Izgalmas kerékpáros körtúrán varázsol el a vadregényes Zemplén

Hegyvidéki panoráma, vadregényes táj és páratlan történelmi értékek hívnak bringás barangolásra a Zemplén szívében található Sárospatakon és környékén. A közel 50 kilométeres kerékpáros körtúra annyi izgalmas látnivalót kínál, hogy érdemes egész napos kirándulásra készülni.

A változatos terepeken vezető útvonal a Rákóczi család titkait tárja fel a kirándulók előtt már rögtön a körtúra kiindulópontján, a sárospataki Rákóczi-várnál. A Bodrog-parti város további izgalmas attrakciókkal vonzza a térségbe az aktív kikapcsolódás szerelmeseit, többek között megnézhetjük itt az impozáns Szent Erzsébet-bazilikát, vagy sétálhatunk egy nagyot a Megyer-hegyi tengerszem tündérszép ösvényein.

Pillantsatok bele a zempléni biciklitúra hangulatába:

A Rákócziak várától Vajdácska községe felé vesszük az irányt, ahonnan a határ menti Karos irányába indulunk. Utunkon a Long-erdő rejtett világa kísér, ahol az alföldi és a hegyvidéki növényzet találkozásának lehetünk tanúi, de rengeteg madárfajt is megfigyelhetünk a természetvédelmi területen. A holtágakkal határolt erdőben ártéri tanösvény csábít barangolásra, ami akár bringával is bejárható.

Határ menti bringás kalandok a Bodrog mentén

A murvás töltésen eljutunk a szlovákiai Borsiig, ahol akár be is iktathatunk egy pihenőt, hiszen a gyönyörűen felújított kastély és Rákóczi játszótere is feltöltődésre invitálja az egész családot. Borsiból kanyarodjunk Bodrogszög felé, ahol a 13. századi templom árnyékában Szlovákia legalacsonyabb pontján találjuk magunkat.

Innen már kiszúrhatjuk Sátoraljaújhely hegyvonulatait, amely a megkapó látvány mellett kihagyhatatlan látnivalókkal bír maradásra. Várrom, 700 méter hosszú panorámahíd, kalandpark és múzeumok kínálnak sokszínű programot kicsiknek és nagyoknak. A festői Zsólyomkai pincesoron élmény végigsétálni, október végén pedig, a Tokaj-hegyaljai szüret kezdetekor nyitott pincék és hagyományőrző programok várják az érdeklődőket.

Sátoraljaújhely után az erdő csendje vár Rudabányácskáig, amely igazi kis zempléni ékszerdoboz. A falu határában rejtőző Smaragdvölgyben érdemes megpihenni a hegyek ölelésében, a vízparton, mielőtt visszatérnénk a kiindulópontra, Sárospatakra.

Részletes útvonal és további túratippek: aktivkalandor.hu

