Jégpályák Éjszakája 2026: Hihetetlen energiákkal robban be a tél legikonikusabb eseménye

Idén ismét visszatér a tél egyik ikonikus programja: a Jégpályák Éjszakája ezúttal is gondoskodik a felejthetetlen élményekről és éjszakába nyúló jeges hangulatról.
A Magyar Jégkorong Szövetség égisze alatt immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Jégpályák Éjszakája, amelyen idén január 17-én vehetünk részt az ország számos pontján.
Az esemény keretében hazánk több tucat korcsolyapályája és jégcsarnoka idén is meghosszabbított nyitvatartással várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol a jégen való kikapcsolódást egyedi programok, játékok és izgalmas meglepetések teszik még színesebbé. Az élménykorcsolyázás során jég-DJ biztosítja majd a lehengerlő hangulatot, a vállalkozószelleműek pedig részt vehetnek jégkorongpróbákon, jeges ügyességi és virtuális játékokon.
Az országos rendezvény központi helyszíne idén is Európa legnagyobb korcsolyapályája, a Városligeti Műjégpálya lesz, de több neves vidéki pálya is csatlakozott a rendezvényhez, köztük a Veszprémi Jégcsarnok, a Debreceni Jégcsarnok és a Győri Műjégpálya is.
Az eseményhez csatlakozott korcsolyapályák 2026-ban:
Budapesten és környékén
- Városligeti Műjégpálya | Weboldal
- Budapest Park | Weboldal
- Kőbányai WS Jégpálya | Weboldal
- Mátyásföldi Jégcsarnok | Weboldal
Jégpályák a Balaton körül
- Fonyódi Műjégpálya | Facebook
- Várudvar Jégpálya, Szigliget | Weboldal
- Jégcsarnok Veszprém | Facebook
- Jégre Mindenki, Balatonboglár | Facebook
A jégpályák és programok folyamatosan bővülő listáját az esemény weboldalán találjátok.