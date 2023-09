11 szívmelengető és szívszorító romantikus film őszi estékre

Összegyűjtöttünk nektek közel egy tucat romantikus filmet az elmúlt két évtizedből, melyek sokadjára újranézve is megmelengetik és megfacsarják a szívünket.

Édes November (2001)

Nelson Moss (Keanu Reeves) a reklámipar megszállottja, profi, jéghideg, csak a munkájának él. Sara Deever (Charlize Theron) bűbájos, életvidám, bohó. A két ember két külön világ, ám egy KRESZ-vizsgán egymásba szaladnak, amikor is Sara megbukik Nelson hibájából. A lány különös javaslattal áll elő, hogyan tehetné jóvá Nelson a malőrt: megpróbálja rávenni a férfit, töltse vele az egész novembert, feledkezzen bele az életbe, lazítson. Nelsonnak esze ágában sincs ilyen őrültséget tenni, ám miután fenekestül felfordul az élete, úgy dönt, mégis enged a csábításnak. A nehéz elhatározást siker koronázza. De még mekkora…

Minden végzet nehéz (2003)

A zeneipar mindentudó cápája falja a nőket, de kizárólag a huszonéveseket. Imádja őket, imádja az irigy tekinteteket, és élvezi, hogy őt is élvezik. Legújabb zsákmánya Marin (Amanda Peet) nem rosszabb a szokásosnál: vagyis bombázó. A lány anyjának házában töltik a hétvégét, amikor egyszerre több baj is történik. 1. Betoppan a lány anyja (Diane Keaton). 2. Harry infarktust kap; ha nem is súlyos az ügy, úgy tűnik egy ideig ápolásra szorul, és fel kell hagynia eddig megszokott életformájával. Az örökifjú playboy tehát egyszerre kénytelen rengeteg olyan bajjal szembesülni, amit korábban sosem viselt volna el. Kénytelen tűrni, hogy ápolják, mindezt egy idegen házban, méghozzá egy olyan nőtől, akinek ráncos a bőre! Ha ez még nem volna elég, beüt az igazi istencsapása: beleszeret barátnője anyjába, aki biztosan harminc fölött van.

Szerelmünk lapjai (2004)

Allie (Rachel McAdams) és Noah (Ryan Gosling) tizenéves korukban kezdődő szerelme hamar beteljesedik. A lány gazdag szüleinek ellenkezése miatt azonban elszakadnak egymástól. Mikor néhány év múlva újra találkoznak, szerelmük újjáéled, és Allie-nek választania kell lelki társa és társadalmi rangja között. Történetüket, melynek nagy jelentősége van számára, egy idős úr olvassa fel (James Garner) újra és újra egy hasonló korú hölgynek (Gena Rowlands). Nicholas Sparks azonos című bestsellere nyomán készült, egyszerre szívmelengető és szívszorító film minden nézőt rabul ejt.

Dan és a szerelem (2007)

Dan Burns (Steve Carell) özvegy és háromgyerekes apa, aki a helyi újság szülői rovatába gyereknevelési tanácsokat is ír, egy családi nyaralás alkalmával egy könyvesboltban megismerkedik egy gyönyörű idegennel, Marie-val (Juliette Binoche), akibe azonnal belehabarodik. Ám hamar kiderül, hogy Marie épp Dan karizmatikus testvérével (Dane Cook) jár. Amikor egy hétvégi családi összejövetelre készülnek, Dan és Marie megpróbálják eltitkolni kölcsönös vonzalmukat – vajon sikerül nekik?

Egy nap (2011)

1988. július 15-e. Egy közösen eltöltött nap után kezdetét veszi Emma (Anne Hathaway) és Dexter (Jim Sturgess) életre szóló barátsága. Emma egy középosztálybeli lány, tele elvekkel és ambíciókkal, és azzal az álomképpel, hogy sikerül jobbá tennie a világot. Dexter, a gazdag és jóképű fiú eközben arról álmodik, hogy a világ lesz majd a játszótere. Nyomon követhetjük az elkövetkező 20 év összes kulcsfontosságú pillanatát, július 15-éit: hol együtt, hol külön, barátságban vagy épp harcban állva, reményteli- és elszalasztott pillanatok közepette, nevetéssel és könnyekkel teli időszakokban. Míg végül az útkeresésük közben rá nem jönnek, hogy mindaz, amit hajszoltak, és amiért küzdöttek, mindvégig ott volt a szemük előtt.

Időről időre (2013)

Mikor Tim 21 éves lesz, apja elárul neki egy elképesztő titkot: családjának férfitagjai képesek újra megélni a múltjukat. Életük bármely pillanatát felkereshetik, hogy addig-addig csiszoljanak rajta, míg tökéletes nem lesz. Tim úgy dönt, hogy ezt a különleges képességet arra használja, hogy elnyerje a gyönyörű Mary szívét, de hamarosan rádöbben, hogy az igaz szerelemhez vezető út döcögősebb, mint gondolná – még úgy is, hogy újra meg újra meg újra próbálkozhat!

Csillagainkban a hiba (2014)

Hazel (Shailene Woodley) és Gus (Ansel Elgort) két csípős humorú, az illemszabályokra és szokásokra fittyet hányó fiatal. Persze, hogy egymásba szeretnek. De az élet (és a halál) nem ilyen egyszerű. Történetük egy olyan világot tár fel, amelyet soha nem fogsz elfelejteni. John Green világsikerű regényéből kihagyhatatlan, felkavaró, szép és izgalmas film készült, melyben Laura Dern és Willem Dafoe is fontos szerepet kapott.

Adaline varázslatos élete (2015)

A huszonkilenc éves Adaline csodával határos módon túléli a balesetet. Miután felgyógyul, megmagyarázhatatlan dologra lesz figyelmes, a balesetnek köszönhetően nem öregszik tovább. Majdnem nyolc évtizeden keresztül őrzi a titkát, félve a lelepleződéstől. Ám véletlenül találkozik Ellis Jonesszal, a karizmatikus emberbaráttal, akinek szenvedélye az élet és a romantika. Amikor a szüleivel töltött hétvége azzal fenyeget, hogy kiderül a titka, Adaline úgy dönt, hogy örökre megváltoztatja az életét.

Mielőtt megismertelek (2016)

Néha a szerelem elvisz oda, ahová soha nem gondoltad volna, hogy valaha eljuthatsz. Louisa Lou Clark (Emilia Clarke) igazi vidéki lány, gondtalan, vidám természete azonban komoly próbatétel elé kerül, mikor új munkahelyén gondoskodnia kell Will Traynorról (Sam Claflin). Az egy baleset miatt tolószékbe került fiú ugyanis már mindent feladott, Lou azonban elszánja magát, hogy bebizonyítsa neki, hogy igenis van miért élni. Ketten együtt új kalandokra indulnak, melyektől sokkal többet kapnak, mint vártak, ugyanis életükkel együtt egymás iránti érzéseik is gyökeresen megváltoznak.

Csillag születik (2018)

A show business kegyetlen és kiszámíthatatlan: de mennie kell. Jackson Maine (Bradley Cooper) valaha híres volt, de az ital és az örök turnézás kiszívta minden erejét. Leáldozóban van a csillaga. Ám megismerkedik egy fiatal, naiv és ismeretlen énekesnővel (Lady Gaga), akiben meglátja a zsenit. A férfi támogatja felfedezettjét, és közben beleszeret. Egyre szenvedélyesebb viszonyuk közben egyre jobban el is távolodnak egymástól: mert az ismeretlen lány pályája fantasztikus ütemben ível felfelé.

A világ legrosszabb embere (2021)

Julie-t négy éven keresztül követjük, a norvég lány a szerelmi életében és karrierjében is a helyes, sorsfordító döntéseket próbálja meghozni – még ha egyszer megfontolt, máskor elhamarkodott választásaival fájdalmat is okoz a szeretteinek, vagy éppen saját magának. Ahhoz, hogy Julie élete egyenesbe jöjjön, először önmagát kell megtalálnia és elfogadnia – rögös út vezet ennek az beismeréséhez.