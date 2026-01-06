Megtaláltuk az ország legnagyobb hóemberét Budapest mesebeli korcsolyapályája szomszédságában

Korcsolyázó általános iskolások építették fel az ország legnagyobb hóemberét.

Fotó: Csepeli Jégpark

Budapest Olafja 725 centijével ugyan nem közelelíti meg a Guinness-rekorder, 38,04 méteres osztrák égimeszelőt, de minden bizonnyal kis hazánk legdaliásabb hóembere lett az idei szezonban.

A cilinderes óriás a varázslatos Csepeli Jégparkban talált otthonra, közvetlenül az egyik jégfolyosó szomszédságában. Érdemes még zimankóban felkeresni a jégpályát, hogy teljes valójában csodálhassátok meg a szívmelengető hóbarátot.

A Csepeli Jégpark Facebook-bejegyzése:

A jégpálya február 28-ig várja a téli sport szerelmeseit. 
Cím: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 89-91.

