Őszi csodavilág az Őrségben: 12 látnivaló és program a szerek birodalmában

Talán az ország egyik legkülönlegesebb vidéke a nyugati határ mentén elterülő Őrség és Vendvidék, amely egyedülálló természeti adottságaival és népi építészeti értékeivel remek úti cél őszi kirándulásokhoz.

Szentháromság-templom, Velemér

Több mint 600 éves templomot rejt az aprócska Velemér községe, amely hazánk egyik legjelentősebb román stílusú műemléke. Az erdő szélén magasodó templomot a XIII. században építhették, míg páratlan falfestményeit 1377 körül festették. A híres freskófestő, Aquila János készítette őket. A fények temploma november 1-ig 9-től 16 óráig, utána 11 és 13 óra között látogatható, párszáz forintos adomány ellenében.

Őrségi Népi Műemlékegyüttes, Szalafő

Az Őrség jellegzetes népi építészete elevenedik meg a szemünk előtt a pityerszeri skanzenben, hivatalos nevén az Őrségi Népi Műemlékegyüttes területén, amely október 31-ig látogatható. Érdekessége, hogy itt eredeti helyükön nézhetjük meg az őrségi szereket, melyeket hagyományosan a vidék őrei építettek a dombtetőre. Három ilyen, lakóházakból és gazdasági épületekből álló portát barangolhatunk be, és idézhetjük fel egykori lakóik életmódját. A területen eurázsiai vadlovak és európai bölények élnek, emellett játszótér, szatócsbolt és csárda várja a kirándulókat.

Apát Panzió, Apátistvánfalva

Az Őrségi Nemzeti Park területén, a Vendvidék szívében, Apátistvánfalván bukkanhattok a családias hangulatú Apát Panzióra, amely egy 7 hektáros őspark ölelésében, gyönyörű zöld környezetben várja vendégeit. A felújított szálláshelyen könnyedén kiszakadhattok a hétköznapok mókuskerekéből, hiszen a kényelmes szobák mellett az aktív és a passzív pihenés oltárán is áldozhattok. Utóbbiban lesz segítségetekre a panzió Hajdina Étterme, amely egészséges és ízletes ételeken keresztül mutatja be a helyi gasztronómia világát. Szűk körű, 40-50 fős esküvőkhöz is tökéletes választás!

9982 Apátistvánfalva, Fő utca 51. | apatpanzio.hu | hajdinaetterem.hu

Szőcei tőzegmohás láprét

A természet szerelmeseinek kihagyhatatlan program a szőcei tőzegmohás láprét felfedezése, melynek pallósoros tanösvénye ugyan pusztán 900 méter hosszú, mégis hatalmas élmény a láprét ritka, titokzatos élővilágának megismerése. Az ösvény bebarangolása után érdemes párszáz forintért jegyet váltani a szomszédos Lápok Házába, ahol érdekes interaktív kiállításon tudhatunk meg többet erről az egyedülálló természetvédelmi területről.

Kerékpárral is érdemes útnak indulni az Őrségben:

Kétvölgyi kilátások

Az Őrségben járva érdemes betervezni egy kirándulást a parányi Kétvölgy községébe, melynek elragadó bája pillanatok alatt leveszi az embert a lábáról. A település az itt találkozó két patakvölgy után kapta a nevét, melyek mellett rétekkel, dombokkal ölelt, magányosan álló tanyák, házak járulnak hozzá a vidéki romantikához. Felmászva a falu magaslatára, a Katalin-hegy tetején épült kilátóba, lenyűgöző kilátás tárul elénk három ország hullámzó vidékére.

Tájház és kovácsműhely, Nagyrákos

A falu régi életéről és a kovácsmesterség múltjáról mesél a nagyrákosi tájház és kovácsműhely, amely az 1920-as évekbe repíti vissza a látogatókat. A zsúpfedeles ház elődje a helyiek összefogásával épült az 1800-as évek végén, hogy a falu kovácsának és családjának tető legyen a feje felett. Napjainkban mázas cserépkályha, kemence, egy széllel működő rosta és korabeli berendezési tárgyak idézik meg az egykori mindennapokat. A tájház hétköznapokon, 10 és 14 óra között látogatható.

Ízrestaurátor Kézműves Csokoládé Műhely, Ispánk

Egy igazán különleges csokoládébolt rejtőzik az alig száz lakossal rendelkező Ispánk községében. Az Őrség gyöngyszemeként emlegetett műhelyben szeretettel, helyben készülnek a csodálatos csokicsodák, melyeket többek között rózsás, tökmagos, ibolyás és pisztáciás ízekben is megkóstolhatunk. A mennyei kézműves bonbonok mellé kérhetünk egy finom kávét, vagy halmozva az élvezeteket, rendelhetünk egy bögre ősszel különösen jóleső forró csokit is. Az igazi kakaóbabból készült, prémium minőségű finomságokon túl barátságos kiszolgálás és retró hangulat vár benneteket a kedves kis üzletben.

9941 Ispánk, Nyugati út 16. | Facebook

Pankaszi szoknyás harangláb

A legszebb őrségi haranglábként emlegetik az 1754 óta álló pankaszi szoknyás haranglábat, amely a település legmagasabb dombján magasodik. Az Őrség falvaiban lépten-nyomon kiszúrhatjuk a jellemzően a templomtól elkülönülten található, fából épült haranglábakat, melyek legrégebbike a pankaszi. A műemlék különlegessége, hogy a harangtorony szerkezeti elemeinek kicserélésével meg tudták őrizni az eredeti, XVIII. századi építményt.

Hársas-tó, Szentgotthárd

Az ország legnyugatibb városa, Szentgotthárd is büszkélkedhet egy festői környezetben megbújó tóval, melyet hivatalosan Máriaújfalui-víztározónak neveznek. A mesterséges tavat a szomszédos község, Apátistvánfalva erdejében eredő Hársas-patak táplálja, és a horgászok mellett a fürdőzők és a természetjárók is előszeretettel látogatnak el ide. A tó partján fut az 1 kilométer hosszú Hársas-tó tanösvény, amely a vízpart különleges élőlényeinek rejtett világába enged bepillantást.

Vadregényes Kávézó, Szaknyér

Szombaton és vasárnap, 10-től 17 óráig fogadja forró italokkal, mosolygósan felmelegedni, megpihenni vágyó vendégeit a Vadregényes Kávézó Szaknyéron. Az erdőszéli specialty kávézó és ajándékbolt egy igazi kis ékszerdoboz az Őrségben, ahol szinte tapintható a csend és a nyugalom. A prémium minőségű kávék, teák és forró csokik mellé kérhetünk frissen sült gofrit sósan vagy édesen, croissant-t vagy akár egy szelet ízletes tortát is. Böngészhetünk a kézműves ajándékok között, vagy csak élvezhetjük a kilátást a völgyre valamelyik hangulatos kerti kuckóból.

9934 Szaknyér, Petőfi utca 1. | Weboldal

Himfai Parkerdő, Felsőmarác

A Vasi-Hegyhát dimbes-dombos tájának határában fekszik a himfai erdőterület, melyet 1975-ben alakítottak ki. Ha egy kis őszi erdőfürdőre vágytok, érdemes felkeresni a parkerdőt, ahol igazi növényritkaságok, például mocsárciprus árnyékában indulhattok hosszú sétára. A 12 hektáros tó körül tanösvény vezet végig, de a Mária zarándokút és a Kéktúra útvonala is keresztülhalad a himfai erdőn. Erdei pihenők, sportrét, madármegfigyelő tornyok, valamint túrakerékpáros és nordic walking nyomvonal is helyet kapott a tágas zöldterületen, ahol még hangulatos tűzrakóhelyeket és kijelölt parkolót is találtok.

Fazekasház, Magyarszombatfa

Lebilincselő idegenvezetésben lehet részünk a magyarszombatfai Fazekasházban, ahol a környéken nagy múlttal bíró fazekasság mesterségéhez és a régi idők szokásaihoz kerülhetünk közelebb. A régimódi stílusban berendezett házakat eredeti tárgyakkal és kellékekkel rendezték be, így itt tényleg visszarepülhetünk az időben. A hagyományőrző programot a felnőttek és a gyerekek egyaránt a szívükbe zárják majd, és a kisebbek mozgásigényét játszótér elégíti ki. Kézműveskedni itt ugyan nem lehet, de a közelben több fazekasműhelyt is találtok, ahol kipróbálhatjátok a mesterséget!

9946 Magyarszombatfa, Fő út 52. | Facebook