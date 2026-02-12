10 drámaian szép hely szerte az országban, ahol megelevenedik az Üvöltő szelek világa

Emily Brontë világhírű regénye újból meghódítja a vásznakat – a legújabb filmadaptáció premierje napján pedig bemutatjuk, mely tájak idézik meg az Üvöltő szelek misztikusan romantikus hangulatát hazánkban.

Szent György-hegyi bazaltorgonák

A Szent György-hegyi bazaltorgonák láttán akarva-akaratlanul is elkapja a kirándulókat a borzongás – nem csoda, hiszen a 30 méter magas kőoszlopok némelyike akár 1,5 méter szélesen is elnyúlik. A Tapolcai-medence grandiózus látványosságát a raposkai bányaudvartól induló tanösvény mentén tekinthetitek meg. A 4 kilométeres séta során utatokat vadregényes erdei ösvények, olykor meredek kaptatók kísérik majd, a 414 méteres hegytetőre érkezve pedig jutalmatok a pazar panoráma lesz.

Szentbékkállai kőtenger

Hazánk egyik legmisztikusabb képződménye a Káli-medencében, Szentbékkálla határában tartogat váratlan meglepetéseket. A ligetes erdőben hatalmas, különös formájú sziklatömbök hevernek – pont úgy, mintha egy óriás hagyta volna ott őket. A pannon homokkőből álló képződmények létrejöttében a szél is nagy szerepet játszott, a környék pedig tökéletes helyszínt nyújt egy kis elmélkedéshez. A bizarr, néha ember- vagy állatszerű alakokra hasonlító kövek leghíresebbikének mérete egy kisebb házéval vetekszik, legfelső kőpadja pedig akár meg is billenhet, ha páran ráhelyezkednek.

Hegyestű, Monoszló

A Káli-medence tele van lélegzetállító természeti képződményekkel, a Monoszló és Zánka között magasló Hegyestű ezek egyik legnépszerűbbike. A geometrikus látványosság alakját a múlt században folytatott bányásztevékenységnek köszönheti, az egykori tűzhányó belsejét pedig bazaltoszlopok töltik ki. Ha vállaljátok a rövid, ámde meredek sétát a 334 méter magas hegytetőre, 360 fokos panoráma tárulhat elétek a Káli-medencére. Tiszta időben még a Balaton csillanását is megtekinthetitek!

Rudabányai bányató

Borsod egyik legnépszerűbb látványossága, a Rudabányai bányató a hajdani vasércbánya munkagödrében alakult ki, mely az idő múlásával csapadékkal telt meg. A meredek sziklafalakkal határolt, kékeszöld víztükör már önmagában is fotóért kiált, és akkor még nem is beszéltünk a körülötte lévő fenyők és a többi fa látványáról! Fontos tudni, hogy a tóban fürdeni tilos – ugyanakkor remek sétahelyszín, ha átélnétek Brontë könyvének romantikusan zord hangulatát.

Bél-kő, Bélapátfalva

Szemkápráztató sziklavilág elevenedik meg a Bélapátfalva határából induló kanyargós szerpentinen. A zord, szélfútta természeti látványosság Bél-kő névre hallgat, sziklaormai, szurdokvölgyei pedig filmbe illő látványt nyújtanak. A 6 kilométeres túra a 815 méter magasan ékeskedő kilátónál ér véget, ahonnan a Zemplén erdős gerincei, valamint a Bodrog és a Hernád völgye körpanorámaként tárul elétek.

Füzér vára

Magányos, vulkanikus kúpon ül Füzér vára, és hirdeti a zempléni táj vad, széljárta méltóságát. A 13. században épült erődítmény hazánk egyik legrégebbi kővára, mely sikeresen túlélte a történelem viharos évszázadait: falai egy ideig még a Szent Koronát is őrizték. Bár nem tart sokáig felmászni, a séta meredekebb szakaszokat foglal magában – mindenképp megéri saját szemetekkel is megcsodálni a várat és az azt körülvevő zempléni dombok ámulatba ejtő látványát.

Regéc vára

Ha pedig még ennél is vadregényesebb erődítményt kerestek a zempléni kiránduláskor, Regéc váránál jobb látványosságot aligha találtok. A középkori, szabálytalan alaprajú erődítmény egy erdő mélyén áll, egykor pedig a Rákócziak rezidenciájául szolgált. Napjainkban igazi bakancslistás úti cél, mely az autentikus történelmi élmények mellett misztikus miliőt, és lélegzetállító panorámát is kínál.

Prédikálószék, Dömös

A Dunakanyar mindig remek úti cél, ha ámulatba ejtő kilátásra vágytok – a Prédikálószék pedig különösképp belopta magát a kirándulók szívébe. A 639 méter magas csúcs a Visegrádi-hegység harmadik legmagasabb pontja, fából készült kilátója pedig meredeken kiemelkedő sziklaperemről tárja elétek a térség legszebb arcát. A szél itt valósággal életre kelti a tájat: a suhanó felhők és az örvénylő dombok násza egy tollvonással ír át mindent, amit a Dunakanyarról eddig gondoltatok.

Szádvár

Az Aggteleki-karszt peremén, Szögliget felett magasodik hazánk egyik legnagyobb alapterületű vára. Szádvár igencsak megsínylette a történelem viharos évszázadait: az egykor impozáns építményt a folyamatos ostromok és csaták közepette felgyújtották, később pedig magára hagyták. Jó hír, hogy néhány évvel ezelőtt, közösségi összefogás révén újításon esett át, és ma már minden adott hozzá, hogy ezt a vadregényes, elhagyatott várat is felfedezzétek.

Tar-kő

A Bükk népszerű panorámapontjánál az ember pont úgy érezheti magát, mintha a világ tetején ücsörögne. A Tar-kőnél ehhez még kilátóra sincs szükség, hiszen 949 méteres gyepes mészkőszirtről nyílik páratlan kilátás a hegység déli részére. Lágyan, hullámzó hegyhátak, a Hór-hölgy békés látványa, a távolban Ódorvár magaslása – itt tényleg minden adott a háborítatlan elmélyüléshez.

Inspiráció a közelgő romantikus kiránduláshoz: