Jégpályák Éjszakája 2026: Hihetetlen energiákkal robban be a tél legikonikusabb eseménye

Idén ismét visszatér a tél egyik ikonikus programja: a Jégpályák Éjszakája ezúttal is gondoskodik a felejthetetlen élményekről és éjszakába nyúló jeges hangulatról.

A Magyar Jégkorong Szövetség égisze alatt immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Jégpályák Éjszakája, amelyen idén január 17-én vehetünk részt az ország számos pontján.

Az esemény keretében hazánk több tucat korcsolyapályája és jégcsarnoka idén is meghosszabbított nyitvatartással várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol a jégen való kikapcsolódást egyedi programok, játékok és izgalmas meglepetések teszik még színesebbé. Az élménykorcsolyázás során jég-DJ biztosítja majd a lehengerlő hangulatot, a vállalkozószelleműek pedig részt vehetnek jégkorongpróbákon, jeges ügyességi és virtuális játékokon.

Az országos rendezvény központi helyszíne idén is Európa legnagyobb korcsolyapályája, a Városligeti Műjégpálya lesz, de több neves vidéki pálya is csatlakozott a rendezvényhez, köztük a Veszprémi Jégcsarnok, a Debreceni Jégcsarnok és a Győri Műjégpálya is.

Az eseményhez csatlakozott korcsolyapályák 2026-ban:

Budapesten és környékén

Jégpályák a Balaton körül

A jégpályák és programok folyamatosan bővülő listáját az esemény weboldalán találjátok.

Korcsolyapálya mellett kapott helyet az ország legnagyobb hóembere:

