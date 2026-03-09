Újjászületett hazánk egyik legrégebbi műemléke, mely a Bükk lábánál őrzi több évszázad titkát

Befejeződött Magyarország legrégebben fennmaradt, középkori alapokon álló ciszterci műemlékének rekonstrukciója – a felújítás keretein belül ráadásul még egy új látogatóközponttal is gazdagodott a látványosság.

A bélapátfalvi Nagyboldogasszony-templom története egészen a 13. századig nyúlik vissza: a Bél-kő lábánál fekvő településen ekkor épült templom a ciszterci szerzetesrend számára, mely aztán a rend magyarországi történetének egyik legfontosabb tárgyi mementójává vált.

A romantikus stílusú, háromhajós látványosság mellett monostor is működött, az épületegyüttes története pedig autentikus lenyomata a magyar történelem viharos évszázadainak: a bélapátfalvi ciszterci apátsági templomot a tatárjárás során feldúlták, a 16. századra teljesen elnéptelenedett, majd barokk stílusjegyekkel keltették életre a romos épületet. A 19. században a középkori kolostor alapjain kőedénygyár létesült, mely egészen 1927-ig működött, hatalmas károkat okozva az ősi falmaradványokban.

A bélapátfalvi ciszterci apátsági templom jelenlegi felújítási munkálatai 2022 nyarán kezdődtek meg, a rekonstrukció érdemi része 2025 decemberére zárult le.

Megújult a torony nélkül épült, nyeregtetős, háromhajós templom tetőszerkezete, korszerűsítették a csatornázást és a vízelvezetés, az oldalhajók pedig új acélszerkezeti megerősítést kaptak. A kőrestaurátori munkák során kiemelt figyelmet fordítottak a bélletes főkapu helyreállítására, a nemzetközi kitekintésnek hála pedig olasz mintára újulhatott meg az impozáns rózsaablak.

Az újdonságok sorát egy múzeum és egy látogatóközpont is erősíti: a templom restaurált szószéke, korabeli bútorzata és orgonája, az apátság építészeti töredékeit bemutató kőtár egytől-egyig autentikus élményt nyújt a nagyközönség számára.

A komplexum teljes befejezéséhez már csak néhány, időjárásfüggő munka, és patinázási feladat maradt hátra.

