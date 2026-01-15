Téli kirándulás Tihany őrszeméhez, ahonnan varázslatos panoráma nyílik a jégbe fagyott Balatonra

A Balaton téli arca éppoly gyönyörű, mint a nyári zsongás idején, ebben az időszakban pedig különösen szép a hó és jég borította táj. Ha szívesen megcsodálnátok ezt a semmihez sem fogható látványt, ajánlunk egy remek kilátót, ahol páratlan panoráma vár télen is akár.

Tihany városa önmagában is csodálatos és remek panorámát nyújt a hosszan elterülő Balatonra, ha azonban a legteljesebb kilátást szeretnénk megtalálni a félszigetre, akkor téli kirándulás alkalmával érdemes útba ejteni Tihany őrszemét. Ez egy viszonylag rövid, nem megerőltető, de annál változatosabb túrát foglal magába, melynek kiindulópontja a félsziget bejáratánál található Apáti templom.

Az Apáti-hegyre felérve, a 16,5 méter magas, háromszintes Őrtorony-kilátóból a magyar tengeren kívül másik két fagyos víztükörre, a tihanyi Külső- és Belső-tóra is ráláthatunk. Fentről mesés körpanoráma tárul elénk, szinte úgy tűnik, mintha a Tihanyi-félszigetet teljes egészében körbeölelné a Balaton.

A kilátóból ráláthatunk a Tihanyi Bencés Apátságra, a távolban tiszta idő esetén előbukkan a Bakony, szemben a déli part magaslataiban gyönyörködhetünk és a Kőröshegyi völgyhíd hatalmas pillérei is kirajzolódnak előttünk. A legközelebb pedig Balatonfüred ezüstösen csillogó, kéklő hegyeit láthatjuk.

Az Őrtorony-kilátóban tett látogatás különleges, természetközeli élményt nyújt, megmutatva nekünk a télen is mesés balatoni tájat, melynek hófödte bája szinte mindenkit elvarázsol.

A helyszín ideális hétvégi kiruccanáshoz, családi vagy baráti kiránduláshoz, közös romantikus sétához. Egy biztos: nem érdemes lemaradni a Balaton téli arcának varázslatos látványáról!

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

További lenyűgöző képek az Őrtorony-kilátóról és környékéről:

A Balaton vidéke rengeteg izgalmat tartogat a télre: