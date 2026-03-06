Misztikus hangulatú kirándulásra invitál a Zsámbéki-medence ősi templomromja

Hazánk telis-tele van eldugott kincsekkel és látványosságokkal, amelyek csak arra várnak, hogy felfedezzétek őket. A Zsámbéki-medencében is található egy elfeledett ősi templomrom, melyet érdemes útba ejteni tavaszi kirándulás alkalmával.

Csabdi, Csabdi templomrom, kirándulás, műemlék, tavasz
Fotó: Seres László drónfotó és videó

Csabdit feltehetően kevesen ismerik, pedig igazi gyöngyszem azok számára, akik csendre és nyugalomra vágynak. Egyik kiemelt látványossága a falu központja fölötti domboldalt díszítő templomrom, melyet a település legrégebbi épített emlékeként tartanak számon.

A Zsámbéki-medencében elterülő bájos kis falu látványossága egy Árpád-kori templom maradványaként maradt fenn, mely becslések szerint a 13-14. században keletkezett.

Csabdi, Csabdi templomrom, kirándulás, műemlék, tavasz
Fotó: Seres László drónfotó és videó

A hajdanán két toronnyal is büszkélkedő épületből mára csak a déli torony 5-6 méteres maradványa és az épület alapja látható. Az épület múltját ugyan homály fedi, a rekonstrukciók alapján a templom félköríves szentélyzáródású főhajóval és egyenes záródású mellékhajókkal rendelkezett, a tornyokat feltehetően kősisakok védték.

Az épületet egykor védőfal és árok vette körbe, ezen belül volt a temető, amelyet még a 18. században is használtak temetkezésre. Ma a templom környezetét a település tartja karban, a szépen gondozott domboldal időnként rendezvényeknek is otthonául szolgál.

Csabdi, Csabdi templomrom, tavasz, kirándulás
Fotó: Seres László drónfotó és videó

A templomrom felfedezése remek tavaszi kirándulással kecsegtet, ugyanis a rom mellett több gyalogos turistaút és kerékpáros útvonal is vezet.

A Csabdi templomromot körüllengő misztikum és a domboldal csendes nyugalma, valamint az onnan nyíló mesés kilátás pedig varázslatos élményeket nyújt minden ideérkezőnek.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

A kalandvágyóbbaknak ajánljuk figyelmébe:

Barlangok hónapja: 7 elképesztő barlangtúra márciusban a rendhagyó kalandokra vágyóknak
Barlangok hónapja: 7 elképesztő barlangtúra márciusban a rendhagyó kalandokra vágyóknak

Márciusban ezúttal is rendhagyó programok sokasága vár a legbátrabb természetjárókra a barlangok hónapja alkalmából.

Funzine Funzine