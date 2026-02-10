6 titkos randihelyszín Budapesten és környékén, ahol romantikus és meghitt élmények várnak

Valentin-nap közeledtével talán ti is azon töritek a fejeteket, hová bújjatok el kedvesetekkel egy romantikus randevú alkalmával Budapesten. Ha ezidáig kerestétek a tökéletes helyszínt, ne kutassatok tovább – a legjobb titkos randihelyszínekből válogattunk nektek!

Meghitt kávézás könyvek között: Tompa17

A IX. kerületi Tompa utca eldugott ékszerdobozának, a Tompa17-nek a küszöbét átlépve egyből kellemes, otthonos hangulat járja át a meghitt randevúra érkezőket. A Tompa17 egy csendes, hangulatos zuga a városnak, mondanunk sem kell talán, hogy tökéletes helyszíne lehet egy romantikus randevúnak. A könyves kávézó persze nemcsak hangulatában utánozhatatlan, kínálatában, kávéikban és friss péksüteményeikben éppúgy nem fogtok csalódni.

1094 Budapest, Tompa utca 17/a | Facebook

Romantikus séta a természetben: Soroksári Botanikus Kert

A tavasz közeledtével mindenkinek jólesik kimozdulni a négy fal közül, amire remek lehetőséget kínál a XXIII. kerületben található Soroksári Botanikus Kert. Az apránként ébredező természetnél nincs is szebb, február folyamán már több helyen is megfigyelhetitek a szirmaikat bongtogató hóvirágokat és tőzikéket. Tegyetek romantikus sétát a közel 27 hektáros botanikus kertben és adjátok át magatokat a lassan ébredő természet varázsának!

1238 Budapest, Túri István út 2. | Facebook

Kreativitás a köbön: Studio 103

Ha megvalósítanátok kreatív ötleteiteket, akkor a XI. kerületi Studio 103-ban a helyetek, ahol hónapról hónapra legkreatívabb oldalatokat csillogtathatjátok meg. Legyen szó kerámiázásról, linómetszésről, hímzésről vagy szitanyomásról, szinte biztos, hogy a családias kis stúdió hozzásegít ahhoz, hogy kedvetekre kibontakozhassatok. Sőt, ha kevésbé vagytok kreatív páros, de szeretitek a kulturális és gasztronómiai programokat, akkor is érdemes átböngészni a hónapról hónapra izgalmas kínálatot.

1117 Budapest, Irinyi József utca 23. | Facebook

Hangulatos enteriőr és szívmelengető italok: Műterem Kávézó

Randihelyszín után kutatva a VIII. kerületi Tavaszmező utcában találtok egy hangulatos helyet, ahol nyugodtan elmerülhettek egy csésze kávé mellett kedvesetek szavaiban. A Műterem Kávézóban a kávé minőségét nem bízzák a véletlenre, a saját pörkölésű kávébabok eddig még senkinek sem okoztak csalódást. Jó hír továbbá, hogy itt művészetből sincs hiány, ugyanis a hangulatosan berendezett kávézó falain képzőművészeti alkotások teremtenek utánozhatatlan hangulatot.

1084 Budapest, Tavaszmező utca 19. | Facebook

Kirándulás kéz a kézben: Kaán Károly-kilátó

A tavasz közeledtével a kalandvágyóbb pároknak érdemes a Nagy-Hárs-hegy felé venni az irányt és ellátogatni a Kaán Károly-kilátóhoz. A 454 méter magas panorámapontból szinte majdnem 360 fokos kilátás tárul elétek, amelyet pusztán a János-hegy lenyűgöző vonulatai törnek meg. Megcsodálhatjátok Budapest belvárosi és északi részét, a Pilist és a Visegrádi-hegységet, mögötte a Börzsönyt és a legmagasabb pontját, a Csóványost. De elmerülhettek akár a Zsámbéki-medence látványában is.

Képzeletbeli kalandozás keleten: Szentendrei Japánkert

Budapest vonzáskörzetének egyik legromantikusabb települése, Szentendre számos mesés látnivalót tartogat. Az itt található Japánkert kimondottan meghitt és békés, ideális választás egy romantikus rövid sétához, ahol nyakig merülhettek a keleti hangulatban. Az idén pontosan 10 éve átadott kertben méltóképp töltődhettek fel a természet közelségében közösen, egy aprócska tó és a partján pihenő pagoda társaságában.

2000 Szentendre, Czóbel sétány | Facebook

