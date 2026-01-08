12 felejthetetlen élmény a télen is varázslatos Balatonnál

Télen is érdemes ellátogatni a Balaton környékére, ahol tucatnyi kulturális- és gasztroprogram, illetve frissítő természetközeli élmény várja az egész családot.

Fergeteges gasztroprogramok és izgalmas nyomozás a Folly Arborétumban

Télen is kihagyhatatlan élményekkel vár a Balaton édenkertje, az öthektáros Folly Arborétum. Barangoljatok örökzöld fenyők között, majd ejtsétek útba a mesés panorámájú kilátót is. Január 31-én jókedvű borvacsorán vehettek részt a sötétbe burkolózó kert családias étteremében, ahol hangulatos fényekkel, gazdag téli ízekkel és kitűnő borokkal várnak titeket. A Valentin-napi hétvégén gyertyafényben kóstolhatjátok végig a Gasztrohegy menüt, szombaton pedig romantikus kerti programon vehettek részt. A Nyomozz a Follyban című játékban rejtélyes halálesetek nyomába szegődhettek, miközben bejárhatjátok az arborétum legszebb helyeit.

Liliomkert Piac // Káptalantóti

Ahogyan az év további részében, úgy télen is minden vasárnap vár a Káptalantótiban található, szabadtéri Liliomkert Piac, ahová már csak páratlan hangulata miatt is feltétlen el kell látogatnotok, ha a Balaton-felvidék környékén jártok. Nem árt azonban sietnetek: a barátságos piac csak délután kettőig tart nyitva, azonban a korán kelők örömére már reggel héttől mosolygós árusok és szívvel-lélekkel készült kézműves termékek várnak. A helyszínt autóval a Zánka felé kivezető úton keresztül tudjátok legkönnyebben megközelíteni, a piac ingyenes parkolóval rendelkezik.

Emlékezetes programok Veszprémben

Az év eleje sem fog eseménytelenül telni a királynék városában, hiszen szenzációs koncertek, színházi előadások, kiállítások és családi programok várnak titeket egész januárban. A főváros mellett Veszprémbe is ellátogat a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, melynek keretei között felejthetetlen filmvetítéseken és kerekasztal-beszélgetéseken vehettek részt, míg gyerekekkel érkezőknek érdekes lehet például A padlás vagy a Robin Hood című előadás. A magyar kultúra napjára is jut program: január 22-én csodálatos kiállításmegnyitón és komolyzenei koncerten vehettek részt az Agóra épületében.

Fény Szili // több helyszínen (2026. január 11.)

Január 11-én, vasárnap különleges járat indul útjára: az ünnepi fényekbe öltöztetett Fény Szili két időpontban, hajnali fél hatkor és délután fél ötkor indul a budapesti Déli pályaudvarról első alkalommal Nagykanizsa, délután pedig Keszthely irányába. A több ezer LED-lámpával megvilágított, 600 méternyi fényfüzérrel felöltöztetett varázslatos fényvonat még a szürke január közepén is visszahozza az ünnepi fények ragyogó hangulatát. Ha tavaly nem sikerült elcsípnetek a járatot, mindenképpen kísérjétek el a szezon utolsó útjára – ez a látvány garantáltan érdekelni fogja a vonatokért rajongó kisgyerekeket!

Téli kalandok a Kinizsi-várban (2026. január 15-től)

Január közepétől ismét minden héten csütörtöktől vasárnapig látogatható a Balaton-felvidék szívében található Kinizsi-vár. A vár a történelmi emléken túl is számos élményt kínál: a kisebbek előzetes egyeztetést követően pajzsot festhetnek, kalandjátékokon vehetnek részt, valamint kipróbálhatják a vitézek fegyvereit és az íjászkodást is, míg a nagyobbak lebilincselő idegenvezetések során ismerkedhetnek meg a vár lenyűgöző történetével. Kalandozásotok végén a vár kápolnájában még korhű nemesi vagy lovagi öltözékekben is fotózkodhattok!

Olasz hétvége Tihanyban (2026. január 16-18.)

Az olasz konyha világnapja alkalmából Tihany két legjobb gasztronómiai helye fog össze: a télen egyébként zárva tartó Villa Pisky ugyanis négy napra beköltözik az elegáns Echo Étterem konyhájába. Az összefogást természetesen egy limitált ideig elérhető menüsor is megkoronázza: az olyan klasszikusok mellett, mint a gazdagon elkészített minestrone zöldségleves, a krémes spagetti carbonara vagy a mennyei tiramisu, megkóstolhatjátok a gremolatás-sáfrányos Ossobuco rizottót is. Ennél ínycsiklandóbb együttműködést mi sem találhattunk volna ki!

Fáklyás városnéző séta Hévízen (2026. január 16., február 20.)

Fantasztikus ingyenes városnéző séta vár a gőzölgő Hévízi-tó és a folyó partján, melynek során kiderül, milyen vadregényes hely volt régen a mocsárvilág, és hogyan jött létre a ma ismert, barátságos környék a Festetics család jóvoltából. A fáklyák fénye, a víz csobogása és az esti erdő titokzatos zajai között átélhetitek, milyenek lehettek a viszonyok a berekben közvilágítás és aszfaltozott út nélkül. A hátborzongás azonban itt nem ért véget: anekdotákat hallgathattok a környék betyárjairól, és bepillanthattok a csárdák sötét világába is. A részvétel regisztrációhoz kötött, a túrára maximum 20 főt várnak.

Jégpályák Éjszakája // több helyszínen (2026. január 17.)

Idén január 17-én rendezik meg a téli sportok szerelmeseinek kedvenc eseményét, a Jégpályák Éjszakáját, melynek keretei között országszerte több tucat jégcsarnok és jégpálya vár egyedi programokkal, jégdiszkóval és szuper meglepetésekkel. Az éjszakába nyúló korizásból természetesen nem maradhat ki a Balaton környéke sem: Balatonbogláron, Fonyódon, Szigligeten már biztosan csúszhattok az esti órákban. A Veszprémi Jégcsarnokba is érdemes lesz ellátogatni: itt még a jégkorongos feladatokban és egy különleges nyereményjátékban is részt vehettek.

Hóemberek hétvégéje a Történelmi Játszóházban // Keszthely (2026. január 17-18.)

Január 17-én és 18-án minden a hóemberek körül forog a keszthelyi Festetics-kastély Történelmi Játszóházában. Az egész napos programsorozaton a kicsik vattapamacsokból és kartonból készíthetnek hóembereket, de a vidám téli figurákat akár kavicsra is festhetik, miközben téli meséket hallgathatnak. Aktív kalandból sem lesz hiány: a beltéri csúszdán és az ugrálóváron kívül még egy izgalmas keresőjátékon is részt vehettek. Az eseményről nem hiányozhat a jeges csillámtetoválás és mindenki kedvenc hóembere, Olaf sem! Ha elfáradnátok, melegedjetek fel a kávézó isteni habos forró csokijával!

Lovagi torna a Sümegi várban (2026. január 20., 23., 24.)

Európa-szerte népszerűségnek örvendenek a Sümegi vár lovagi tornái, és ezen nem is csodálkozunk: a műsort spanyol lovas karusszelbemutató nyitja meg, majd a mongol lovaskaszkadőr show-t is megnézhetitek. Ezután következik a középkori szokásokhoz hű lovagi torna, melynek az ügyességi fegyverbemutató, az íjászat, illetve a bajvívás egyaránt részei. Ha igazán maximalizálni szeretnétek a középkori élményt, feltétlen kössétek egybe látogatásotokat a fenséges középkori lakomával, ahol többek között hamuban sült pogácsa, ropogós libacomb, egészben sült burgonya és véres hurka gondoskodik a tele hasról.

Nagy közös forraltborozás // Zamárdi (2026. január 31.)

Január végén családias hangulatú forralt borozáson vehettek részt Zamárdiban: a gasztroesemény igazi közösségi élménynek ígérkezik, ahol a közös beszélgetések és a jó társaság kerül középpontba. Talán éppen ezért nem is véletlen, hogy a forró italokat becsületkassza ellenében tudjátok elfogyasztani a Katona Borászat jóvoltából. A kitelepülők között a Faya Bakery, a Helka Sörfőzde és a Békés Andrea kerámia is ott lesz. Az este során fellép a Blokk Duó, a gyerekeket pedig korcsolyapálya, és farsangi álarckészítés várja.

Vince-napi vessző- és disznóvágás a Kishegyen (2026. január 31.)

A Balatonlellén található Pócz Pincészet és Vendégház már több mint tíz éve rendezi meg hagyományőrző Vince-napi programsorozatát. A lakoma már délelőtt kezdetét veszi, hiszen napindító alkoholos italokkal és a közös disznóvágás után tartalmas reggelivel várnak a Kishegyen. Ezután a szőlőbirtok felé vehetitek az irányt, ahol megpróbáljátok megjósolni, milyen lesz az idei termés. A napot közös vacsora, illetve a Vince-napi bál zárja. Ha nem maradnátok egész nap, ne aggódjatok: a programok külön-külön is látogathatók.

