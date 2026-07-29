Világsztárokkal, hazai legendákkal és izgalmas újdonságokkal robban be idén a Sziget Fesztivál

A 2026-os Sziget Fesztivál minden eddiginél nagyobb lendülettel tér vissza: megújult koncepcióval, új helyszínekkel, világsztárokkal és egy olyan nulladik nappal, amely már önmagában megér egy fesztivált. A Szabadság Szigete idén nemcsak a legjobb nemzetközi előadókat hozza Budapestre, hanem a régi szigetes életérzést is újraéleszti, miközben rengeteg újdonsággal várja a látogatókat.

Augusztus 9-én már a -1. napon különleges zenei élménnyel indul a fesztivál: a Sziget egy egész napos koncertfolyammal ünnepli a 80 éves Bródy Jánost és páratlan életművét.

A legendás dalszerző előtt olyan ikonikus művészek tisztelegnek, mint Presser Gábor, Koncz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Hobo, Charlie és Tolcsvay László, miközben a fiatalabb generáció meghatározó előadói, többek között Azahriah, Beton.Hofi, Dzsúdló, a Carson Coma, a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana és az Ivan & the Parazol is színpadra lépnek.

A nyár legnagyobb koncertjei egy helyen

Ha eddig a bemelegítésről szólt a nulladik nap, idén egészen más lesz a helyzet. Augusztus 10-én a Sziget egy igazi időutazásra invitál: a Nagyszínpadon olyan ikonikus visszatérők gondoskodnak a nosztalgikus hangulatról, mint a Faithless, a Morcheeba, valamint Goran Bregović és a Wedding & Funeral Orchestra.

Az este azonban itt még korántsem ér véget, hiszen a legendás Táncdalfesztivál-sátor hangulatát idéző afterparty következik, ahol Janklovics Péter, Korda György és további sztárvendégek garantálják a hajnalig tartó bulit.

A hivatalos fesztiválnyitány után egymást váltják a világsztárok: érkezik többek között a Florence + The Machine, a Twenty One Pilots, Skrillex, a Bring Me The Horizon, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Jorja Smith és Skepta, miközben a Revolut Stage, a Delta District és a Budapest Park Stage by Johnnie Walker is folyamatosan gondoskodik arról, hogy egyetlen percig se maradjon csendben a Hajógyári-sziget.

A magyar kedvencek sem hiányoznak majd, többek között a Kispál és a Borz, a Tankcsapda, a Quimby, a Bëlga, Beton.Hofi, Pogány Induló, Majka és még sokan mások is színpadra állnak az idei év új helyszínén, a Budapest Park Stage by Johnnie Walker-en, melyen öt napon keresztül, napi 4–5 műsorsávban lépnek fel azok a hazai előadók, akik a magyar zenei élet meghatározó szereplői.

Sokkal több, mint egy zenei fesztivál

A Sziget idén még inkább egy önálló várossá változik: tizenegy tematikus negyedben fedezhetitek fel a fesztivál különböző arcait. Lesznek új művészeti terek, látványos utcai előadások, cirkuszi produkciók, interaktív installációk, hiphop-negyed, családi programok, valamint rengeteg pop-up meglepetés, amelyek minden nap új élményekkel töltenek fel.

A fesztivál közösségi küldetése is tovább erősödik: idén indul útjára a SZociety Mozgalom, amely a fiatalok mentális egészségének támogatását és a segítő közösségek munkájának elismerését tűzte zászlajára.

A komfort sem marad háttérben: pormentesített területek, új pihenőzónák, kedvezőbb étel- és italkínálat, megújult gasztronómiai élmények és számos fejlesztés teszi még kényelmesebbé az idei fesztiválozást. Ráadásul a Budget-Friendly kezdeményezés 2026-ban is folytatódik, így a fesztivál vendéglátó kínálatában idén is megjelennek a pénztárcabarát fogások. A partnerek többségénél elérhető lesz legalább egy, bruttó 3.500 Ft alatti egytálétel.

A részletes programokat és a jegyvásárlási lehetőségeket ide kattintva, a Sziget Fesztivál weboldalán találjátok.

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