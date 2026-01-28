Téli randitippek: 6 romantikus program zimankó idejére Budapesten

Hamarosan elérkezik az év legszerelmesebb hónapja: lassan a város rózsaillatba burkolózik, szíve pedig romantikus képeslapok és csábító csokoládébonbonok sokaságától fog dobogni – na meg persze régi és új szerelmek édes pillanataitól. Utóbbi minket is megihletett: csokorba szedtük hát nektek a legjobb téli randitippeket!

Light Art Museum

A Light Art Museum legújabb, More Than Human című kiállítása a jövő nagy kérdéseit állítja középpontba, így bőven lesz miről beszélgetnetek a randi közben. A több, mint 2000 négyzetméteres tárlaton végigsétálva együtt fedezhetitek fel egy bonyolult pókhálórendszer rejtett architektúráját, merülhettek el egy MI segítségével létrehozott vetítésben, mely új hibrid fajok evolúcióját tárja elétek, sőt, cianobaktériumok által épített lélegzetelállító struktúrák látványában is gyönyörködhettek. Ha online lefoglaljátok a jegyeiteket, most akár 20% kedvezménnyel szerezhettek életre szóló élményeket!

1054 Budapest, Hold utca 13. | Weboldal

(M)anytime

Az Anytime kistestvére immár egy éve teremt fergeteges hangulatot a Király utcában. Ha pedig igazán emlékezetessé tennétek a randit, nincs is jobb opció nála: a (M)anytime 2 bowlingpályával, 3 biliárdasztallal, 3 profi steel dartspályával, shuffleboarddal és csocsóval gondoskodik róla, hogy nevetéssel teli élményeket szerezhessetek szívetek választottjával. Miután az összes játékot kipróbáltátok, jöhet is pár jól megérdemelt finomság – a (M)anytime-nál pénztárcabarát lángosok és szuper koktélok gondoskodnak az energiapótlásról. Az biztos, hogy ezt a randit még sokáig fogjátok emlegetni!

1068 Budapest, Király utca 60. | Weboldal

Csodák Palotája

Ha olyan randit kerestek, ami egyszerre könnyed, izgalmas és tényleg összehoz, a Csodák Palotája tökéletes választás. Szálljatok fel a Fura kerekű autóra, tekerjetek örvényt, feküdjetek rá a Fakír ágyra, menjetek végig a Tükörlabirintuson, szárnyaljatok a Repülő tükörképpel, keverjétek össze az arcotokat, szelfizzetek tudósainkkal vagy üljetek be egy élethű Holdjáróba. Naponta négy alkalommal látványos show vár az Öveges színpadon, a Richter Gedeon laborban pedig fehér köpenyben, védőszemüvegben kísérletezhettek együtt. Valentin-hétvégén ráadásul páros élményekkel és játékos kihívásokkal is készülnek.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Édes Mackó

Létezik-e kedvesebb időtöltés annál, mint amikor szerelmünkkel kézen fogva bejárjuk a Fővárosi Állatkert minden zegét-zugát? Mi csak egyet tudunk elképzelni: ha utána még az Édes Mackót is útba ejtitek! Az állatkert mellett megbújó kürtőskalácsozónál az év 365 napján, hagyományos recept alapján, faszénparázson sütik a finomságot – és még olyan különlegességeket is kínálnak, mint a málnás kürtős fondü, a pisztáciával töltött kürtősbon, valamint a számtalan, kürtőskalács-ágyon pihenő specialitás. Bónusz tipp: maxoljátok ki a romantikát, és csodáljátok meg együtt az Állatkert mesés körhintáját is!

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

Hajótúra a MAHART-tal

A MAHART városnézői hajói télen-nyáron felejthetetlen utazásra invitálnak. Az esti hajótúrák során úgy gyönyörködhettek a főváros panorámájában, mint még soha – a Parlament, a Budai Vár és az ikonikus épületek látványa a legnagyobb hidegben is megmelengeti a szíveket. Valentin-nap alkalmából a MAHART egész hétvégén romantikát varázsol a fedélzetre: a hajó ekkor Cupido alakját idézi meg, csodás díszekbe burkolódzik, és Budapest festői látképe mellett kínál exkluzív élményt a szerelmeseknek, ünnepi koktélkínálattal. Tökéletes választás, ha elmerülnétek a romantikában szívetek választottjával!

Tovább a weboldalra >>

Valentin-napi rollerdisco

Akár szíved választottjával, akár egyedül érkezel, az Arzenálban igazán rendhagyó módon bulizhatsz a szerelmesek napján. A híres Valentin- napi görkoris diszkó immár hagyománnyá nőtte ki magát – nem csoda, hiszen párok és szinglik is imádják! Az est folyamán külön karszalagot kapnak azok, akik megtalálnák a nagy Ő-t, és azok is, akik ismerkedni nem, viszont egy hatalmasat bulizni szeretnének. Ha korábban érkezel, teljesen kezdő és skate dance workshopon is részt vehetsz, hogy bemelegíts az estére. Az sem baj, ha nem vagy profi görkorizó: ki tudja, talán éppen a kiszemelted karjaiba esel bele…

1095 Budapest, Soroksári út 158/C | Facebook

További téli randiötleteink Budapesten: