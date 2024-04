Esztergom minden korábbinál színesebb rendezvényszezont nyit az idei évben

Sokszínű rendezvényekkel készül a 2024-es évre Esztergom városa, amely a belföldi és a külföldi turistáknak is egyedi, különleges eseményeket kínál, megismertetve mindenkivel a város szépségét.

Az idei évben 9 kiemelt turisztikai és városi eseményt terveznek Esztergomban, közel 250 programelemmel. Az egyik legjelentősebb közülük az Esztergomi Szent István Napok, ahol bemutatják az István, a király című rockoperát Feke Pál rendezésében, valamint Gájer Bálint és a Budapest Jazz Orchestra nagykoncertjére is ellátogathatunk. Emellett idén a Múzeumok Éjszakája országos rendezvényen Esztergom Székesfehérvárral közösen kiemelt vidéki városként jelenik majd meg.

Esztergom kiemelt programjai 2024-ben:

Akkor és Most Jármű Expo (2024. április 27-28.)

Április 27. és 28. között rendezik meg az Akkor és Most Jármű Expót, ahol most is több mint 100 járművel találkozhatnak az érdeklődők, sőt, a kétnapos esemény részeként ingyenes koncerteket is szerveznek.

Lampionos Hajós Felvonulás (2024. április 30.)

Az évtizedes múltra visszatekintő Lampionos Hajós Felvonulást április 30-án élvezheti idén a nagyközönség a Kis-Duna sétányról. Napközben széles gasztronómiai kínálat fogadja a látogatókat a Kis-Duna sétányon, de fotós workshopokkal és izgalmas koncertekkel is készülnek nektek. A nap fénypontja a 20.45-kor kezdődő lampionos hajós felvonulás lesz, amely során kreatív elemekkel és színes fényekkel díszített hajók, csónakok úsznak majd a Dunán, kellemes zenei aláfestés mellett.

Labdarúgó-Európa-Bajnokság közvetítés (2024. június 14. – július 14.)

A labdarúgó-Európa-bajnokság idejére óriási LED falat helyeznek el a Széchenyi téren, ahol egy hónapon keresztül lehet majd követni a mérkőzéseket, ahol ételekkel és frissítőkkel is várják majd a szurkolókat!

Múzeumok Éjszakája (2024. június 22.)

Esztergom idén is csatlakozik a nagy sikerű Múzeumok Éjszakája eseményhez, amelyre idén június 22-én kerül sor. A program során 11 esztergomi és 1 párkányi kiállítás, illetve múzeum lesz látogatható a karszalag megvásárlásával. Az intézmények a tavalyinál még színesebb előadásokkal és programokkal várják az érdeklődőket.

MCC Feszt (2024. augusztus 1-3.)

Idén negyedik alkalommal, augusztus 1. és 3. között kerül megrendezésre az MCC Feszt tehetséggondozó fesztiválja, ahol ezúttal is a magyar könnyűzenei élet kiválóságaival, valamint neves hazai és nemzetközi előadókkal, véleményformálókkal várják a fiatalokat. Tavaly mintegy 47 ezer fesztiválozó vett részt az eseményen, akik 120 színpadi program közül választhattak, valamint 250 szakmai előadóval és 100 kiállítóval találkozhattak. A cél, hogy idén is hasonló méretű fesztiválnak adhassanak otthont Esztergomban.

Esztergomi Szent István Napok (2024. augusztus 17-20.)

Az Esztergomi Szent István Napok keretében augusztus 19-én nagyszabású produkcióval várják az érdeklődőket az Erzsébet parkban. A tavaly 40. évfordulóját ünneplő István, a király című rockoperát láthatja a közönség koncert formájában, ahol hallható lesz többek között Dolhai Attila, Malek Andrea és Miller Zoltán is. Szintén a Szent István Napok keretében, augusztus 20-án Gájer Bálint és a Budapest Jazz Orchestra ad közös nagykoncertet.

Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás (2024. szeptember 28.)

Sporteseménynek is otthont ad Esztergom, méghozzá szeptember 28-án. A Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás elnevezésű nívós eseményt idén 22. alkalommal rendezik meg, és várhatóan ezúttal is több ezer embert mozgat majd meg a Mária Valéria híd mindkét oldaláról.

Esztergomi Adventi Vásár (2024. november 29. – december 22.)

Advent négy hétvégéjén kézműves vásárral, széles kulináris választékkal, családi- és gyermekprogramokkal, valamint szabadtéri koncertekkel várják a látogatókat Esztergomban! Továbbá idén olyan különlegességet terveznek, ahol megmutatják a téli prémium gasztrokultúra világát a vásárba látogatóknak.

