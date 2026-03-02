7 bakancslistás élmény természetbarátoknak, ahol átadhatjátok magatokat az első napsugaraknak

Már alig vártuk, hogy beköszöntsön a jó idő, és magunkba szívhassuk az első tavaszi napsugarakat. Köszöntsétek hát méltóképp a márciust a természetben, a legjobb bakancslistás programokkal!

Hanyi szafari // Fertő-Hanság Nemzeti Park (több alkalommal)

A tavasz első hónapjában több alkalommal is részetek lehet egy igazi szafari kalandban a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban, ahol egy Land Rover terepjáróval vehetitek be a Dél-Hanság nehezen megközelíthető területeit. A természet szépségei mellett többek között szürkemarhákkal, bivalyokkal és rengeteg madárral találkozhattok a kocsikázás során. A programra maximum heten tudtok jelentkezni legkésőbb az azt megelőző nap 15 óráig, a négy és fél órát felölelő program reggel 9-kor indul a Hanság Élővilága kiállításnál. Szúnyogriasztóval és hosszú ruházattal mindenképpen készüljetek!

Tovább a weboldalra >>

Március a barlangok hónapja // több helyszínen

Március többek között a barlangok hónapja is, így ennél aligha találhattok jobb alkalmat arra, hogy meglátogassátok az ország legérdekesebb természeti képződményeit. A különleges dátum alkalmából Magyarország számos nemzeti parkja várja exkluzív programokkal az aktív kikapcsolódásra vágyó látogatókat: a Bükki Nemzeti Park, a Duna‑Dráva Nemzeti Park és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park például már egészen biztosan készül nektek különleges programokkal, melyeken alaposan megismerkedhettek hazánk lélegzetelállítóan szép barlangjaival.

További információ >>

Vesszetek el a virágmezőkben!

Nyakunkon a tavasz, így lassan kezdik bontogatni szirmaikat a természet ékkövei: ahogyan az lenni szokott, a szezonban először bájos hóvirágok, tőzikék és vidám krókuszok törik meg a február szürkeségét. Budapesten és az ország számos pontján egyaránt találhattok színes virágmezőket, hiszen hazánk legszebb arborétumai, botanikus- és füvészkertjei várnak titeket a tavasz elbűvölő hírnökeivel. Ebben a gyönyörű időszakban persze egy kellemes márciusi séta is éppúgy elég a természetben, így ha a fővároson belül szeretnétek kimozdulni, látogassatok el a Margitszigetre vagy a Normafához.

Itt találjátok a legszebb virágtengereket >>

Tavaszi éjszakai szakvezetések a Budakeszi Vadasparkban (2026. március 20., 27., április 3.)

Három alkalommal is izgalmas esti kalandozásra hív a Budakeszi Vadaspark, ahol belepillanthattok az állatok kevésbé ismert, éjszakai életébe, miközben a szakvezető segítségével minden érdekességet megtudhattok róluk. Március 20-án a nagyvadakkal, 27-én a gyakran félreértett hollókkal és baglyokkal, míg áprilisban a ragadozókkal ismerkedhettek meg közelebbről. A vezetés minden alkalommal 18 órakor veszi kezdetét, a két és fél órát felölelő program már 7 éves kortól ajánlott. Ha esetleg van otthon zseb- vagy fejlámpátok, mindenképpen hozzátok magatokkal!

További információ >>

Sakura ünnep az ELTE Füvészkertben (2026. március 28-29., április 11-12.)

Tavasszal két hétvégén is részesei lehettek a Füvészkert évtizedes hagyományának számító Sakura ünnepnek, ahol a virágzó japán cseresznyefák alatt piknikezhettek semmihez sem fogható pompában. Ha mindez nem lenne elég, a szervezők számos programmal színesítik meg a tündérmesébe illő élményt: idén is ikebana kiállítás, japán nyelvóra és zene, harcművészeti- és fegyverbemutatók, koncertek és haiku verseny teszi teljessé a tavaszi kavalkádot. Érdemes figyelni a Füvészkert weboldalát, ahol elsőként értesülhettek a részletes menetrendről, és a belépőjegyeteket is meg tudjátok venni.

Tovább a weboldalra >>

Tulipánszüretek szerte az országban

A tavasz közeledtével nincs is jobb program, mint ellátogatni egy végtelen tulipánmezőre, és a szüretelés után tucatnyi színpompás virággal megtölteni az otthonotokat. Erre először március végétől lesz lehetőségetek, de fontos megjegyeznünk, hogy a szüretek kezdő- és zárónapjai az időjárás függvényében változhatnak. Nem árt tehát sietni, amint bejelentik a pontos nyitónapot – főleg, hogy a szezon elején még jóval több virág közül válogathattok. A kertészetek korlátozott mennyiségig tudnak eszközöket biztosítani a szüreteléshez, ezért ha lapul nálatok otthon metszőolló, feltétlenül vigyétek magatokkal!

Itt már biztosan szüretelhettek >>

Szakvezetés a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület tanösvényén (minden hétvégén)

Március első napjával ismét szélesre tárta a kaput a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület Látogatóközpontja, így a fővároson belül tehettek élménydús tavaszi sétát a hegyekben. Az innen induló, 850 méteres tanösvény könnyen teljesíthető, azonban meredek szakadékokat érintő szakaszok miatt kizárólag szakvezetéssel látogatható, ami naponta négy alkalommal indul. Érdemes a honlapon megváltani a jegyeiteket, hiszen így kedvezményes áron szerezhetitek be őket, ráadásul egészen biztosan nem maradtok hoppon a pénztárnál. A területet kutyával nem tudjátok látogatni.

További információ >>

Ha még több tavaszi programra vágytok: