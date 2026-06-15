Szoros verseny keretében választották meg Magyarország legszebb kerékpárútjait 2026-ban

Rendhagyó eredménnyel zárult az Év Kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először holtverseny alakult ki, így két útvonal is elnyerte a rangos címet.

Két teljesen eltérő táj, két különböző kerékpáros élmény, egy közös siker: idén két útvonal is kiérdemelte az Év Kerékpárútja címet. A győztesek jól mutatják, mennyire sokszínű élményeket kínál Magyarország két keréken.

A városi bringázástól a zalai dombok között kanyargó túrákig

A dél-zalai győztes, a Szentpéterfölde kör, Göcsej dimbes-dombos vidékére kalauzolja a kerékpárosokat. A 20 kilométernyi jó minőségű aszfaltúton vezető szakasz csendes erdők, apró falvak és jellegzetes zalai tájak között kanyarog. A környék különlegességei között csigalépcsős kilátó, hangulatos haranglábak, erdei tavak és tanösvények is szerepelnek, miközben a helyi gasztronómia is remek kiegészítője lehet a túrának.

A másik győztes útvonal a Rákos-patak mentén húzódik Budapest keleti részén. A Rákoscsaba utca és a Cinkotai út közötti, mintegy 3,2 kilométeres szakasz a városi kerékpározás és a természetközeli kikapcsolódás tökéletes kombinációját kínálja. A zöld környezetben futó kerékpárút sportpályák és szabadtéri fitneszeszközök mellett halad el, miközben a patakpart nyugodt hangulatot biztosít a tekeréshez.

Az útvonal jelentősége túlmutat a szabadidős kerékpározáson: hosszú távon fontos szerepet tölthet be Budapest keleti kerületeinek összekötésében is. A díjazott szakaszhoz kapcsolódó ajánlott túrakör a Naplás-tavat, a Hermina Bringaparkot és a Szilas-patak környékét is érinti, így akár családi kirándulásként is remek választás lehet.

Az idei versenyben összesen 11 útvonal szerepelt, több ezer szavazat érkezett a jelöltekre. A kampány a figyelmet Magyarország egyre bővülő és sokszínű kerékpáros kínálatára irányította, legyen szó városi bringázásról vagy természetközeli túrákról.

A nyertes útvonalakhoz kapcsolódó további információt ide kattintva az Aktív Kalandor oldalán találtok.

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