Téli séta a zúzmarás Dunakanyarban, ahol mintha még az idő is megfagyott volna

Ha elvonulnátok a főváros zajától, pattanjatok autóba, szálljatok tömegközlekedésre, hiszen Budapesttől egy karnyújtásnyira semmihez sem fogható téli élményben lehet részetek: a Duna e partszakasza tökéletes választás egy kellemes téli sétához.

Dömös nem véletlenül az egyik legnépszerűbb kirándulóhely a Dunakanyarban. A közelben lévő Rám-szakadék, a Prédikálószék, a Vadálló-kövek és a dömösi prépostság mind-mind kihagyhatatlan úti cél a túrázás szerelmeseinek.

Nem feltétlenül kell azonban meredek szirteket megmásznotok azért, hogy szemkápráztató téli jégvilágban találjátok magatokat. A község hajóállomásáról körbenézve varázslatos panorámában lehet részetek, ami páratlan nyugalmat áraszt magából.

A szemben lévő Szent Mihály-hegyre mintha porcukorként szitálták volna a havat, míg a nyáron nyüzsgő szabadtéri asztalokat és padokat most vastag hóréteg borítja. A látványt a Dunán úszó jégtáblák teszik még felejthetetlenebbé.

Ezen a helyen tényleg nem siettet titeket senki: addig maradtok, ameddig csak szeretnétek. Andalogjatok a folyóparton, amíg csak jólesik, és élvezzétek a hely fenséges békéjét és harapnivalóan friss levegőjét!

