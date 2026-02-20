5 tömegközlekedéssel könnyen elérhető kirándulóhely Budapest környékén hétvégi kikapcsolódáshoz

Budapest környékén számtalan mesebeli kirándulóhely várja, hogy felfedezzétek őket. Soron következő válogatásunkban olyan helyszíneket ajánlunk figyelmetekbe, melyek tömegközlekedéssel is könnyen, kényelmesen elérhetők.

Alsó-Jegenye-völgy, Solymár

A Budapesttől nem messze található Solymár rejti a varázslatos Alsó-Jegenye-völgyet, melyet tömegközlekedéssel is egy óra alatt könnyedén meg tudtok közelíteni. A túrát érdemes a Hidegkúti út végén álló Shell benzinkúttól indítani. A völgyben könnyű sétaút vezet végig a Paprikás-patak mentén, a kirándulás során megcsodálhatjátok a 4-5 méter magas sziklalépcsőkről lezúduló Jegenye-völgyi vízesést, a túra végén pedig egészen Solymár váráig, avagy a Szarkavárig juthattok, ahol a panorámáért cserébe érdemes itt kicsit megpihenni. A túra körülbelül 1,5 óra alatt teljesíthető, az útvonal akár babakocsival is bejárható, így ideális családi kiruccanáshoz.

Megközelítés: A Hűvösvölgyből induló 164B, 64 és 64B jelzésű autóbuszokkal a Solymár, Kökörcsin utca megállóig kell utaznotok.

Fotó: Lőte Lehel

Sorrento-sziklák, Budaörs

A Sorrento-sziklák kétségkívül az egyik leglátványosabb úti cél a Budai-hegységben. Nem is csoda, hiszen a túraútvonal nemcsak közel van Budapesthez, de még gyermekbarát is, éppen ideális egy félnapos, üdítő kiránduláshoz. Az olaszországi tengerparti sziklákról elnevezett mészkőképződményeket a Meggy utca irányából a sárga, majd a piros kereszt jelzésű útvonalon közelíthetitek meg legegyszerűbben. A sárga útvonal végén, megkerülve a Szekrényes-hegyet meg is pillanthatjátok az izgalmas alakzatokat formáló Sorrento-sziklákat, ahol érdemes kicsit megállni és gyönyörködni a természet alkotó erejében.

Megközelítés: A Kelenföld vasútállomásról induló 188E jelzésű autóbusszal egészen az Ibolya utca megállóig. Innen a Sóvirág utcán felsétálva közel 20 perc alatt érkezhettek meg a Meggy utcához, ahonnan a kirándulás kezdetét veszi.

Fotó: Pintér Erzsébet

Nagy-Kevély, Pilisborosjenő

A Pilisborosjenő felől megközelíthető Nagy-Kevély meghódítása már magába foglal némi kihívást, ám annál izgalmasabb tájakon kalauzol végig benneteket. Az autóbusz-fordulótól visszafelé gyalogolva a Fő utcán, a Templom utcánál egy bal kanyart véve lassan rá is térhettek a piros négyzet jelölésre a Rózsa utcán. A jelzést követve betérhettek az erdőbe, ahol az ösvény mélyút jelleget öltve vezet végig a gyönyörű feketefenyőkkel szegélyezett karsztos vidéken. Rövidesen megkezdhetitek a sziklásabb, meredekebb kaptatón való felkapaszkodást és meg is érkezhettek a Nagy-Kevély 534 méter magas csúcsára, ahol a Gellért-hegyre, a Gerecsére és a Budai-hegységre nyíló lélegzetelállító panoráma mindenért kárpótol.

Megközelítés: Az Árpád híd autóbusz-állomástól induló 840-es busszal egészen a Pilisborosjenő, autóbusz-fordulóig.

Fotó: Györkő Zsombor

Annavölgyi-vízesés, Szentendre

Szentendre fantasztikus természeti kincse, az Annavölgyi-vízesés is megér egy kirándulást, főként a tavasz közeledtével. A Bükkös-patak alázúduló víztömege különösen mesés látványt nyújt a nagy esőzéseket és a tavaszi hóolvadásokat követően, a vízesés ekkor látható igazi pompájában. A Szentendre, dömörkapui elágazásnál leszállva a buszról, az Annavölgyi utat követve juthattok el az Annavölgyi-vízeséshez. Ez körülbelül félórás sétát jelent, amely többnyire aszfaltos úton vezet. A Bükkös-patak mentén akár folytathatjátok is a túrát, ha megcsodálnátok még a különleges kőzetlépcsőn lecsorgó Dömörkapu vízesést.

Megközelítés: Újpest-Városkaputól a 872-es buszt vehetitek igénybe, majd a Szentendre, autóbusz-állomáson szállhattok át a 870-es jelzésű buszra, ami elvisz egészen a Szentendre, dömörkapui elágazásig.

Fotó: Majdán István

Balogh Ádám-szikla

A II. kerületben található, kevésbé ismert Balogh Ádám-szikla a Rákóczi-szabadságharc egyik legbátrabb kuruc tisztjéről, a Rákóczi által brigadérosnak kinevezett Balogh Ádámról kapta a nevét. A sziklaképződmény olyan, akár egy üde színfolt a város közepén, ahonnan ráadásul a kilátás is lenyűgöző. Ha szeretnétek eljutni a sziklához, akkor a Balogh Ádám utca és az Endrődi Sándor utcai kereszteződésnél fellelhető zöld háromszög jelzés mentén kell elindulnotok. Hamarosan pedig a természet is szirmot bont, így nemsokára a pompás ibolyatenger megjelenésének is szemtanúi lehettek!

Megközelítés: Az Astorián az 5-ös autóbuszra felszállva a Pasaréti tér megállóig kell utaznotok. Innen a Balogh Ádám utcán felfelé indulva az Endrődi Sándor utcai kereszteződésnél meg is pillanthatjátok a zöld turistajelzést.

Fotó: Pulhtúra

