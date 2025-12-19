10 festői korcsolyapálya, ahol magunkba szívhatjuk a téli Balaton hangulatát

Csokorba gyűjtöttük nektek a magyar tenger leghangulatosabb, panorámás és part menti korcsolyapályáit, ahol idén megtapasztalhatjátok a Balaton utánozhatatlan, téli hangulatát.

Jégpálya a Káli Fecskében (2025. december 7-től)

Idén is részesei lehetünk egy páratlan jeges élménynek a salföldi Káli Fecskében. Elő a korcsolyákkal, hiszen a jégpálya tárt kapukkal várja, hogy a téli sportok szerelmesei szabadon hódolhassanak idén télen is szenvedélyüknek. A korcsolyapályát csütörtöktől vasárnapig 11 órától egészen 21 óráig látogathatjuk és ha úgy érezzük, hogy kicsit megpihennénk két csúszás között, érdemes elkortyolgatni egy gőzölgő forró csokit, forralt bort vagy egy mennyei meleg teát a büfében.

8256 Salföld, Templom utca 1. | Facebook

Szigligeti Várudvar Jégpálya (2025. december 12-től)

December 12-én a Szigligeti Várudvarban található korcsolyapálya is megnyitotta kapuit, ahol a Balaton téli panorámájában gyönyörködve korcsolyázhatunk kedvünkre, felmelegedhetünk néhány forró itallal és elmerülhetünk a Várudvar ünnepi hangulatában. A téli szezon emellett csupa izgalmas programot kínál, rapid borkóstolót, gyermekszínházat, jégkarnevált, szilveszteri közös hangolódást, továbbá Jégpályák Éjszakája is vár!

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30. | Facebook

Korcsolyapálya Zamárdiban (2025. december 20-tól 2026. február 21-ig)

December 20. és február 21. között ismét visszatér a Zamárdi Téli Korzó, ahol nemcsak ingyenes korcsolyázási lehetőség vár ránk, hanem az események listája is kibővült. Fűtött gyereksarokkal, mennyei és lélekmelengető ételekkel és italokkal, helyi borászatok zamatos boraival, téli balatoni hangulattal és megannyi izgalmas programlehetőséggel, például halászléfőző versennyel és farsangi bulival kedveskednek a látogatóknak.

8621 Zamárdi, Rákóczi utca 40. | Facebook

Jégkorcsolya pálya Nemesvámoson (2026. január 15-ig)

Nemesvámoson is fantasztikus korcsolyapálya nyílt idén télen, ahol egészen január 15-ig lesz lehetőségünk szelni a jeget és szeretteinkkel aktívan kikapcsolódni, közösen lazítani. A jégpálya minden nap 10-től 14 óráig, valamint 15-től 20 óráig tart nyitva, a helyi lakosoknak kedvezményes belépés biztosított.

8248 Nemesvámos, Forrás utca 10. | Facebook

Jégpálya Zalakaroson (2026. január 30-ig)

December 1-jén elstartolt a korcsolyaőrület Zalakaroson is a Jégre Mindenki! szervezésében, a Korzó téren fantasztikus élmények várnak hétfőtől csütörtökig 14 és 20 óra között, pénteken 14 és 21 óra között, hétvégén pedig hosszabbított nyitvatartás keretében, 10 és 21 óra között léphetünk a jégre.

8749 Zalakaros, Szőlő utca 16. | Facebook

Balatonfüredi Jégpálya (2026. január 31-ig)

December 13-tól újra felcsatolhatjuk a jégkorcsolyákat és felavathatjuk a varázslatos jégfolyosókkal rendelkező Balatonfüredi Jégpályát. A korcsolyapálya nem véletlenül kedvenc sokak számára, hiszen mesés környezetben, a téli Balaton partján kapcsolódhatunk ki. A jégpálya a nap folyamán a jégkarbantartás miatt három különböző idősávban látogatható. A helyszínen korcsolyabérlés, pingvinbérlés és ruhatár is elérhető, minden adott tehát az önfeledt csúszáshoz.

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 14. | Weboldal

Almádi Jégpálya (2026. február 2-ig)

Idén is megnyitotta kapuit az Almádi Jégpálya a Wesselényi Strand főbejárata előtti téren, amelyet egészen 2026. február 2-ig élvezhetünk. A korcsolyapálya hétköznapokon 8 és 20 óra között, hétvégéken és ünnepnapokon 10 és 21 óra között tart nyitva, december 24-én 10 és 14 óra között, szilveszterkor pedig 10 és 24 óra között csúszhatunk kedvünkre a jégen. A helyi lakosoknak a belépés kedvezményes, emellett korcsolyabérlésre, pingvinbérlésre és korcsolyaélezésre is van lehetőség.

8220 Balatonalmádi, Wesselényi Strand | Weboldal

Jégpálya Balatonbogláron (2026. február 8-ig)

Balatonboglár sem marad korcsolyapálya nélkül idén: ismét a jégre léphetünk tehát a Balatontól alig egy karnyújtásnyira. A szép környezet, a kiváló jég és a Boglárka Bisztró ételkínálatának mesés egyvelege felejthetetlen élményeket kínál. Aki nem rendelkezik saját korcsolyával az se maradjon otthon, hiszen a helyszínen a korcsolyabérlés és élezés is biztosított.

8630 Balatonboglár, BAHART kikötő | Facebook

Rádió 1 Jégpálya Siófokon (2026. február 8-ig)

Ha a tél folyamán Siófokon járunk, mindenképpen látogassunk el a Siófoki Nagystrandra, hiszen november 28-tól hivatalosan is megnyílt a Rádió 1 Jégpálya, amely egészen 2026. február 8-ig várja a téli sportok szerelmeseit. A kiváló korcsolyapálya mellett varázslatos téli attrakciók, ragyogó óriáskerék, színes gasztronómiai kínálat és felejthetetlen téli programok várnak.

8600 Siófok, Petőfi Sétány 3. | Facebook

Fonyódi Műjégpálya (2026. február 28-ig)

A Fonyódi Műjégpálya is látogatható idén, hétköznapokon 14 és 20 óra között, hétvégén pedig 10 és 20 óra között kamatoztathatjuk jégtáncostudásunkat a fonyódi Vigadó téren. A korcsolyapályánál nemcsak csúszós élmények várnak, a Jégbárban idén mennyei churrossal is készülnek, amit egy kellemesen melengető forralt bor társaságában fogyaszthatunk el, azelőtt vagy azután, hogy megcsodáltuk a környező meseszép fénydekorációkat.

8640 Fonyód, Vigadó tér 19-20. | Facebook

