7 romantikus program Budapesten a tökéletes téli randihoz

Legyen bármilyen hideg odakint, a szerelem tüze rendületlenül lobog: fogjátok hát kézen szívetek választottját, és gyűjtsetek felejthetetlen közös emlékeket! Íme, a legjobb téli randihelyszínek Budapesten – hogy nektek már csak a találka időpontját kelljen kitalálnotok.

A téli sportok szerelmeseinek

Ki mondta, hogy télen ne lehetne aktívan kikapcsolódni? Amikor az időjárás engedi, ragadjatok szánkót a randihoz, hiszen a hófödte domboldalaknál aligha találni romantikusabb helyszínt Budapesten. Ha pedig még nem tudjátok, merre induljatok, legfrissebb cikkünkben megtaláljátok a főváros legszuperebb szánkózóhelyeit – a Harang-völgytől kezdve, a Hajógyári-szigeten át, egészen a Tamariska-dombig. Akkor sincs baj, ha hó hiányában el kell halasztanotok a szánkós mókát: a korcsolyázás pont ugyanolyan tökéletes randiopció, sportos és kényelmesebb pároknak egyaránt.

Ha kíváncsiak vagytok, hol érdemes szánkózni Budapesten >>

Lélekmelengető forraltborozás

A kültéri randi pedig egy-egy pohár fűszeres lélekmelengetővel zárul igazán stílusosan. Koronázzátok meg az estét egy kis forraltborozással, hogy kellőképp átmelegedhessetek – vagy kérjétek elvitelre a gőzölgő italt, és járjátok be a várost, miközben átbeszélgetitek az éjszakát.

Mutatjuk a főváros legjobb forraltbor-lelőhelyeit >>

Szerelmes történetek a Nemzeti Színházban

A kultúra szerelmeseit sem hagyjuk randitipp nélkül: ti a Nemzeti Színházban találjátok meg a tökéletes randi titkát! Ha már az első pillanattól kezdve tartalmassá tennétek a közös időt, melengessétek át testetek-lelketek a Nemzeti Színházban, ahol szerelmes történetek sokasága csempész varázslatot a téli éjszakába. Shakespeare örök klasszikusát, a Rómeó és Júliát kortárs feldolgozásban tekinthetitek meg, fontos témákat boncolgathattok a csábító Don Juannak hála, a szenvedéllyel teli Esthajnal során pedig felmerül a kérdés: lehet-e szeretni anélkül, hogy az ember elveszítené önmagát? Látogassatok el közösen a Nemzeti Színház weboldalára, és válasszátok ki a szíveteknek legkedvesebb előadást – az biztos, hogy lesz miről beszélgetni utána!

1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. | Weboldal

Romantikus andalgás Gül baba türbéjénél

Gül baba türbéje igazi bakancslistás látnivaló a II. kerületben, és a legjobb, hogy minden évszakban más és más arcát mutatja. Bár rózsák ilyenkor nem díszítik, a híres-neves oszmánkori sírkápolna télen misztikus hangulatával vesz le mindenkit a lábáról. A tökéletes randiháttérről itt a Duna látképe gondoskodik, az év ezen szakaszában pedig jó eséllyel kettesben tölthetitek el a délutánt.

Bónusz tipp: Nézzetek be a múzeumba is, utána pedig sétáljatok tovább a kevésbé ismert József-hegyi kilátóhoz! A kör alaprajzú kilátó felé egy rövid, meredek utcákkal teli út vezet, a látvány azonban megéri majd a fáradalmakat.

1023 Budapest, Mecset utca 14. | Weboldal

Közös gőzgombócozás az Édesmindegyben

Nincs is jobb télen, mint a vaníliasodó alatt megbújó, pihe-puha nyalánkság oltárán hódolni az édes élvezeteknek. Hát még, ha a gőzgombócot a szíveteknek legkedvesebbel is megosztjátok! Budapesten az Édesmindegy immár 13 éves tapasztalattal készíti az osztrák hütték koronázatlan királyát: az újlipótvárosi desszertbirodalomban ráadásul szilvás, almás, nutellás, és még málnás-pisztáciás tölteléket is választhattok a gőzgombócotokba, hogy igazán édes élményben lehessen részetek.

1137 Budapest, Pozsonyi út 16. | Weboldal

Nosztalgiautazás a Gyermekvasúttal

A Gyermekvasútnak hála olyan romantikus utazásban lehet részetek, mint még soha! A fővárosi gőzös zakatolásának a hideg hónapok sem szabhatnak gátat, sőt: az út során ekkor tárul elétek a legpompásabb látvány. A budai hegyek ölelésében, nosztalgikus járművön suhanva csodálhatjátok meg a budai hegyek téli ruháját – mi más is kellene még a romantikus kikapcsolódáshoz?

1121 Budapest, Hegyhát út | Weboldal

Ragyogó élmények a Lumina Parkban

Ha egy kis fényt csempésznétek a hűvös éjszakába, idén télen a Margitszigeten a helyetek! Ott vár rátok a Lumina Park, több mint 150 fényinstallációval és mesés hangulattal, a Palatinus fürdő csaknem 10 hektárján. Öltözzetek fel jó melegen, és andalogjatok a Varázsvilágban, ahol utatokat kedves kis mesehősök, megannyi fényjáték és festőóriások művei kísérik végig – nem mellesleg szuper közös képeket is készíthettek.

1003 Budapest, Soó Rezső sétány 1. | Weboldal

Ha kíváncsiak vagytok, milyen mesés fényinstallációk várnak rátok >>

Ne feledjétek el közösen felfedezni az újdonságokat is: