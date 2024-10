Csodás tájakat fedezhetünk fel az Őrség kerékpáros körútján

Hazánk egyik magával ragadóbb része, a káprázatos tájairól és érintetlen természetéről ismert Őrség az év minden szakaszában népszerű úti cél túrázók és kerékpárosok körében egyaránt. Most egy olyan biciklis körtúrát ajánlunk, amit végigtekerve nemcsak a szerek birodalmát fedezhetitek fel, hanem még a szlovén Toszkánának nevezett vidéket is megismerhetitek. (x)

Három különböző tájegység idilli tájain kalauzol végig a 42 km hosszú körtúra, ahol az őszi színekben pompázó természetben töltődhettek fel. A kerékpáros túra Őriszentpéterről indul, a szerek birodalmán és a szlovén határ menti falvakon át vezet, utolsó állomása pedig a csodás Vendvidék.

A táj dimbes-dombos jellege miatt többször kell számítani rövid, de kaptatós emelkedőkre, de elektromos bicikli segítségével akár kezdők számára is jó választás lehet.

Az Őrség megannyi kincse

Az izgalmas körtúra először a szerek birodalmát tárja a kerékpárosok elé, ahol a mesebeli falvak, valamint a rájuk jellemző egyedi báj és hangulat már előre megalapozza az egész napot. Az Őrség szívében található, a környék fővárosának nevezett Szalafőn is átvezető út során érdemes kisebb megállókat beiktatni, hogy felfedezzétek a táj látnivalót is.

A számtalan nevezetesség közül semmiképp se hagyjátok ki a párját ritkító Bölényrezervátumot, a világszinten egyedülálló Őrségi Népi Műemlékegyüttest, vagy a táj egyik jelképeként is ismert Árpád-kori Szent Péter-templomot. Ha pedig az idilli tájat magasról is kémlelnétek, tegyetek egy kitérőt a legendás Kömpe-szeme kilátónál is, amelynek tetejéről a lábatok elé tárul a káprázatos vidék.

Szlovén utakon

Az Őrség mesés dombjait elhagyva, tekerés közben szinte láthatatlanul suhanhatunk át Szlovéniába, ahol újabb elképesztő kincsek és idilli tájak várnak. A kanyargós út a Toszkánát megidéző Goričko dombjain vezet át, ahol imádnivaló falvak, filmbe illő kápolnák és kis templomok követik egymást. Az útvonalat a Hodos település határában fekvő tó teszi még látványosabbá.

Varázslatos Vendvidék

Miután megmutatta magát a szlovén Toszkánaként is emlegetett tájegység, Orfalun át, a túra utolsó részén az út visszavezet Magyarországra, ahol a Vendvidék kincsei koronázzák meg az élvezetes túrát. Az aprócska Orfalun érdemes megállni a szlovén tájháznál, ahol egy nem mindennapi kincsre bukkanhattok. A tájház udvarában áll a Szlovénia legnagyobb hegyéről, a Triglavról származó kő, amit jelképesen a vendvidéki falvakban gyűjtött kavicsok ölelnek körbe.

A sokszor emelkedőkben gazdag, de annál tartalmasabb nap végére jóleső fáradsággal és felejthetetlen élményekkel térhetünk vissza a kiindulópontra, Őriszentpéterre.

A pontos útvonalat és még több izgalmas bringatúrát itt találtok: aktivkalandor.hu

