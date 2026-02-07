6 romantikus kirándulóhely országszerte, ha aktívan töltenétek a Valentin-napot

Ha aktív programmal töltenétek a Valentin-napot, ne keressetek tovább: gyönyörű úti célokat ajánlunk országszerte, akár kellemes sétára, akár túrázásra adnátok a fejetek a szerelmesek ünnepén.

Tapolcai-tavasbarlang

A Balaton-felvidék mediterrán hangulatú városába télen legalább annyira érdemes ellátogatni, hiszen már az odavezető, kanyargós autóutakon korzózva is úgy érezhetitek magatokat, mint egy romantikus filmben. Tapolca azonban nem csak a Balaton közelsége miatt híres a vizeiről, hiszen itt található a meseszép, eldugott Malom-tó és a tavasbarlang – utóbbinál keresve sem találhatnátok jobb helyszínt, ha Disney-mesébe illő közös csónakázást terveznétek! Arra viszont figyeljetek, hogy a látogatóközpont igen népszerű, így mindenképpen vegyétek meg jó előre a jegyeteket!

További információk >>

További romantikus helyszínek a Balatonnál:

Bábolnai Arborétum és Állatpark

A 20 hektáron elterülő, ingyenesen látogatható Bábolnai Arborétum több mint 150 örökzöld fának és cserjének ad otthont, így a téli hónapokban is jó választás lehet, ha a természet ölelésében töltenétek a Valentin-napot. Érdemes nyitott szemmel járni, hiszen a tavasz közeledtével már itt-ott észrevehettek bimbózó virágokat is. A helyszín legromantikusabb helyszíne kétségkívül a kertben található kis tó szigetén kialakított pihenő, ami egy hangulatos fahídon keresztül közelíthető meg. Az édes pillanatokról a képeslapra illő arborétum mellett az állatpark imádnivaló kecskéi, bárányai és alpakái gondoskodnak.

2943 Bábolna, Mészáros út 1. | Weboldal

Nőtincs és környéke

A bűbájos elnevezésű Nőtincs nem csak a neve miatt illik a romantikus úti céljaink közé, hiszen a környéken számtalan gyönyörű kirándulóhelyet találhattok, akár bevetnétek magatokat a Börzsöny túraútvonalai közé, akár a könnyebben teljesíthető, 292 méter magas Csipkés-hegy felé vennétek az irányt. Vizes látnivalókból is akad bőven: a községhez tartozó meseszép Szent István horgásztónál háborítatlan békében élhettek át felejthetetlen romantikus pillanatokat, de ha van kedvetek, járjátok körbe a Bánki-tavat, ami egészen más arcát mutatja télen.

Csókakő vára

Egy gótikus vár felfedezésénél aligha találhattok romantikusabb programot Valentin-naphoz közeledve. A Fejér vármegyéhez tartozó, ingyenesen látogatható Csókakő vára az egyetlen középkori eredetű erődítmény a környéken. Az épület érdekessége, hogy nem a Vértes tetején, hanem annak oldalában, egy szirten kapott helyet, így pompás panorámát nyújt a megbúvó szőlőtőkékre és az alatta elfekvő falura. A várhoz szuper túraútvonal visz fel, ami azonban időnként meredekebb részeken halad át – a túracipőt tehát ne felejtsétek otthon, főleg az év ezen szakaszában!

8074 Csókakő, külterület

Kövesdi kilátó, Noszvaj

A romantikus elvonulások koronázatlan királynője Noszvaj: a Bükk lábánál fekvő festői szépségű kisváros mindenkit levesz a lábáról, ráadásul szerencsés elhelyezkedése miatt remek kirándulóhelynek számít. A környék első számú túrázós célpontja a Kövesdi-kilátó, ahová Síkfőkútról indulva, a Kánya-patak völgyén át, egy 7 kilométert felölelő, meseszép túraútvonalon keresztül juthattok el. A kirándulás után feltétlenül keressétek fel a település egyedülálló barlanglakásait, amik a föld alatti építkezés emlékét őrzik. Érdemes az egész hétvégét itt eltölteni, hiszen hangulatos, erdőközeli szállásokban tudjátok kipihenni a kirándulás fáradalmait – ennyi érdekességet úgysem tudtok felfedezni egy nap alatt!

Rózsakő, Badacsonytomaj

A rózsaszezonra ugyan még jócskán várni kell, a Badacsony déli oldalában fekvő Rózsakő viszont februárban is vár titeket. A látványosságnak igen romantikus a története: Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor ugyanis olyan sokat ücsörögtek itt, hogy a helyiek a költő múzsája után nevezték el a sziklát. A legenda szerint az a szerelmespár, akik kézen fogva leülnek a bazaltkőre, egy éven belül összeházasodnak – ha tehát már nálatok is érik az ötlet, ne habozzatok tovább, hiszen a Balatonra néző panoráma garantáltan emlékezetessé teszi a nagy pillanatot.

Ha pihentetőbb kikapcsolódásra vágytok: