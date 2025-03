7 varázslatos helyszín országszerte, ahol már virágoznak a vérszilvafák

Fedezzétek fel hazánk legbájosabb helyeit, ahol a tavasz első hírnökei, a vérszilvafák már teljes pompájukban virágoznak. Cikkünkben hét varázslatos úti célt mutatunk be, ahol elmerülhettek a természet szépségében.

Vindornyafok, Zala

Vindornyafok egy aprócska falu Zala vármegyében, amely tavasszal, a vérszilvasor virágzásakor igazán mesebeli helyszínné változik. A rózsaszínben pompázó fák egymás mellett sorakoznak az úton, az ide érkezők útját kísérve. A kép készültekor az időjárás ugyan borús volt, de ez semmit sem ront ezen a fantasztikus látványon.

Baja

A Dél-Alföldön is kezd berobbanni a tavasz, hiszen Baja városa is már gyönyörű rózsaszín pompában tündököl. De nem csak ezért érdemes tavasszal Baja felé vennünk az irányt: a település gazdag történelmi múltjáról, kulturális hagyományairól és festői szépségéről híres, valamint a halászlé fővárosaként is ismert, így biztosan nem fogtok unatkozni!

Siklós

Siklós város központja teljes tavaszi pompában tündököl, ugyanis itt is megkezdődött a gyönyörű vérszilvafák virágzása, ami igen megkapó látványt nyújt az erre járóknak. A természet gyönyörű és mindig meglepetéseket okoz, és ezeknek a meglepetéseknek mi is részesei lehetünk, ha nyitott szemmel járunk!

Gyöngyöstarján

Magyarország egyik legszebb útjaként tartják számon a Gyöngyöstarján felé vezető szakaszt, amely Gyöngyöstől csupán öt kilométerre található, és igazi természeti csodát rejt. A településhez közeledve már messziről látszik a több mint száz, út menti, rózsás árnyalatban pompázó hatalmas fa. A vérszilvafák akár nyolc méter magasra is megnőhetnek, terebélyes lombkoronájuk pedig minden év április elején virágba borul. A fasort több mint 30 évvel ezelőtt ültették az akkori Faluszépítő Egyesület tagjai, akik azóta is nagy odafigyeléssel gondozzák őket, az időnként elszáradt egyedeket pedig pótolják.

Bazsi

Virágzik a vérszilva a Sümeg szomszédságában található Bazsi községében. Érdemes útba ejteni ebben az időszakban, ha pedig már úgyis Sümeg közelében jártok, akkor látogassatok el a település középkori erődítményéhez, mely a Balaton-felvidék északi részén, egy 270 méter magas dolomithegy csúcsán emelkedik. Lenyűgöző elhelyezkedésének és gazdag történelmének köszönhetően az egyik legnépszerűbb hazai turisztikai célpont.

Berkenye

A Börzsöny lábánál fekvő háborítatlan Berkenye települése nem ismeretlen a természetkedvelők előtt. Ez az a Nógrád vármegye délnyugati részén található község, melyet tavasszal, a vérszilvafák virágzása idején lenyűgöző élmény megközelíteni. A természetfotósok nagy örömére a település felé vezető út mentén katonásan sorakozó vérszilvafák ismét virágba borultak, ezzel különlegesebbé téve az ébredő természet látványát. Érdemes mihamarabb útnak indulni, ha szeretnétek teljes pompájában megcsodálni a virágzást, hiszen a gyümölcsfák hamar elhullatják virágaikat.

Budapest

Számtalan fotósnak szolgáltatott témát a napokban virágba borult vérszilvafasor, amelyre a Pillangó utca és Örs vezér tere közötti szakaszon találhatunk rá. A színpompás fák szokatlan látványt nyújtanak az alapvetően rendkívül forgalmas Kerepesi útnál. A vérszilvafák akár nyolc méter magasra is megnőhetnek, terebélyes lombkoronájuk pedig tavasszal virágba borul, majd enyhén illatozva üzenik mindenkinek, hogy megérkezett a jó idő.

