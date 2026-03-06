Misztikus hangulatú kirándulásra invitál a Zsámbéki-medence ősi templomromja

Hazánk telis-tele van eldugott kincsekkel és látványosságokkal, amelyek csak arra várnak, hogy felfedezzétek őket. A Zsámbéki-medencében is található egy elfeledett ősi templomrom, melyet érdemes útba ejteni tavaszi kirándulás alkalmával.

Csabdit feltehetően kevesen ismerik, pedig igazi gyöngyszem azok számára, akik csendre és nyugalomra vágynak. Egyik kiemelt látványossága a falu központja fölötti domboldalt díszítő templomrom, melyet a település legrégebbi épített emlékeként tartanak számon.

A Zsámbéki-medencében elterülő bájos kis falu látványossága egy Árpád-kori templom maradványaként maradt fenn, mely becslések szerint a 13-14. században keletkezett.

A hajdanán két toronnyal is büszkélkedő épületből mára csak a déli torony 5-6 méteres maradványa és az épület alapja látható. Az épület múltját ugyan homály fedi, a rekonstrukciók alapján a templom félköríves szentélyzáródású főhajóval és egyenes záródású mellékhajókkal rendelkezett, a tornyokat feltehetően kősisakok védték.

Az épületet egykor védőfal és árok vette körbe, ezen belül volt a temető, amelyet még a 18. században is használtak temetkezésre. Ma a templom környezetét a település tartja karban, a szépen gondozott domboldal időnként rendezvényeknek is otthonául szolgál.

A templomrom felfedezése remek tavaszi kirándulással kecsegtet, ugyanis a rom mellett több gyalogos turistaút és kerékpáros útvonal is vezet.

A Csabdi templomromot körüllengő misztikum és a domboldal csendes nyugalma, valamint az onnan nyíló mesés kilátás pedig varázslatos élményeket nyújt minden ideérkezőnek.

