Barlangok hónapja: 7 elképesztő barlangtúra márciusban a rendhagyó kalandokra vágyóknak

Mint minden évben, márciusban ezúttal is elképesztő helyszíneken várnak a legnagyobb kalandok: a barlangok hónapja alkalmából számos program enged betekintést a természet vadregényes, cseppkövekkel tarkított képződményeinek világába.

Tematikus barlangtúra az Abaligeti-barlangban (2026. március 7.)

Most még alaposabban megismerhetitek Abaliget kincsét, mint valaha – március 7-én tematikus barlangtúra kínál bakancslistás élményeket a természetjáróknak! A résztvevők exkluzív betekintést nyerhetnek az Abaligeti-barlang kialakulásának földrajzi folyamataiba, a karasztterületek működésébe, miközben szebbnél szebb cseppkövek látványa és történetei nyűgözik le őket a föld alatt. A részvételhez előzetes, telefonos jelentkezés szükséges!

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

„Kettő az egyben” kombinált Pál-völgyi- és Szemlő-hegyi-barlang extra túra // Budapest (2026. március 7.)

Budapest is bőven tartogat izgalmakat a barlangok szerelmesei számára – március 7-én Vincze Péter geológus vezetésével ismerhetitek meg a főváros föld alatti világát. A rendhagyó túra a Pál-völgyi-barlangnál indul: lépcsőfokok hosszú során ereszkedtek le a mélybe, hogy hasadékszerű járatokon kalandozva ismerhessétek meg a budai termálkarszt kialakulását, és megcsodálhassátok a csillogó kalcitkristályokat. Ezután Budapest föld alatti virágoskertje, a Szemlő-hegyi-barlang felé veszitek az irányt, ahol egy 3D-s filmvetítésnek hála egy kicsit ti magatok is kutatókká váltok majd. A séta a hegytetőn zárul, páratlan panorámával megkoronázva.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Speciális hosszú túra a Szent István-barlangban // Lillafüred (2026. március 7., 14., 21., 28.)

Immár hagyomány, hogy a lillafüredi Szent István-barlang márciusban felfedi rejtett titkait: szombatonként a speciális hosszú túrákon olyan részeit is megismerhetitek a látványosságnak, melyekre máskor nincs lehetőség! A barlangok hónapja alkalmából jó pár lépcsőfok megmászása után meglelhetitek a cseppkődús Tordai-hasadék kincseit, a Fekete-teremben pedig kristálytiszta levegővel frissíthetitek fel testeteket-lelketeket. Az 50 perces, szakvezetett séta során a barlang történetébe is betekintést nyerhettek, változatos formakincsek ejtenek ámulatba, sőt jó eséllyel még függeszkedő bőregereket is láthattok majd. A túrára ráadásul kedvezménnyel válthatjátok meg jegyeiteket!

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Kis barlangász – interaktív előadás és kőzetsimogató // Pécs (2026. március 13., 20., 27.)

Az idén 30 éves Duna-Dráva Nemzeti Park a legkisebb felfedezőkre is gondolt: márciusban három alkalommal is különleges, interaktív foglalkozáson ismerkedhetnek meg a gyerekek a barlangok különböző típusaival, fedezhetnek fel izgalmasabbnál izgalmasabb föld alatti képződményeket, sőt a barlangok különleges élővilágába is bepillantást nyerhetnek. A játékos „kőzetsimogató” Pécsen, a Tettye Oktatási Központban ígér felhőtlen kikapcsolódást az apróságoknak – a pénztárcabarát programra telefonon lehet bejelentkezni.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Kedvezményes látogatás a Csodabogyós-barlangban // Balatonederics (2026. március 14.)

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park nem kevesebbet, mint életre szóló élményeket ígér a barlangok hónapja alkalmából: március 14-én, a Csodabogyós-barlangban mindent megtudhattok Balatonederics föld alatti kincsesbányájáról! A program során profi túravezetők segítségével ismerhetitek meg a Keszthelyi-hegység keleti peremén nyújtózó látványosságot – aznap 5 kedvezményes túra is indul, melyeken előzetes bejelentkezést követően vehetnek részt a lelkes barlangvadászok.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Túra a Kossuth-barlangban // Jósvafő (2026. március 14.)

Jó hír az extrém kalandokra szomjazó felfedezőknek: márciusban egy napra a Kossuth-barlang is megnyitja kapuit! Jósvafő aktív patakos látványossága csak ritkán mutatja meg magát a kíváncsi szemeknek, így semmiképp ne hagyjátok ki a március 14-i túrát – erőteljes eróziós formakincsek, szálkőoszlopok és még sok különlegesség vár majd rátok, miközben lépteiteket a patak dübörgése kíséri a kaland során. Jó, ha tudjátok, hogy ezen a túrán elengedhetetlen a jó kondíció és a mászókészség, az élmény még a profik számára is kihívást jelenthet – ezt mérlegelve jelentkezzetek az eseményre!

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Megélni a sötétséget – különleges barlangtúra az Abaligeti-barlangban (2026. március 14.)

Az Abaligeti-barlangban a 18 éven felettiek különleges barlangtúrán ismerkedhetnek meg az igazi, teljes sötétség élményével március 14-én. A lebilincselő program során a résztvevők zseb- vagy fejlámpával barangolják be Abaliget föld alatti világát – aki pedig lekapcsolja a fényforrást, megtudhatja, milyen érzés teljes koromsötétségbe burkolózni. Ha kilépnétek a komfortzónátokból, és végigjárnátok egy kiépített világítás nélküli barlangot, pont, mint ahogy azt régebben a felfedezők szokták, ez a program lesz számotokra a tökéletes választás.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Még több tavaszi program természetbarátoknak: