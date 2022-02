Randizz másképp! 5 kreatív randiprogram, ha valami újdonságra vágytok

Felejtsétek el az egyhangú randiötleteket, nyissatok az új élmények felé! Válogatásunkban olyan élménydús programokat ajánlunk pároknak, amelyek biztosan felejthetetlen perceket okoznak majd nektek.

Fedezzétek fel Budapest legszebb parkjait kicsit másképp a Sweet Escape szabadtéri kincskereső sétáival, melyek már négy helyszínen elérhetők a fővárosban. Az út során különböző küldetéseket kell teljesítenetek közösen, egy szabadtéri kalandtúra keretein belül. A kincskereséshez segítségetekre lesz a séta elején kézhez kapott detektívcsomagban rejlő kincskereső térkép, a nyomozólapok és egy dekódoló szerkentyű, melyek közelebb vihetnek titeket a megoldáshoz. A játék körülbelül másfél órát vesz igénybe, a nyomozás végén pedig az élmény mellett egy kancsó forró csoki a jutalmatok. A legjobb az egészben talán mégis az, hogy egy új szituációban, játékosan ismerhetitek meg egymást még jobban.

1096 Budapest, Ernő utca 36.

A manapság hazánkban is népszerűvé vált élményfestés különleges randiötletnek sem utolsó. A FessNeki néhány órás tanfolyamain minden eszközt biztosítanak számotokra, miközben festőművész instruktorok segítségével, inspiráló környezetben sajátíthatjátok el az általatok választott kép elkészítéséhez szükséges technikákat. A legjobb az egészben, hogy a közös festéshez nem szükséges kézügyesség vagy előképzettség, az alkotás elkészítését lépésről lépésre, közösen végigveszitek, így bárki megtanulhatja. Festés közben kikapcsolódhattok, miközben felfedezhetitek a bennetek rejlő kreativitást, a végeredménnyel pedig biztosan mind a ketten meg lesztek elégedve.

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 15. I. em. 1.

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 5/a.

Nemrégiben nyitotta meg újra kapuit a Mammut legfelső szintjén található Gravity Boulder Bar, ami átalakítása után kétszer akkora területen várja a falmászás kedvelőit. Na meg azokat is, akik egy randi keretein belül próbálnák ki a különleges, ám elsőre (és lehet, hogy még másodikra is) nehéznek tűnő sportot. A hely nem szűkölködik mászóterületben, ugyanis két emeleten, összesen több mint 1300 négyzetméteren áll rendelkezésetekre mászásra alkalmas felület, ebbe pedig még egy Ninja-pálya is beletartozik. A kötetlen mászás élményét szakképzett, tapasztalt mászók által tartott órákon is átélhetitek, melyekre kezdők jelentkezését is szívesen fogadják.

1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. (Mammut I legfelső szint)

Az Örs vezér terénél található Creator Nyitott Műhelyben megélhetitek kreativitásotokat, az alkotás flow élményét, a technikaórák emlékeivel fűszerezve. Ha néhány kellemes órára kerestek programot, előkészített projektek várják, hogy hazatérve közös munkátok eredményével büszkélkedjetek. Ha van ötletetek, hogy mit készítenétek, ne halogassátok! A Creatorban a megvalósításhoz hely, idő és szerszám is rendelkezésetekre áll. Ha kell, a segítség is kéznél van, és az alapanyagokról is gondoskodnak számotokra. Ha nincs konkrét tárgy a célkeresztben, válasszatok a workshopok közül: jó hangulatban, közösen készíthettek fa használati tárgyakat, úgymint tálcát, ládát vagy madáretetőt.

1141 Budapest, Mályva utca 15.

Magyarországon egyedülálló ötlettel állt elő az INDOOR Minigolf csapata, amikor kitalálták, hogy különböző művészek által megálmodott, sötétben foszforeszkáló festékkel és UV fényekkel ellátott minigolfpályákat építenek a belváros szívében. Az exkluzív minigolfcentrumban 3 mágikus világba (horror, varázslatos erdő, galaxis) kalauzolnak el, 18 pályán keresztül. A minigolf igazi közösségi élményt nyújt, miközben fejleszti a közös problémamegoldó képességünket is. Nektek pedig csak egymásra, egy labdára, egy golfütőre és némi ügyességre van szükségetek. A játék végén pedig megbeszélhetitek az átélt élményeket a Galaxis terem különleges hangulatú bárjában.

1061 Budapest, Király utca 8-10.

