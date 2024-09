Zalaegerszeg őszi arca: Számtalan izgalmas látnivalóval várja a kirándulókat

A Gébárti-tó partjára a zalaegerszegiek is szívesen kilátogatnak, érdemes a körülötte kialakított tanösvényt körbejárni. A könnyű túra során egy szórakoztató vidra lesz a kísérőtök, aki humoros módon mesél érdekességeket a tó keletkezéséről és élővilágáról. Ne hagyjátok ki a mocsári pallóösvényt, fedezzétek fel cikkcakk vonalban a vízivilág titkait, pihenjetek meg a tó körül kialakított stégeknél, padoknál, és csodáljátok meg a környező táj szépségét a tó tükrében is!

