Közeleg a tél, a sokszor fagyos karácsonyi időszak, ezért összegyűjtöttük nektek szerkesztőségünk kedvenc bekuckózós, összebújós, régi és új filmjeit, amikkel átvészelhetitek a leghidegebb éjszakákat is.

Holiday (Netflix)

Amanda (Cameron Diaz), a Los Angeles-i előzeteskészítő és Iris (Kate Winslet), a londoni újságíró úgy próbál elmenekülni a szerelmi problémák elől, hogy az ünnepek alatt két hétre otthont cserélnek.

Értelem és érzelem

Mr. Dashwood váratlan halála után három lánya pénz nélkül marad. Az idősebbik lány, Elinor (Emma Thompson) nem bízik az érzelmeiben, úgy véli, a szív dolgaiban is az eszére kell hallgatnia. Húga, Marianne (Kate Winslet) viszont egészen más természet. Csöppet sem leplezi az elbűvölő Willoughby iránt érzett szenvedélyes szerelmét.

Nagykarácsony (Filmio)

Egy tűzoltó tériszonnyal és furcsa látomásokkal kezd küszködni, miután leánykérése füstbe megy. Vajon egy új szerelem képes kigyógyítani a szédülésből és meggyógyítani az összetört szívét?

Időről időre (Netflix)

Amikor Tim megtudja, hogy családjának férfitagjai képesek az időutazásra, és megváltoztathatják a saját életüket, úgy dönt, hogy visszamegy és meghódítja álmai nőjét.

Eurovíziós Dalfesztivál: A Fire Saga története (Netflix)

Két feltörekvő zenész, Lars (Will Ferrell) és Sigrit (Rachel McAdams) megkapják életük nagy lehetőségét: képviselhetik országukat a világ legnagyobb dalfesztiválján. Most végre bebizonyíthatják, hogy ha egy álom megszületik, akkor harcolni is érdemes érte.

Hegyek között (Disney+)

Két ember, Alex (Kate Winslet) és Ben (Idris Elba) él csak túl egy repülőgép-szerencsétlenséget a hegyekben, ám súlyosan megsebesülnek. Kényltelenek megbízni egymásban, miközben menedéket keresnek.

Sztárom a párom (Netflix)

Egy váratlan találkozás összehozza a könyvbolt-tulajdonos William Thackert (Hugh Grant) és a hollywoodi sztár Anna Scottot (Julia Roberts), akik valószínűtlen románcba kezdenek.

Alkalmi randevú (Netflix)

Két idegen megelégeli, hogy minden évben egyedül töltik az ünnepeket, ezért megállapodnak, hogy egy évig egymás kísérői lesznek, persze szigorúan plátói alapon.

Csokoládé

Egy titokzatos csokoládébolt megnyitása valóságos háborút robbant ki a francia kisvárosban, ahol az elfojtott vágyak és a félelem szenvedélyes csatába kezdenek az érzékek felszabadító és ellenállhatatlan erejével.

Joy (Disney+)

David O. Russel négy generációt felölelő elképesztő családtörténetében Joy (Jennifer Lawfrence) egy erős női vezetővé válva sikeres családi vállalkozást épít.

Éjfélkor Párizsban

Gil (Owen Wilson) és Inez (Rachel McAdams) jegyesek. A lány szüleivel Párizsba látogatnak, de közben kiderül, hogy a pár nem egészen egymáshoz való. A történetben a fordulatot az hozza, hogy Gil felfedezi: pontban éjfélkor Párizs egy bizonyos pontján egy fiákerbe szállva időutazásban vehet részt, amely transzportálja az általa kedvelt 1920-as évekbe.

Ha még több összebújós, bekuckózós, karácsonyi filmre vágytok, nézzétek meg korábbi válogatásunkat: