Téli romantika a Balatonnál: 5 bámulatos helyszín, amit kettesben a legjobb felfedezni

Van valami a Balatonnál, ami minden szerelmes szívet a tó partjára csábít. A magyar tenger környéke mesés látnivalók sokaságát rejti – nincs is náluk tökéletesebb helyszín egy romantikus randevúzáshoz. Hát még februárban, amikor Valentin-napi programokon is részt vehettek az alábbi helyszíneken!

Gasztrohegy Badacsony

Valentin-nap alkalmából gyertyafénybe burkolódzik a Gasztrohegy, és páros menük, nőies és férfias ízek, játékos kompozíciók és vágykeltő falatok sokasága csábít a Balaton északi partjára. Ez a hétvége a szenvedélyről szól, de nem csak a párok számára! Barátokkal, családdal, vagy akár egyedül is érkezhettek – a Villa Tolnay Borház a Csobánc-hegyen Borbarangolás borvacsorát tart, Badacsonyban a Félúton Bisztró egész hétvégén páros ajánlattal vár, a Folly Arborétum és a Szigligeti vár pedig remek helyszíne lesz egy kis kirándulásnak. Utána még jobban fog esni a forralt bor vagy a borkóstoló!

Nádasdy-kastély, Nádasdladány

A nádasdladányi Nádasdy-kastély falai szerelmes történetek ezreit suttogják: legyen szó Lipót gróf és Forray Júlia házasságáról, Nádasdy Ferenc és Zichy Ilona szerelméről, vagy társadalmi határokat is felülíró románcokról, itt minden az érzelmes emlékekről szól. A romantikus neogótikus épületet, melyet a Tudor-korabeli angol kastélyok ihlettek, a látogatók interaktív elemek segítségével ismerhetik meg – az Ősök csarnoka, a Zsolnay-kályhás ebédlőhelyiség, a télikert és a főúri pompa minden szívet rabul ejt. Február 14-én és 15-én ráadásul még exkluzív, tematikus tárlatvezetés is várja a párokat!

8145 Nádasdladány, Kastélypark 1. | Weboldal

Festetics-kastély, Dég

Hazánk egyik legkorábbi, impozáns klasszicista kastélyát nem csak különleges építészeti megoldásai teszik bakancslistás látnivalóvá: körülötte terül el Magyarország legszebb angolparkja, melynek növényritkaságai rendre ámulatba ejtik a botanika szerelmeseit. A dégi Festetics-kastélyban minden adott a tökéletes randevúhoz – az ovális díszterem, a szabadkőművesség titkait feltáró kiállítás, a könyvtárhelyiség és a tóparti vörös téglás Hollandi-ház bármely évszakban megdobogtatja a szíveket. Valentin-napon még különleges tárlatvezetésen is részt vehettek, ami után a „Szerelmesek menüje” vár rátok.

8135 Dég, Hunyadi János utca 11. | Weboldal

Festetics-kastély, Keszthely

A Balaton fővárosa igazi romantikus gyöngyszemet rejt, ahol akár hat állandó kiállítást is megtekinthettek. A keszthelyi Festetics-kastély barokk pompája, korhűen restaurált enteriőrje, impozáns könyvtára, korabeli kastélyparkja, egzotikus növényekkel teli pálmaháza minden szívbe belopja magát. Keszthelyen bontakozott ki Festetics II. Tasziló és Mary Victoria Hamilton kivételes szerelme is – szerezzetek hát ti is közös emlékeket a mesés városban, válasszátok a kastély Valentin-napi élménycsomagját! A családoknak pedig február 14-én és 15-én kreatív programokkal kedveskedik a Történelmi Játszóház.

8360 Keszthely, Kastély utca 1. | Weboldal

Fenékpusztai Majorság

Keszthelytől csupán hat kilométerre található a Fenékpusztai Majorság, a Festetics család egykori birtokközpontja. A 19. században a Majorság úgy vált ismertté, mint a magyar lótenyésztés és a lovassport egyik legjelentősebb központja hazánkban. Az ekkor épült istállók, cselédlakások és a Kiskastély ma is őrzi a korszak hagyományait, az ősfenyőkkel keretezett Fenyves allé pedig a család egykori kocsikázásainak emlékét. A korhű környezetben lovasmúzeum, a „Gróf úr szobája” és megannyi élmény várja a történelem szerelmeseit – Valentin-napon még rendhagyó programok és szívdesszertek sokasága is!

8360 Keszthely, Fenékpuszta 1. | Weboldal

