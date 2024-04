7 nagyszerű látnivaló és program a sokszínű Fertődön és környékén

Kulturális örökségünk megannyi kincse Fertőd városában és közvetlen környékén kapott helyet, fedezzétek fel ezeket a lenyűgöző helyszíneket egy kellemes kirándulás keretein belül!

Esterházy-kastély

A magyar Versailles-ként is emlegetik a bámulatos, barokk-rokokó stílusban épült fertődi Esterházy-kastélyt, amely az építészeti stílus legjelentősebb képviselője hazánkban. A kastély egykor társasági események központi helyszínéül szolgált, az épületegyüttes impozáns franciaparkjához tartozó rózsakertet pedig 1908-ban alakíttatta ki Esterházy IV. Miklós herceg és felesége, Cziráky Margit grófnő. Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legismertebb kertészének, Anton Umlauf segítségével végzett parkhelyreállítással csak még tovább emeltek a kastély környezetének szépségén, ami a mai napig tündököl.

Tavaszi-nyári programok a kastélyban:

9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2. | Weboldal

Cziráky Margit-rózsakert

Az Esterházy-kastély parkjában található a Cziráky Margit-rózsakert, ahol összesen 8000 rózsatő virágzik, ezzel teljesen elkápráztatva az ide érkező látogatókat. A többszáz méter hosszan kígyózó lugasok mentén vajszínűből rózsaszínbe hajló, tűzpiros, mélybordó, sárga, de még narancsszínű rózsákban is gyönyörködhetünk, melyek többsége magyar rózsafajta, kiegészülve német és angol nemesített példányokkal. A kert minden évben május végén nyitja meg kapuit a nagyközönség számára, a pontos nyitásról és nyitvatartási időről pedig a kastély honlapján tájékozódhattok!

9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2. | Weboldal

Fertőszéplaki Tájházak

Fehérre meszelt, mézeskalácsházikókra emlékeztető kedves kis épületek között barangolhatunk Fertőszéplak Nagy Lajos utcájában. A községben öt helyreállított házikó hét lakása állít emléket a 1860-1870 közötti népi építészetre jellemző fűrészfogas településképnek. A tájházakban berendezett kiállítóterekben a település helytörténetét ismerhetjük meg. Mindemellett a 33-as számú ház pajtájában felfedezhetünk kettő, Nagycenkről származó ipartörténeti emléket: egy rétgyalut és egy vetőgépet, az udvarban pedig egy faragóműhelyt is megtekinthetünk.

9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos utca 31-39. | Weboldal

Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút

Valóságos időutazásban lehet részünk a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút járatainak jóvoltából. Az áprilistól októberig menterend szerint közlekedő nosztalgikus gőzmozdonyok a Nagycenki Széchenyi-kastély és a fertőbozi vasútállomás között közlekednek. Az 1970 és 1972 között épült kanyargós pálya 4 kilométeren szállítja utasait. Külön érdekesség, hogy a hétvégén és munkaszüneti napokon közlekedő kisvasúton gyerekek látják el a szolgálatot, illetve a látogatók felügyelet mellett maguk is vezethetik a kisvonat mozdonyát.

Sziki őszirózsa tanösvény, Fertőújlak

A Sarródtól 7 km-re északra elterülő szikes pusztai területen vezet végig ez a közel 4 km hosszú tanösvény, amelyet gyalogosan és kerékpáron is bejárhatunk. A Sziki őszirózsa tanösvény a Hansági-főcsatorna zsilipjétől indul, és felejthetetlen túrát ígér. A szikes tavak által szabdalt füves tájon járva a Schneeberg csúcsaiban gyönyörködhetünk, a madárlesekről betekintést nyerhetünk az itt élő madarak életébe, sőt még legelésző szürke marhákkal, racka juhokkal és akár bivalycsordákkal is találkozhatunk.

9434 Sarród, Fertőújlak Petőfi utca 23. | Weboldal

Széchenyi-birtok, Nagycenk

Széchenyi Antal 1750 körül kezdte el megépíttetni a kora klasszicizmus egyik legszebb mai emlékét, amely később Széchenyi István otthonául is szolgált. A kastély eredetileg barokk stílusban épült, majd Széchenyi gróf idejében nyerte el ma ismert arcát. Az U-alakú épületegyüttes középső részében és nyugati részén a Széchenyi István Emlékmúzeum kapott helyet. A Széchenyi-birtok jelenleg látogatható helyszínei, a Széchényi-mauzóleum, a Hársfasor és a Széchenyi István Emlékmúzeum hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között várja az érdeklődőket.

9485 Nagycenk, Kiscenki utca 7. | Weboldal

Kenutúrák a Fertő nádasában

Május 1-től több alkalommal is tartanak kenutúrákat a Fertő nádasban azok számára, akik egy izgalmas program keretein belül szeretnék felfedezni a Fertő-tavat. A túrák során a Fertő nyugati oldalán húzódó nádasok, a csatornák és a nádasba záródott belső tavak szinte zavartalan élővilágát mutatják be az érdeklődőknek. A Csárdakapui-csatorna és a Kládler-tó közötti részen megannyi csodában lehet részünk: például a nádi énekesmadarakat, a nagy kócsagot, a vörösgémet, a szárcsát és különféle récéket is megfigyelhetünk, ha szerencsénk van. Jelentkezni IDE kattintva tudtok.

