 Nyírtelek, Ferenc tanya | Facebook

Felkeresetétek már a mesebeli nógrádi fasort?