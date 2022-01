20 téli romantikus film bekuckózáshoz és összebújáshoz

Össszeűjtöttünk nektek a legjobb téli romantikus filmeket: vannak köztük vígjátékok, drámák, régi klasszikusok, kevésbé ismertek és újabb slágerfilmek egyaránt. Két dolog közös bennük a hóesés és a szerelem. A megszokott karácsonyi filmeket ezúttal lehagytuk a listáról.

A szerelem hullámhosszán

A vágyakról és kívánságokról szóló rádiós műsorba betelefonál a kisfiú. Jonah az apjának kér segítséget, aki az anyja – a felesége – halála óta egyedül neveli őt. Országszerte több ezer nő hallgatja a szomorú történetet, és vigasztaló leveleikkel elárasztják Sam otthonát. Annie-t is teljesen elvarázsolja a kisfiú és az apja megindító története. Meggyőződése, hogy ő az igazi számára, és elindul, hogy felkutassa a férfit. Csak két gond van: Annie menyasszony, Sam pedig semmit sem tud a dologról.

Szerelmes SMS

Clare két éve, autóbalesetben veszítette el szerelmét, azóta sem tudta feldolgozni hiányát. Clare azóta is szerelmes üzeneteket küldözget Ben régi mobilszámára, anélkül, hogy tudná, a számot nemrégiben egy új ügyfél kapta meg. A sportújságíró Mark meglepődik, amikor a romantikus, szeretetteljes emlékek felbukkannak a telefonja kijelzőjén. A férfit felkavarják az üzenetek, különösen, hogy a kapcsolata szétesett. Megkéri a barátját, Davidet, hogy segítsen megtalálni neki a titokzatos levélírót.

Két lépés távoltág

Stella Grant minden ízében 17 éves: összenőtt a laptopjával, és imádja a legjobb barátait. De a legtöbb tinédzserrel szemben ideje java részét egy kórházban tölti, mivel cisztás fibrózisa van. Az élete csupa sablon, szabály és önkontroll. Ezt a fegyelmet kell próbára tennie, amikor megismerkedik egy lehetetlenül helyes betegtárssal.

Aludj csak én álmodom

A csinos, ám magányos Lucy a metrón árulja a jegyeket. Egyedüli boldogsága a kedves fiatalember, aki minden nap elmegy előtte. Egy nap Lucy véletlenül megmenti a vágányok közé esett Peter életét, és teljesen beleesik az ájult fiúba. Kiderül, hogy Peter kómába esett. Amikor Lucy meglátogatja a kórházban, a nővér Peter barátnőjeként mutatja be őt a családnak, amely rögtön befogadja őt. Az egyetlen probléma, hogy Lucy beleszeret Peter bátyjába, Jackbe. Mi lesz, ha Peter felébred a kómából?

Szerelem a végzeten

Egy ünnepi, vásárlóktól nyüzsgő napon Jonathant és Sarát összehozza a véletlen, no meg egy pár kötött kesztyű. Annak ellenére, hogy mindketten járnak valakivel, együtt töltik az estét Manhattanben kószálva úgy, hogy egymás nevét sem tudják. Ám mikor az éj véget ér, a megbabonázott Jonathan azt javasolja, cseréljenek telefonszámot, ám Sara azzal áll elő, hogy bízzák közös jövőjüket a sorsra. Ha az ég egymásnak teremtette őket, mondja, akkor megtalálják útjukat egymás életébe.

Egy makulátlan elme örök ragyogása

Joel döbbenten fedezi fel, hogy barátnője, Clementine kitöröltette az emlékezetéből kapcsolatuk minden emlékét. Kétségbeesésében ő is felveszi a kapcsolatot az eljárás feltalálójával, Dr. Mierzwiakkal, hogy kitöröltesse a lányt a saját emlékezetéből. Ám ahogy Joel emlékei fokozatosan eltűnnek, úgy ébred rá újra a Clementine iránti szerelmére. Agya rejtett zugainak mélyén olyan erők működnek, amelyek megpróbálják megakadályozni az eljárás sikerét. Hiába Dr. Mierzwiak minden igyekezete, világossá válik, hogy Joel nem tudja Clementine-t kiverni a fejéből.

Kisasszonyok

Szerelemről, családról, a nővé válásról szól a romantikus történet. A March család négy lánya a polgárháború sújtotta Új-Angliában nő fel. Miközben a férfiak harcolnak, a négy kisasszony – az élénk Jo, a gyönyörű Meg, a törékeny Beth és az ábrándos Amy – és az anyjuk sorsa, öröme és bánata tárul fel. A XIX. század családi életének színpompás krónikája sajátos tisztelgés a családi tűzhely és a női függetlenség előtt. A film Louisa May Alcott klasszikus, önéletrajzi ihletésű regényéből készült.

Titanic

A filmvászon örök klasszikusa ez a romantikus történet a vad és fiatal művész és a gyönyörű, gazdag lány tragédiába fulladó szerelméről. Egy ambiciózus szerencsevadász elhatározza, hogy felszínre hozza a Titanic, az egykori grandiózus hajó két és fél mérföld mélyen fekvő kincseit, ám a roncsokból feltárul egy el nem mondott történet is. Rose DeWitt Bukater az Edward-kori társadalom merev elvárásai által szorongatott 17 éves, amerikai arisztokrata beleszeret a szabad szellemű, fiatal Jack Dawsonba, aki a hajón szórakoztatja az úri közönséget. Miután Jack felnyitja Rose szemét az aranykalitkáján kívül található világra, szerelmük szárba szökken és tragédiájuk ellenére visszhangzik a hullámsíron túl az örökkévalóságig.

Idétlen időkig

Az időjós Phil önző, cinikus szűklátókörű alak, aki utálja a világot, és pokollá teszi mások életét. Amikor vidékről kell tudósítania, már alig várja, hogy visszatérhessen Pittsburghba egy napi “száműzetéséből”. Ebben azonban megakadályozza a váratlan hóvihar, amelyről azt jósolta, hogy nagy ívben elkerüli a környéket. Másnap reggel különös dolog történik vele: úgy érzi megismétlődik vele az előző nap, minden nyomorúságával együtt. A következő nap sem változik a helyzet, megint minden újra megismétlődik. A kétségbeesett Phil orvoshoz, majd pszichiáterhez fordul segítségért.

Szépség és a szörnyeteg

A varázslónő szörnyeteggé változtatja az ifjú, hiú herceget, a személyzetet meg beszélő használati tárgyakká. A kastélyába zárt szörnyeteg csak az igaz szerelem által szabadítható fel. Az egyetlen esélye, amikor találkozik Belle-lel, az okos és gyönyörű lánnyal, aki az apja helyett feláldozva magát vállalja a rabságot a szörnyeteg kastélyában. A félelmeit leküzdve Belle összebarátkozik az elvarázsolt személyzettel, majd a szörnyeteg rémisztő külseje mögött meglátja a gyöngéd herceget.

Holiday

Amanda, a Los Angeles-i előzeteskészítő és Iris, a londoni újságíró úgy próbál elmenekülni a szerelmi problémák elől, hogy az ünnepek alatt két hétre otthont cserélnek.

Hegyek között

A fotóriporter Alex és a sebész Ben útja Boise városának repterén keresztezi egymást. Alex az esküvőjére, Ben pedig egy műtét elvégzésére utazna, ám a viharos idő miatt lemondták a járatokat. Alex és Ben megegyeznek egy magánpilótával, hogy elviszi őket. Walter azonban rosszul lesz, és a gép lezuhan a hegyek között. A katasztrófát csak Alex, Ben és Walter kutyája éli túl. A kietlen hegyvidéken csak magukra számíthatnak. Miközben a természet erőivel harcolnak, egymással is meg kell küzdeniük.

Téli mese

Ebben a világban még mindig történnek csodák. Peter, a betörő, aki egykori főnöke elől próbál megszökni, ekkor találkozik Lóval, aki egy újabb betörésre ösztönzi egy alkalommal, így New Yorkban összeakad a halálosan beteg lánnyal, Beverlyvel. Ez azonban nem állhat kettejük közé, szerelem ébred közöttük, olyan erős, amely még a halált is legyőzheti.

Love Story

Oliver és Jennifer – két teljesen különböző személyiségű ember. Együtt mégis áthidalnak minden nehézséget, lebontják a korlátokat, nem törődnek a szociális különbségekkel és összeházasodnak.

A szibériai borbély

Jane Callahan, egy amerikai nő Moszkvába utazik, hogy ott anyagi támogatást szerezzen a nagyhercegtől egy öreg, lecsúszott amerikai feltaláló, Douglas McCracken professzor számára, aki Moszkvában él, és egy favágó gépet akar szerkeszteni. A vonaton a nő fülkéjébe orosz katonai kadétok nyomulnak be, majd nemsokára távoznak, de egyiküket a többiek heccből nem engedik ki a fülkéből. Jane összeismerkedik az angolul jól beszélő kadéttal.

Szilveszter éjjel

A szilveszter egyfelől a leltárkészítés ideje, másfelől a szórakozásé. A szerteágazó cselekmény különböző történeteket fűz egybe. Van itt első szerelem, megbocsájtás, kapcsolat helyrehozása és lezárása, gyermekáldás és az elmúlás kérdése, és hosszan lehetne folytatni a sort. A szereplők sokszor előre nem látható döntéseket hoznak, illetve különleges figurákkal találkoznak. A történetben fontos szerepet játszik az idő is, senki sem akar lemaradni a visszaszámlálásról. A háttér mindehhez New York.

Ház a tónál

Dr. Kate Forster végre megtalálta álmai lovagját. A gond csupán az, hogy távkapcsolatról van szó, s nem csak térben, hanem időben is. Kate ugyanis Chicago belvárosában él, Alex egy elhagyatott tóparti házban: Kate 2006-ban, Alex 2004-ben.

Amerikába jöttem

Akeem herceg, a kis afrikai ország uralkodójelöltje dúsgazdag ember. Mindene megvan amit csak akarhat, ám úgy érzi üres az élete, mert nincs olyan nő, akibe bele tudna szeretni. A hercegnek pedig feleség kell, méghozzá olyan, aki sem nem a pénzéért, sem nem a hatalmáért megy hozzá. Ezért utazik hűséges barátjával, Semmivel Amerikába, ahol egy gyorsbüfében helyezkednek el takarítónak. A bajok akkor kezdődnek amikor kiderül, hogy a két férfi még soha életében nem látott felmosóvödröt és rongyot.

Az utolsó vakáció

Georgia Byrd egy áruház konyhai osztályán dolgozik, és ahelyett, hogy titkos vágyait próbálná beteljesíteni – mondjuk megszólítaná a bútorosztályon dolgozó jóképű fickót -, csak őrlődik és kínlódik borzalmas félénksége miatt. Mígnem egy napon az orvosa közli vele a hírt, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, és legfeljebb néhány hét lehet már csak hátra az életéből. Georgia az elsõ sokk után elhatározza, hogy élete utolsó napjaiban úgy él, ahogy eddig is szeretett volna.

Csak barátok

Chris Brander a középiskolában félénk, túlsúlyos fiú volt, akiből mindenki csak gúnyt űzött. Ezt csak az tudta feledtetni, hogy barátjának tudhatta Jamie-t, a suli legdögösebb csaját. Chris titokban halálosan bele volt zúgva a lányba, amikor azonban végre összeszedte a bátorságát, hogy szerelmet valljon neki, Jamie visszautasította. És már bele is kezdett a megalázó „maradjunk csak barátok” szövegbe. Most, 10 évvel később azonban Chris gazdag, jóképű és zenei producerként még a munkája is remek. Amikor hazalátogat, lehetősége adódik szépíteni. Mindent megtesz, hogy elbűvölje Jamie-t, de most sincs könnyű dolga. Nem utolsósorban azért, mert rá popdíva kliense nyomul, nagy szerelmére pedig egy rivális hódoló.

További téli romantikus filmeket találhatsz korábbi összeállításunkban: