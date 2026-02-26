40+ pezsdítő program és tavaszköszöntő ünnep Budapesten és környékén 2026 márciusára

A téli álmából ébredő Budapest és környéke idén is színes programcsokrot kínál a tavasz első hónapjára. Márciusban is válogassatok kedvetekre izgalmas előadások, lebilincselő vezetett séták, tavaszi fesztiválok és pezsdítő kiállítások felhozatalából!

Essentia Artis // Pesti Vigadó (egész márciusban)

A már-már hagyománnyá nemesült Essentia Artis 2026-ban sem maradhat el, idén is megcsodálhatjátok a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak reprezentatív kiállítását a Pesti Vigadóban. A tárlaton ötvenöt művész munkáján keresztül kaphattok átfogó képet a hazai tárgyalkotók progresszív, kortárs szemléletéről, amelyet nagyban meghatároz a társadalmi felelősségvállalás, a kulturális örökség és a hagyományok újrafelfedezése. A kiállítást kihagyhatatlan programok is tarkítják márciusban több alkalommal. Páratlan zenei produkciókkal, színdarabokkal, kézműves vásárokkal, izgalmas előadásokkal várják az érdeklődőket, akik alkalomadtán közelebbről is megismerkedhetnek a különféle mesterségekkel egyaránt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kőbánya Underground: Fény-, Hang- és Térfesztivál // Kőbányai pincerendszer (2026. március 1.)

Március 1-jén még van lehetőségetek becsatlakozni a Kőbánya Underground utolsó napjára, amitől garantáltan leesik az állatok. A Kőbányai pincerendszer hátborzongató termei a Fény-, Hang- és Térfesztivál keretében éllettel teltek, a fantasztikus kiállítás mellett vezetett túrák, térspecifikus installációk és látványos performanszok vonják bűvkörükbe az érdeklődőket. Ne maradjatok le ti sem!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szerelmes Budapest – vezetett séta (2026. március 1., 29.)

Budapest sokat látott épületei számtalan titkot őriznek. Vegyetek részt márciusban a Fővám tértől a Vigadó térig vezető időutazáson, amely Budapest romantikus múltját tárja fel. Kiderül, hogyan udvaroltak kiszemeltjüknek a férfiak a 19-20. században, és milyen kihívásokkal néztek szembe a szerelmesek. Mindeközben híres, és csaknem feledésbe merült, szívszorító vagy épp kedves történetek idézik fel régi szerelmek emlékeit.

Tovább az esemény weboldalára >>

Tompos Kátya emlékest // Budapest Kongresszusi Központ (2026. március 2.)

Március 2-án a gyönyörű és tehetséges énekes- és színésznőről, Tompos Kátyáról emlékezhettek meg egy felejthetetlen koncert keretében. A Budapest Kongresszusi Központban megrendezésre kerülő eseményhez számos kiváló művész is hozzájárul, valamint a 2026. évi Tompos Kátya-díj is átadásra kerül majd.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bridgerton kvízest // Fiktív Café (2025. március 3.)

A nagysikerű sorozat, a Bridgerton világa ezúttal a Fiktív Caféban elevenedik meg március 3-án. Ha betéve tudjátok, hogy melyik évadban milyen jeles események történtek, ismeritek az összes intrikát és felismertek idézeteket egy fél mondatból, akkor mindenképpen a kvízesten a helyetek. A részvétel ingyenes, de ne felejtsetek el regisztrálni!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Különleges tárlatvezetés – A gyűjtő és fia // ResoArt Villa (2026. március 4., 11., 18.)

Rendhagyó tárlatvezetésen vehettek részt március folyamán három alkalommal a ResoArt Villában, amely esemény különlegessége abban rejlik, hogy maga a gyűjtő és fia mutatja be nektek a gyűjteményt. A fókuszban a Zsolnay család aranykora áll, szót ejtve az alkotói és iparművészeti fejlődésről, amely több mint 150 éve megalapozta a Zsolnay nevet, mint világhírű magyar márkát. A gyűjtő az értékmegőrzésről, a villa felújításáról és a gyűjtemény történetéről mesél, fia pedig egy másik generáció szemszögéből reflektálva utal mindezekre – beszél az örökségről, folytonosságról és a jövőről.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Frankofón Filmnapok // több helyszínen (2026. március 4-31.)

Március 4. és 31. között jobbnál jobb francia nyelvű filmeket nézhettek, hiszen várnak a Frankofón Filmnapok! Az idén 16. alkalommal megrendezett filmünnepen ezúttal 8 ország 23 filmjét tekinthetitek meg. A Francia Intézet mellett az Uránia Moziban is elcsíphetitek a díjnyertes alkotásokat, néhány esetben ráadásul a Magyarországra látogató rendezőknek és a színészeknek is feltehetitek a kérdéseiteket – kihagyhatatlan program minden mozikedvelőnek!

Tovább az esemény weboldalára >>

Agatha Christie: Az egérfogó // Ferencváros Művelődési Központ (2026. március 6.)

Agatha Crhristie Az egérfogó című szórakoztató krimije nem véletlenül örvend hatalmas népszerűségnek, hiszen a fordulatokban gazdag történetben a sziporkázó párbeszédek és a gazdag karakterábrázolások sokrétű élményt nyújtanak mindenki számára. Március 6-án a Morpheus Színműhely feldolgozásában tekinthetitek meg ezt a kivételes klasszikust!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Analog Balaton // Barba Negra (2026. március 6.)

Ha egy lelazulós péntek estére vágynátok, akkor az Analog Balaton fergeteges koncertjén, a Barba Negrában a helyetek! Nem kell semmi mást tennetek, csak engedni, hogy magával ragadjanak az akusztikus gitárzenével keveredő lüktető elektronikus dallamok. Zsuffa Aba és Vörös Ákos duója mellett fllozz is hozzájárul majd az este sikeréhez.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Mangalica és Kocsonya Fesztivál // Szentmihályi út (2026. március 6-8.)

Ha ti is kedvelitek a hamisítatlan magyar konyhát, akkor március 6. és 8. között a Mangalica és Kocsonya Fesztiválon a helyetek, amelynek a World Mall melletti rendezvényterület ad otthont. Három napon át élvezhetitek a különböző csülkös fogásokat és a mangalicás finomságokat, de természetesen a kocsonya sem maradhat ki a gasztronómiai kínálatból. A helyszínen megnézhetitek élőben, hogy hogyan kell kolbászt tölteni, emellett végigjárhatjátok a hazai alkotók termékeit felsorakoztató kézműves vásárt. A szervezők pedig a legkisebbek szórakozásáról is gondoskodnak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Új előadások a Nemzeti Színház színpadán (2026. március 6., 27.)

Márciusban különleges bemutatók érkeznek a Nemzeti Színház színpadára. Március 6-án Thornton Wilder lírai remekműve, A mi kis városunk idézi meg az élet egyszerű, mégis sorsfordító pillanatait – azt a törékeny csodát, amely mellett nap mint nap elmegyünk, és amely csak visszatekintve nyeri el igazi súlyát. Március 27-én a MARXTŐKÉJE formabontó színházi látomása veszi kezdetét Karl Marx műve alapján: nagyszabású, ironikus és provokatív előadás Vidnyánszky Attila rendezésében a pénz, hatalom és emberi lét kérdéseiről. Két premier, két világ, egy intenzív színházi hónap – érdemes időben részese lenni. (x)

Tovább a weboldalra >>

Budafoki Pincejárat // Bornegyed (2026. március 7.)

Ha igazi borrajongók vagytok, készítsétek a poharaitokat, hiszen március 7-én megrendezésre kerül az év első boros kalandja. A Budafoki Pincejáraton a borkóstolón és a vezetett pincesétákon túl kulturális programok is várnak majd rátok. Friss információkért kövessétek a Bornegyed oldalát!

Tovább az esemény weboldalára >>

Jubileumi programok várnak Budapest Bornegyedében:

Mazsola és Tádé bábelőadás // TEMI Fővárosi Művelődési Háza (2026. március 7.)

Március 7-én Bálint Ágnes eredeti meséjéből íródott szívmelengető bábelőadást tekinthetitek meg a TEMI Fővárosi Művelődési Házában, ahol az induri-pinduri kismalac és az őt befogadó barátságos Manócska története elevenedik meg. A bájos mese kicsiket és nagyokat egyaránt magával ragad, így nem érdemes lemaradni róla!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kalandra Fül Fesztivál // Budapest Music Center (2026. március 7.)

Március 7-én hetedjére rendezik meg Magyarország egyetlen, gyerekeknek és családoknak szóló klasszikus zenei fesztiválját. A Kalandra Fül Fesztiválon a Danubia Zenekar idén is vidám, interaktív koncertekkel hozza közel a zenét a gyerekek szívéhez a Budapest Music Centerben. Sőt, két vadonatúj produkcióval is előrukkolnak! A Szigetkék Alkotóműhely ingyenes programján különböző képzőművészeti technikákkal ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok, a koncertek előtt pedig zsetonokért cserébe „élő zeneautomata” szórakoztatja a közönséget. Több jegy egyidejű megvásárlásakor 10-25% kedvezmény jár!

Tovább az esemény weboldalára >>

Padszövettan // Deák17 Galéria (2026. március 7-ig)

A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria február 6. és március 7. között a Padszövettan elnevezésű ingyenes tárlatnak lesz otthona, mely elnyűtt, összefirkált iskolapadokon fellelhető diákrajzokon keresztül enged bepillantani egy gimnáziumi osztály tagjainak és egyúttal az emberi lélek rejtelmeibe. Az iskolaévek titkait feltáró kiállítás a Szent Margit Gimnázium egykori és mai diákjainak kollektív munkáin keresztül segít megismerni egy rajztanár áltudományát és mesél társadalomról, lélektanról a “padológia” tükrében.

Tovább az esemény weboldalára >>

Mozart-nap a Zeneakadémián (2026. március 8.)

Ahogy 2018 óta minden évben, úgy idén is egynapos zenei fesztivállal tisztelegnek Mozart előtt a Zeneakadémián. Az egész vasárnapot felölelő koncertsorozat programjában a zeneszerző kamaraművei, versenyművei és szimfóniái egyaránt helyet kapnak, melyek közül mindenki megtalálhatja a kedvencét. A kisebbeknek külön Mozart-témájú gyerekprogrammal készülnek, így ők sem maradnak ki a szórakozásból. A rendezvényen olyan művészek előadásában élvezhetitek a legenda szerzeményeit, mint Elisabeth Leonskaja, Takács-Nagy Gábor, Berecz Mihály, Szűcs Máté, Klenyán Csaba és a Keller Quartet.

Tovább az esemény weboldalára >>

MFÖEK örökbefogadó nap és támogatói est // Akvárium Klub (2026. március 8.)

Március 8-án az Akvárium Clubban a szívmelengető találkozásoké és a zenéé lesz a főszerep, ahol egy egész délutánon és estén átívelő örökbefogadói és jótékonysági eseményen vehettek részt. A helyszínen találkozhattok a Mindenki Fogadjon Örökbe Egy Kiskutyát Alapítvány bundás négylábúival, akik csak arra várnak, hogy végre egy szerető család karjaiban térhessenek haza. Ha régóta motoszkál bennetek a gondolat az örökbefogadással kapcsolatban, nyugodtan kérdezhettek a kutyusok ideiglenes gazdáitól, valamint részt vehettek egy informatív kerekasztal-beszélgetésen is, ahol szó lesz a felelős kutyatartásról, az ideiglenes gazdiságról és az állatok tréningezéséről. Este a jó hangulatért pedig Áron András akusztik, Saya Noé akusztik és Brenka felelnek majd.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A kiskakas gyémánt félkrajcárja – bábelőadás // MOMKult (2026. március 8.)

Egy igazi klasszikus népmese elevenedik meg március 8-án a MOMKultban. Nem mást tekinthettek meg, mint A kiskakas gyémánt félkrajcárja című történetet, bábelőadás formájában. Az előadás főként óvodás vagy kisiskolás korú gyermekeknek szól, de a fülbemászó dallamokkal és humorral fűszerezett performansz felnőttek számára is kellemes kikapcsolódási lehetőséggel szolgál.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ha inkább kirándulnátok egy jót:

Pici Piac // Testnevelési Egyetem (2026. március 8.)

Március 8-án érkezik a tavasz első Pici Piaca, amelynek a Testnevelési Egyetem aulája ad otthont. Ne maradjatok le a város legcukibb baba-mama-gyerek dizájn vásáráról, ahol találkozhattok kedvenc hazai márkáitokkal és sok új, fantasztikus új kiállítóval is megismerkedhettek. A belépés ingyenes!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Márciusi lemezpiac // ELTE Gömb Aula (2026. március 8.)

Az elkötelezett gyűjtőknek és megszállott rajongóknak, lelkes amatőröknek, profi zenészeknek és minden zenekedvelőnek ajánljuk figyelmébe a március 8-án, az ELTE Gömb Aulában megrendezésre kerülő Budapesti Lemezbörzét. A legnagyobb hazai lemezbörze kínálatában ezúttal sem kell nélkülöznötök az LP-ket, CD-ket, DVD-ket, MC-ket, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket és zenészekhez, zenekarokhoz kötődő relikviákat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A Macskalápon // Centrál Színház (2026. március 13., 14., 21., 27.)

Március 13-án végre műsorra tűzi az évad egyik legjobban várt bemutatóját a Centrál Színház: a Révay utcai teátrum ezúttal a kortárs drámairodalom királynőjének legmeghatározóbb művét viszi színre, Puskás Samu rendezésében és fordításában. A Macskalápon hazai ősbemutatója óta már 21 év telt el, ám az akkori színészgárdából számos ismerős név köszön majd vissza rátok a Centrál színpadán: Csoma Judit ismét a Macskanőt, Básti Juli immár Mrs. Kilbride-et alakítja, míg Martinovics Dorina a bolygó, tűzvész tekintetű Hester elemi erejű sorstragédiáját jeleníti meg Marina Carr Médeia-variációjában.

Tovább az esemény weboldalára >>

Forradalmi koncert és táncház: Nagy Csomor András és zenekara // Fonó Budai Zeneház (2026. március 14.)

Elképesztő zenei élményben lehet részetek a Fonó Budai Zeneházban március 14-én, ahol a felemelő hangulatról Nagy Csomor András és zenekara gondoskodnak. Az est folyamán úgy érezhetitek, mintha egymás után nyílnának meg a különböző zenei terek és a stílusok játszi könnyedséggel váltanák egymást. A műsorban felidéződik az 1920-as évek bárjainak oldott atmoszférája, a latin táncok sodró és izzó lendülete, a Balkán lüktetése, valamint a magyar vendéglőkben felcsendülő cigányzene karakteres ereje és a népzene eleven világa. A koncertet pedig táncház követi, amelynek első muzsikáját is a zenekar játssza.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bécsi klasszika – Liszt Ferenc Kamarazenekar // Festetics Palota (2026. március 14.)

A bécsi klasszika különleges alkotásai kerültek be a Liszt Ferenc Kamarazenekar március 14-én megrendezésre kerülő 60 perces műsorába. A három nagy klasszikus zeneszerző – Haydn, Mozart és Beethoven – mellett további kivételes művészek darabjai is helyet kaptak a repertoárban, amelyek tovább színesítik az elegáns és játékos művekből álló repertoárt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Közösségi hétvége a múzeumban // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény (2026. március 14-15.)

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény első saját szervezésű közösségi hétvégéjére invitál március 14. és 15. között, ahol találkozhattok az intézmény gyakornokaival, akik a hétvége összes programjáért felelősek. Mindenki, aki kicsit is érdeklődik, hogy milyen munkafolyamatok és háttértevékenységek zajlanak a múzeumban, azoknak lehetősége nyílik a gyakornokok szemüvegén keresztül betekintést nyerni. A múzeum elhivatott abban, hogy a fiatal, tapasztalatra vágyó szakmai réteget megszólítsa és bevonja az intézmény mindennapi munkájába. Ha titeket is vonz a kulturális világ, érdemes részt venni ezen a fantasztikus közösségi eseményen!

Tovább az esemény weboldalára >>

Izgalmas előadások várnak a Nemzeti Színházban is:

Poirot az Orfeumban – vacsoraszínházi előadás (2026. március 15., 22.)

Igazi időutazásra invitál március 15-én és 22-én az ország egyetlen orfeuma. Az évek óta nagy sikernek örvendő vacsoraszínházi előadások ezeken a napokon a krimik szerelmeseinek kedveznek. A korabeli jelmezek, a nagyszerű színészek és a belga ihletésű vacsora Agatha Christie népszerű detektívjének, Hercule Poirot-nak a világát idézik meg. A bűntény helyszíne ezúttal a vacsora helyszínéül is szolgáló Orfeum, ahol a gyilkos nyomára kell akadnia a belga nyomozónak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Liliomfi // Vígszínház (2026. március 17., 21.)

Szigligeti Edének csupán két délutánra volt szüksége, hogy megírja a magyar drámairodalom legtöbbet játszott komédiáját. A drámaíró az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni csalódott hangulatban vetette papírra Liliomfi és Mariska minden ukázt felülíró szerelmének, Szellemfinek, Kamillának és még sok más ikonikus figurának a történetét. A darab vígszínházi változata ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében, Vecsei H. Miklós átdolgozásában, Keresztes Tamással a címszerepben, márciusban két alkalommal mutatja meg a közönségnek, hogy az életnél nincs nagyobb teátrum.

Tovább az esemény weboldalára >>

IAMX // Dürer Kert (2026. március 18.)

IAMX, azaz Chris Corner és zenekara három évvel legutóbbi koncertje után ismét Budapestre látogat, ezúttal az Artificial Innocence című turnéval. Március 18-án a Dürer Kertben minden az ártatlanság körül forog majd, miközben az előadó sötéten pulzáló dalaival újra bűvkörébe vonja közönségét.

Tovább az esemény weboldalára >>

Orchidea és bromélia kiállítás // Vajdahunyad vára (2026. március 19-22.)

Virágrajongók figyelem! A Magyar Orchidea Társaság kihagyhatatlan kiállítással készül március 19. és 22. között, amelynek középpontjában a gyönyörű orchideák állnak. A rendezvénynek a Vajdahunyad vára ad otthont, ahol két szinten merülhettek el a változatos programkavalkádban. Az emeleten egy látványos orchidea és bromélia kiállítást csodálhattok meg, az előadóteremben pedig hasznos előadásokat hallgathattok meg az otthoni növénygondozással kapcsolatban. Természetesen, aki szeretne, az válogathat a növényvásár elképesztő kínálatából is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pianopéntek // Klebelsberg Kastély (2026. március 20.)

Március 20-án ismét megrendezésre kerül a Klebelsberg Kastélyban található Zsolnay Kávézóban a régi kávéházak hangulatát idéző Pianopéntek, ahol az ismerős dallamok, klasszikus slágerek és filmzenék kísérik majd a beszélgetéseket. Az est folyamán nincs más dolgotok, mint elkortyolgatni az általatok választott mennyei italokat és élvezni a meghitt élőzenét.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Csokoládékóstoló az Édeni Édességek Boltjában // Szentendre (2026. március 20.)

Ezt még Gombóc Artúr is megirigyelné: a szentendrei Édeni Édességek Boltja mennyei csokikóstolóval vár titeket március 20-án. Az eseményen Mélyi Márta, a bolt munkatársa fog titeket vezetni a 11 tételből álló kóstolón, melyek a városhoz köthető ízeket vonultatják fel – köztük a levendulát, a rózsát, a fahéjat, a rozmaringot és az egrest. A kóstolóra csupán 11 fő jelentkezését tudják fogadni, így ha nem akartok lemaradni, foglaljatok időben! A rendezvény este hétkor kezdődik, időtartama kb. egy óra – azért ne siessetek annyira, hiszen a festői szépségű város az esti órákban is megér egy sétát!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szigethy Anna: HOME, SWEET HOME // Vízivárosi Galéria (2026. március 20-ig)

A kiállítás az otthonosság és az otthontalanság határán mozogva teszi fel a kérdést: mi az a minimális tér, tárgyi környezet vagy érzelmi biztonság, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy egy helyet otthonnak nevezhessünk. Az alkotások az emlékek és az életesemények térhez kötöttségére fókuszálnak, arra, hogyan válnak a mindennapi tárgyak az identitás hordozóivá. A tárlat azt is vizsgálja, mi marad meg ezekből a jelentésekből akkor, amikor az adott tér már nem része az életünknek, és hogyan alakítják tovább a biztonságról és önazonosságról alkotott képünket.

Tovább az esemény weboldalára >>

Bach-világegyetem 2.0 – Bach és az előadóművészek // ISON (2026. március 21.)

A tavalyi elsöprő siker után idén már másodjára rendeznek egész napos Bach-előadássorozatot a Hársfa utcai ISON-ban. Fazekas Gergely zenetörténész, a Zeneakadémia docense aznap három előadást is tart a témában – ezek közül már csak a Bach előadóművészekhez való viszonyáról szólóra tudtok jegyet váltani, úgyhogy, ha felkeltette az érdeklődéseteket az esemény, ne habozzatok tovább a vásárlással. Érdemes időben érkezni a helyszínre, hiszen a programok előtt már egy órával kinyit a büfé, ahol mennyei speciality kávékat és elképesztően krémes brownie-kat fogyaszthattok a kézműves ciderek és az omlós perecek mellett.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti Színházak Éjszakája // több helyszínen (2026. március 21.)

Március 21-én rendezik meg a színházrajongók ünnepét, a Színházak Éjszakáját, ahol közel ötven színházat ismerhettek meg olyan formában, ahogy eddig még soha. A programsorozaton kisebb és nagyobb társulatok kulisszatitkait is megismerhetitek – azt azonban már az egyes színházak találják ki, hogy milyen programmal várják a nézőket. Érdemes bekövetni az esemény Facebook-oldalát, ahol minden aktualitásról azonnal értesülhettek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Winelovers Grand 2026 // Corinthia Budapest (2026. március 21.)

Március 21-én minden borrajongónak impozáns Corinthia Budapestben a helye, ahol a Winelovers Grand keretében több mint 150 kiállítóval és 800 féle borkülönlegességgel ismerkedhet meg. Az eseményt ingyenes pop-up előadások és értékes nyeremények színesítik, sőt a VIP jegyet vásárlók még az exkluzív különterembe is betekintést nyerhetnek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Mozart x Jazz // Budapest Music Center (2026. március 21.)

Létezik átjárás a műfajok között? Beszédbe elegyedhet egymással Bach hegedűversenye és Pál István Szalonna kalotaszegi tánca? És különben is, mit mondhat Mozartról egy jazz-zongorista? Jó hír, hogy március 21-én a Semmi komoly-sorozat mindent megválaszol majd a Budapest Music Centerben! A Tálas Áron Trió és a Danubia Zenekar koncertjén két irányból közelítve kerül fókuszba Mozart utolsó zongoraversenye, a klasszikus zene és a jazz kreatív találkozásának hála pedig szem- és fültanúi lehettek a zene határtalan szárnyalásának. A koncert után még jazzes jam session is vár a nagyérdeműre!

Tovább az esemény weboldalára >>

Fénybe vetkőzve – Testábrázolás a XX. század elején // Mai Manó Ház (2026. március 22-ig)

A 20. század eleji aktfotográfiát bemutató kiállítás a testábrázolás egy izgalmas átmeneti korszakába enged betekintést, amikor a fotográfia még friss médiumként egyszerre merített a festészeti hagyományokból és kínált új, közvetlenebb látásmódot. Megismerhetitek, hogyan vált a test a művészet és a dokumentálás határterületévé, miközben a képek a prüdéria és a felszabadulás közti feszültséget is tükrözik. Klasszikus műtermi aktok, kísérletező fény-árnyék kompozíciók és intimebb felvételek együtt rajzolják ki azt a korszakot, amelyben nemcsak a test, hanem maga a tekintet is újradefiniálódott.

Tovább az esemény weboldalára >>

A bérszívó szúnyog // 6szín (2026. március 25.)

Milyen az élet manapság Magyarországon? Mi történik, ha egy kormánypárti újságíró egy elütés következtében vérszívó helyett bérszívó szúnyogokról ír? Mi történik, ha a mesterséges intelligenciát beültetik a portásfülkébe? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ politikus és apolitikus jelenetekben Hernádi Judit, Bezerédi Zoltán és Makranczi Zalán március 25-én a 6színben. A felolvasószínházi előadásban Nádai Péter könyvéből hangzanak el történetek a legváltozatosabb témákban, a színháztól a párkapcsolatokon át a klímaválságig, sok humorral és némi keserűséggel fűszerezve.

Tovább az esemény weboldalára >>

Capa, a világhírű háborús fotós // Spinoza Színház (2026. március 26.)

Március 26-án egy lehengerlő dráma keretében nyerhettek bepillantást Robert Capa, a világ legnagyobb háborús fotósának életébe. A színházi darab öt helyszínen játszódik 1929 és 1954 között, közelebb hozva a nézőkhöz a fotózás 100 éves történelmét, a modern fotográfia kialakulását és Capa hihetetlen életútját.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Carson Coma – Purgatórium nagykoncert // MTK Sportpark (2026. március 27.)

Március 27-én hihetetlen energiákkal robban be az MTK Sportpark színpadára a népszerű, magyar alternatív rockzenekar, a Carson Coma, hogy bemutassa legújabb albumát, a Purgatóriumot. Persze, emellett a régi klasszikus kedvencek sem maradhatnak el. A fergeteges bulihangulat pedig garantált!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Taste of Transylvania // Szentendrei Skanzen (2026. március 27-29.)

Szentendre ad otthont a legnagyobb erdélyi tematikájú gasztrorendezvénynek, a Taste of Transylvaniának. Március 27. és 29. között a Skanzenben tudjátok megkóstolni Erdély és Románia ízeit: az Örömfőzdében tapasztalt erdélyi háziasszonyok és profi szakácsok mérhetik össze tudásukat, és oszthatják meg egymással a tapasztalataikat. Az egész hétvégét lefedő programsorozatot húsvéti vásár, valamint könyvbemutatók és filmvetítések színesítik, sőt, még a Bagossy Brothers Company és az Alma együttes is fellép. A szórakozás – és persze a jóllakott has – tehát kicsiknek és nagyoknak is garantált!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sakura-ünnep a Füvészkertben (2026. március 28-29.)

Az ELTE Füvészkert idén is tiszteleg az évtizedes hagyománya előtt és március 28. és 29. között megrendezik az úgy nevezett Sakura ünnepet, amely Japán ikonikus tavaszi szokásához, az Ohanamihoz kapcsolódik. Amikor a meseszép japán cseresznyefák szirmot bontanak, a látogatók piknikezhetnek a kertben és plédekre letelepedve élvezhetik az ébredező természet csodás látványát. Emellett számos izgalmas program vár, lesz ikebana kiállítás, japán nyelvóra, harcművészeti és fegyverbemutató, koncertek és haiku verseny is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

KávéBár Bazár // Közlekedési Múzeum (2026. március 28-29.)

Március 28. és 29. között rendezik meg a kávérajongók ünnepét, ezúttal új helyszínen, a Közlekedési Múzeum Északi Járműjavító csarnokában. A rendezvényen rengeteg kiállító, kávéújdonság, bajnokság és korlátlan kóstoló is várja a látogatókat, de természetesen vásárlásra is lesz lehetőség.

Tovább az esemény weboldalára >>

Kiállítások, amiket nem érdemes kihagyni: