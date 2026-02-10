7 elragadó magyar romantikus film a Netflixen, amivel feldobhatjátok a Valentin-napot 2026-ban

Összegyűjtöttük nektek a legjobb magyar romantikus filmeket az elmúlt évekből a Netflixről. Dobjátok fel a Valentin-napot az egyikkel!
Így vagy tökéletes
Könyve bukása után András, a küszködő regényíró, megpróbálja meglovagolni Kata, a sikeres írónő sikereit. Vajon a szerelem a hátsó szándék ellenére is utat talál magának?
Nagykarácsony
Egy kudarcba fulladt lánykérés után a kiábrándult tűzoltó elvállalja egy karácsonyi vásár felügyeletét, és találkozik egy kedves tanárnővel, aki igyekszik meggyógyítani a szívét.
Együtt kezdtük
Amikor egy csapat gimis barát egy évtizeddel az érettségi után találkozót tart, fellángolnak a régi vonzalmak és bonyodalmak, és kiderül, mennyit változtak.
Hab
A cukrász meg akarja menteni kávézóját a csődtől, ezért felvesz egy álférjet és -fiút, hogy részt vegyen a támogatásra szoruló családi vállalkozások számára kiírt versenyen.
Futni mentem
Három nő elhatározza, hogy az apjuk emlékére lefutják a maraton — de vajon edzés nélkül a szeretetük elég lesz ahhoz, hogy átszakítsák a célszalagot?
Véletlenül írtam egy könyvet
Nina egy tinédzser, aki írói karrierről álmodozik – majd rájön, hogy az élete egy regénnyé változik, saját történettel, karakterekkel, fordulatokkal és csavarokkal.
Szenvedélyes nők (február 12-től a Netflixen)
A párterapeuta Lillát kellemetlen meglepetés éri, amikor férje bejelenti, válni akar. Erre kissé furcsa anyja vidéki utat szervez, hogy elterelje a figyelmét.