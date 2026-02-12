Naplementekor mutatja legszebb arcát a Dél-Alföld egyetlen gótikus temploma

A Csongrád-Csanád vármegyében található Óföldeák lélekszáma ugyan alulról súrolja az ötszázat, mégis megéri ellátogatni ide egy dél-alföldi kirándulás alkalmával: a falu szélén található meseszép templom semmihez sem fogható békét áraszt, ráadásul lehengerlő történettel rendelkezik.

Az épület – teljes nevén az Óföldeáki Szűz Mária Keresztények Segítsége-templom – az egyetlen gótikus stílusú kápolna a térségben. Története igencsak régre, a 14. századra nyúlik vissza: már az 1300-as évekből is maradt fenn írásos emlék a helyről, ami már akkor is vallási szerepet töltött be.

Ezután a 15. században húzták fel a templom különálló harangtornyát, amely így elnyerte ma is ismert formáját. A toronynak és az egykori két bástyának az esztétikai funkciók mellett fontos feladatuk volt: innen ellenőrizték ugyanis a környék nagyobb városaiból érkezőket.

Bár az erődtemplom számos felújításon és átépítésen esett át a századok során, mindenképpen érdemes egy pillanatra megállni, és elgondolkozni azon, hogy ez az épület csodával határos módon 600 éve is itt állt.

A római katolikus templomot mély várárok öleli körbe, az épületet pedig egy kis fahídon keresztül tudjátok megközelíteni. Belülről sajnos csak ritkán lehet megtekinteni, így ha mindenképpen szeretnétek bentről is megcsodálni ezt a valódi gyöngyszemet, akkor feltétlenül egyeztessetek előre a helyi plébánossal.

A templom felfedezése után feltétlenül vegyétek az irányt Makó vagy Hódmezővásárhely felé, hiszen innen már csupán egy karnyújtásnyira vannak ezek a csodás városok.

Tél végi idill a templom körül:

