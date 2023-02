6 romantikus téli program az ország csodaszép helyszínein

Szenzációs páros programok várnak az ország számos pontján egész februárban. A Valentin-nap apropóján és azon túl elkalauzolunk titeket a tél legromantikusabb helyszíneire. Gyertek velünk!

Valentin-nap a Prónay-kastélyban (Alsópetény)

Ha valami igazán különlegesre vágytok idén Valentin-napkor, az alsópetényi Prónay-kastély exkluzív miliőjében garantáltan nem fogtok csalódni. Február 10. és 12. között töltsetek el egy romantikus hétvégét a Budapesttől alig egyórás autóútra található gyönyörű kastélyban, ahol a kiváló ételek és remek borok mellett izgalmas szabadidős programok várnak. Ha kimondottan Bálint napján, február 14-én szeretnétek kiszakadni a szürke hétköznapokból, költsetek el egy gyertyafényes vacsorát a kastélyban, ízletes, négyfogásos ételsorral és mestercukrász által kreált desszertekkel. A hölgyeknek külön meglepetéssel készülnek.

2617 Alsópetény, Kossuth Lajos utca 34. | Weboldal

Valentin-nap Erzsébet királyné kedvenc kastélyában (Gödöllő)

Február 14-én kicsit kiszakadhatunk a szürke hétköznapokból és arra a személyre fókuszálhatunk, akinek méltó helye van szívünk csücskében. A Gödöllői Királyi Kastély ez alkalomból különleges élményt ajándékoz a pároknak. Keresgélhettek szíveket a Kastélyparkban, vagy részt vehettek a limitált tárlatvezetések egyikén, ahol megismerhetitek a kastélyban élő szerelmes asszonyok életét és végzetét. Február 11. és 19. között számos program közül válogathattok!

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély | Weboldal

Hóvirágünnep az Alcsúti Arborétumban

Évről évre egyre népszerűbb programnak számít az Alcsúti Arborétumban megrendezésre kerülő hóvirágünnep. Nem véletlenül, hiszen kiszakadva a téli hónapok szürkeségéből, a négy fal közül sokaknak jólesik a friss levegőn sétát tenni és közben gyönyörködni a talajt hófehér szőnyegként beborító, szirmaikat bontogató hóvirágokban. Az arborétumban két és fél hektáron elterülő hóvirágmező fogadja a látogatókat, ami egyedülállónak számít az országban. A 4-5 hétig tartó hóvirágünnep várhatóan február végén veszi kezdetét, ennek apropóján pedig az arborétum a hét minden napján tárt kapukkal fogadja majd a látogatókat.

8087 Alcsútdoboz, Kastélykert út 2. | Weboldal

Téli kaland a Visegrádi Bobpályán

Kicsik és nagyok nagy kedvence a Nagy-Villám oldalában lévő bobpálya, ami télen és nyáron is várja a látogatókat. A pályán kétféle bob közlekedik: az alpesi bob és a nyári bob is 700 méter lesiklóhosszal rendelkezik, az elképesztő panoráma pedig csak hab a tortán. Szép időben csodálatos kilátás nyílik a Dunakanyarra. A pálya melletti büfé gondoskodik a felfrissülésről, a bevállalósak pedig megkóstolhatják a hely specialitását, a bob-dogot is. A téli időszakban, február végéig, 11 és 16 óra között tart nyitva a bobpálya. Bobozás előtt vagy után, hideg időben érdemes egy kitérőt tenni a Nagyvillám Sípálya irányába!

2025 Visegrád, Nagy-Villám | Weboldal

Evezés a gőzölgő Hévíz-patakon

Március 15-ig várja a vízi programok szerelmeseit a gőzölgő Hévíz-patak! A kenus túrákra több csapatnál is lehet jelentkezni, akár egyedül, akár csoportosan vágnánk neki a tündérrózsák között vezető, felejthetetlen kalandnak. A kezdők, gyerekek és idősek által is nyugodtan vállalható, a tó déli árapasztó zsilipjétől induló túrák egy kötelező gyorstalpalóval indulnak, és átlagosan tíz kilométerrel később, a római kori leleteiről híres Fenékpusztán érnek véget. A patak lassú sodrású és mindössze egy méter mély, tehát nem kell megijedni, ha beborulunk, de azért száraz váltóruha legyen nálunk.

Tovább a honlapra >>

Gyertyafényes vacsora a Folly Arborétumban (Badacsonyörs)

Két időpontban, február 11-én és 18-án is megünnepelhetitek a Valentin-napot a Balaton-felvidék télen-nyáron varázslatos magánkertjében, a Folly Arborétumban. A szerelmes program részeként a gyertyafényes vacsora mindkét szombaton egy különleges sétával egészül ki a fényfestéstől ragyogó kertben. A párokat romantikus versvadászatra is hívják ezeken a hétvégéken, hiszen, ha megtaláljátok és lefotózzátok az arborétum sétaútjai mentén elrejtett verssorokat, az étteremben apró ajándékkal kedveskednek nektek. A fotót beküldők között egy palack bort is kisorsolnak.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal

