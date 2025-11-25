10+1 ragyogó élmény az ünnepi fényekben úszó, télen is varázslatos Balatonnál

A Balaton-part a hidegebb hónapokban a nyugalomnak és a lelassulásnak adja át a helyét a pezsgő nyári zsúfoltság és programdömping után. Idén sem lesz ez másképp, így bátran ajánljuk mindazoknak, akik megpihennének a nagy ünnepi rohanásban.

Fénykomppal a Balatonon

Idén is útjára indul a BAHART ünnepi Fénykompja, ami a téli Balaton egyik kihagyhatatlan látványossága. A gyönyörűen feldíszített, különleges kompjárat november 29. és január 31. között invitál egy különleges utazásra Szántódrév és Tihanyrév között mindennap reggel 7 és 8 óra között, majd délután 16 óra után. A ragyogó fényekkel kivilágított komp utazás közben is ünnepi hangulatot teremt, hiszen a fedélzetről egyedülálló szemszögből tekinthetjük meg a Balaton-part fényekben fürdő városait. Akár a pároddal, akár a családoddal élveznétek a kilátást, ez a látvány biztosan rabul fog ejteni!

Téli varázs Siófokon

Siófokon varázslatos karácsonyi programsorozattal várnak november 28. és december 24. között, ahol a rendezvénysorozat első napján ráadásul ingyenesen lesz lehetőségetek meglátogatni a kivilágított Víztornyot. Koncertekben sem lesz hiány, hiszen fellép többek között Malek Andrea, Vadkerti Imre és a Four Fathers is. A Nagystrandon a panorámás jégpályát és a hófánkpályát is kipróbálhatjátok, majd bevethetitek magatokat az ország legnagyobb szalmalabirintusába vagy akár a Mesebuszba is. A város nevezetessége, az óriáskerék szintén nyitva áll a látogatók előtt. Idén a szervezők még több gyerekfoglalkozással készülnek: találkozhattok a Mikulással, ezen kívül adventi játszóparkkal, arcfestéssel, szikrashow-val, adventi városfelfedező játékkal és karácsonyi filmvetítésekkel is kiegészül az ünnepi forgatag.

Téli Korzó Zamárdiban

December 20. és február 21. között újra megnyitja kapuit a Zamárdi Téli Korzó. A Balaton déli partján idén is varázslatos téli élmények várnak: ingyenes korcsolyapálya, meleg ételek és italok, kézműves árusok, élő zenei produkciók, gyermekprogramok, halászléfőző verseny, illetve helyi, balatoni borászatok gondoskodnak róla, hogy minden korosztály megtalálja a kedvenc élményét. Szerencsére a Téli Korzó nem csak az adventi időszakban vár felejthetetlen balatoni programokkal: az újévben pótszilveszteri szaunázáson vehettek részt a parton, február 21-én pedig farsangi záróbuli várja a látogatókat.

Advent Hévízen

A pihenés közepette nem szabad megfeledkezni Hévíz adventi fényekbe öltözött belvárosáról: november 29. és december 31. között látványos és családbarát ünnepváró programok sokaságával várnak. Az épületeket ünnepi fényfestés teszi káprázatossá, a karácsonyi szánnal csábító fotópont pedig zenei aláfestéssel lesz teljes. Az esti sétákat fényekkel díszített karácsonyfák, adventi ablakok, hangulatos dekorációk szegélyezik, amit forralt bor és mézeskalács illata tesz ellenállhatatlanná. Hétvégén nem maradnak majd el a műsorral kísért gyertyagyújtások sem, és idén is lesz lehetőség meglátogatni az egregyi Árpád-kori templomban felállított betlehemet, ezen kívül családi kézműves foglalkozások és Mikulásváró délután teszik ünnepivé a decemberi programkavalkádot.

Ünnepi pihenés Hévízen

Mit szólnál, ha az idei karácsonyt pihenéssel töltenéd a rohanás és a sütés-főzés helyett? A hévízi Bonvital Wellness és Gastro Hotel gondoskodik róla, hogy igazán nyugodt és szórakoztató ünneped legyen: karácsonyi fogásokkal, élő gospel és jazz-zenei előadással, valamint forralt borral és sült gesztenyével várnak december 24. és 27. között. A hideg napokon a wellnessrészlegben lesz lehetőség kipihenni az egész éves kihívásokat, ahol a forró szaunákat, a gőzkabint, a meleg vizes pihenőmedencét és a jacuzzit is ki tudod próbálni. Érkezéskor egy kis meglepetés is vár a szobában!

8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18. | Weboldal

Keszthelyi Advent

Keszthelyi kiruccanás alkalmával nem érdemes kihagyni a helyi karácsonyi vásárt sem: a Keszthelyi Advent közel százféle programmal, új betlehemmel, interaktív közösségi térrel, minden eddiginél impozánsabb látványvilággal és elmaradhatatlan téli finomságokkal vár a Fő téren. A környékbeli tehetségek mellett Radics Gigi, Vikidál Gyula, valamint Hajdú Klára és Szakonyi Milán is szórakoztatják majd a közönséget, szilveszterkor pedig a Desperado feat. Timi és Zoltán Erika is fellép. Advent vasárnapjain ismert színészek és helyi kórusok gazdagítják a gyertyagyújtások lélekemelő hangulatát, mely során egyházi képviselők is megosztják ünnepi gondolataikat.

Karácsonyi kavalkád a Festetics-kastélyban

A Festetics-kastély hangulatos téli eseményekkel teszi teljessé az ünnepet az egész család számára: a Mikulás postaládája például november végéig várja a gyerekek leveleit a Történelmi Játszóház bejáratánál. December 6-án egész napos Mikulás-élmény kerekedik vonatozással és kézműves programokkal, december 20-án pedig a kisvasút és a terepasztal hívja az élményekre vágyó fiatalokat. Az ünnepek után, december 27–28-án a vendégek kedvence, a Kastély-krimi interaktív nyomozás gondoskodik a további izgalmakról. A méltán megérdemelt forró csokoládéért és süteményekért pedig a kastély kávézójába is érdemes lesz ellátogatni. (x)

8360 Keszthely, Kastély utca 1. | Weboldal

Élmények a Fenékpusztai Majorságban

A Fenékpusztai Majorság különleges ünnepi élményekkel várja a város zajától elszakadni vágyókat a téli hónapokban is. A ménesbirtok korhű környezetben idézi meg a Festetics család fénykorát és lótartási szokásait, az interaktív kiállítás emellett igazi időutazást kínál. December 20-án adventi ajándékkészítés, rendhagyó tárlatvezetés, tortavágás és kedvezményes finomságok várják az egész családot és az ünnep közeledtét a két éve megnyitott majorságban. Az ajándékboltban egyedi, helyszínhez kapcsolódó lovas termékek kaphatók, a kávézóban pedig téli finomságok aranyozzák be a náluk töltött napot. (x)

8360 Keszthely, Fenékpuszta 1. | Weboldal

Ünnepi muzsika a dégi kastélyban

A Balaton keleti partjának közelében fekvő dégi Festetics-kastély klasszicista termeivel, interaktív kiállítótereivel és az ország legnagyobb területű tájképi kertjével az egész család számára izgalmas úti cél az ünnepi időszakban. December 14-én Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész szólóestje varázsol meghitt hangulatot a Tükörterembe. Az előadás Schubert négytételes szonátája és a négy adventi üzenet között von párhuzamot. A koncert után a Chrysanthéme kávézóban átélhetitek az arisztokrata életérzést, éjszakára pedig a Park Vendégház szobái kínálnak nyugodt kikapcsolódást. (x)

8135 Dég, Hunyadi János utca 11. | Weboldal

Látogatás Európa legnagyobb beltéri betleheménél

Csupán a Somogy vármegyei Vörsig kell utaznunk, ha Európa legnagyobb beltéri betlehemét szeretnénk megtekinteni, amit advent első vasárnapjától, november 30-tól egészen január 26-ig látogathatunk. A nevezetesség története egészen 1948-ig nyúlik vissza: ekkor bontották le a Szent Márton püspök-templom oltárát, melynek helyére a betlehemet építették. A betlehem mára több mint 60 négyzetméteren várja a látogatókat, ezzel a Kis-Balaton fővárosának is nevezett község évente több tízezer látogatót vonz a településre. A templomból kilépve 50 méterre található az idén is megrendezett adventi vásár, amit szintén kár lenne kihagyni.

8711 Vörs, Ady Endre utca | Weboldal

+1 karácsonyi ajándéktipp: Badacsony a fa alatt!

A Badacsonyi borvidék nagyszerű ajándékötleteket kínál borkedvelő családtagjaitok, barátaitok számára. A környék különleges borválogatásai a karácsonyi menü kiváló kísérői lehetnek – a hungarikumnak számító Badacsonyi Kéknyelű például tökéletesen passzol halételekhez. Akár ti pihennétek meg az ünnepi időszakban, akár utazást ajándékoznátok szeretteiteknek, a badacsonyi szálláshelyek között biztosan találtok számotokra megfelelőt, ahol alaposan ki tudjátok pihenni az ünnepi időszak fáradalmait. Garantáljuk, hogy erre az élményre évekkel később is emlékezni fogtok!

