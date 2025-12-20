Idén is fényárban fürdő, ünnepi komppal szelhetjük át a Balatont

Idén is útjára indul a BAHART ünnepi Fénykompja, ami a téli Balaton egyik kihagyhatatlan látványossága.

A gyönyörűen feldíszített, különleges kompjárat egészen 2026. január 31-ig invitál különleges utazásra Szántódrév és Tihanyrév között, mindennap reggel 7 és 8 óra között, majd délután 16 óra után.

A ragyogó fényekkel kivilágított komp utazás közben is ünnepi hangulatot teremt, hiszen a fedélzetről egyedülálló szemszögből tekinthetjük meg a Balaton-part fényekben fürdő városait. Akár a pároddal, akár a családoddal élveznétek a kilátást, ez a látvány biztosan rabul fog ejteni!

A menetrendet a BAHART weboldalán, ide kattintva találjátok.

