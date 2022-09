2022 legjobb filmjei: 25 romantikus film bekuckózáshoz vagy összebújáshoz

Összegyűjtöttük 2022 legjobb romantikus filmjeit, ha egyedül vagy akár párosan olvadoznátok a tévé vagy monitor előtt. A legmeghatóbb új szerelmes filmek, a legderűsebb romantikus vígjátékok egy helyen.

Íme a legjobb 2022-es romantikus filmek a nagyvilágból:

Bíbor szívek (Netflix)

A feltörekvő énekesnő érdekházasságot köt a hamarosan bevonuló tengerészgyalogossal, ám nemsokára egy tragédia túlságosan is valóságossá teszi megjátszott kapcsolatukat.

Gyűlölök és szeretek

Lucy egy kiadó társigazgatójának asszisztenseként dolgozik, és próbál felfelé törni a ranglétrán. Ebben jócskán megnehezíti a dolgát a vele szemben ülő ambiciózus Joshua, akivel ki nem állhatják egymást, amit nem is rejtenek véka alá: különböző passzív-agresszív játékaikkal az őrületbe kergetik nem csak a másikat, de munkatársaikat is. Kettejük viszonya azonban akkor kezd el igazán komplikálódni, mikor a gyűlölet mellett a vonzalom is begyűrűzik a kapcsolatukba.

A világ legrosszabb embere

Julie-t négy éven keresztül követjük, a norvég lány a szerelmi életében és karrierjében is a helyes, sorsfordító döntéseket próbálja meghozni – még ha egyszer megfontolt, máskor elhamarkodott választásaival fájdalmat is okoz a szeretteinek, vagy éppen saját magának. Ahhoz, hogy Julie élete egyenesbe jöjjön, először önmagát kell megtalálnia és elfogadnia – rögös út vezet ennek az beismeréséhez. Joachim Trier legújabb alkotását nevezte Norvégia a 2022-es Oscar-díjátadóra.

Vegyél el

A Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a házasságról, és a közösségi médiáról.

Két világ között (Netflix)

Miután egy tragikus balesetben elveszítette élete szerelmét, egy összetört szívű tinilány azt hiszi, hogy szerelme jeleket küld neki a síron túlról.

Fabian – A vég kezdete

Az irodalomtudományok doktora, Jakob Fabian napközben reklámszövegeket ír, éjszakáit pedig kétes hírű intézményekben tölti barátja, Stephan Labude társaságában. Míg Labude egész lényével beleveti magát a szenvedélyes ideológiai viták és a testiség világába, Fabian mindvégig józan és távolságtartó marad. Egy nap megismerkedik a gyönyörű fiatal lánnyal, Corneliával, akinek a megjelenése megrengeti a férfi alapvető cinizmusát: az eddig ismeretlen érzelmek kizökkentik ironikus fatalizmusából. Az Erich Kästner regénye nyomán készült film a katasztrófa felé gyorsvonatként robogó weimari köztársaságban, a 1930-as évek Berlinének dekadens közegében játszódik.

Licorice Pizza

A film Alana Kane és Gary Valentine felnőtté válásának, jövés-menésének és szerelembe esésének története 1973-ban, a San Fernando Valley-vidéken. Paul Thomas Anderson filmjét három Oscar-díjra jelölték, a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriákban.

Szuperhősök

Marco egy fizika-professzor, aki racionális természetű, bármit ki tud számolni képletekkel, egyenletekkel. Anna ezzel szemben érzelmesebb alkat, művészi tehetséggel, és foglalkozását tekintve éppen képregényeket rajzol. A férfi és a nő egy véletlenül találkoznak egymással egy esős napon, és innen indul el szenvedélyes szerelmük története. Hamar rájönnek, hogy szuperhősök nem csak a képregényekben léteznek. A mai világ valódi szuperhősei a párok, akiknek minden szuperképességüket be kell vetniük ahhoz, hogy szerelmük és kapcsolatuk fenn maradjon.

Ahol a nap felkel Párizsban

A fiatal lány, Émilie egy nagy presztízsű egyetemen végzett, mégis egy call centerben kénytelen dolgozni. Párizs tömbházakkal teli negyedében lakótársat keres, így kerül az életébe az elbűvölő tanár, Camille. Bár kettejük között viszony alakul ki, a férfi mégis egy másik lányhoz, Norahoz vonzódik. Norát a diáktársai összekeverik Amberrel, a híres szexchat-munkással. Nora szeretne megszabadulni a róla kialakult képtől, ezért felkeresi a hasonmását. Három nő és egy férfi története bontakozik ki ebben a romantikus filmben, akik barátok, néha szerelmesek, gyakran mindkettő.

Bergman szigete

A német–angol házaspár, Chris és Tony a svédországi Fårö szigetére érkezik, hogy heteken keresztül Ingmar Bergman egykori otthonában alkossanak. Mindketten sikeres filmrendezők, és itt, a világtól elzárva, puritán visszavonultságban szeretnék megírni következő forgatókönyvüket. Az északi nyár hűvös és inspiráló, Bergman szelleme pedig ott lebeg minden sarkon. A képzelet és valóság közti választóvonal egyre homályosabbá válik.

Downton Abbey: Egy új korszak

Az egyébként mindig békés Downton élete felbolydul, amikor Violet talányos bejelentést tesz: a birtokába került egy pazar villa a festői, dél-franciaországi tengerparton. Mint az várható, a család egyik része rögtön felkerekedik a napsütésben gazdagabb új vidék felé, ám az otthon maradók élete sem maradhat nyugodt, mivel egy nagymenő filmproducer úgy dönt, Downtonban szeretné leforgatni legújabb sikervárományos alkotását.

Főzőtanfolyam (újra)kezdőknek

Karin és a férje, Stan a 40. házassági évfordulójuk alkalmából egy hatalmas ünnepséget szerveztek. Miközben a barátaik a boldogságukra koccintanak, Karin rájön, hogy Sten korábban hűtlen volt hozzá. A nő egész életében a férjéről és a lányukról gondoskodott, most pedig az egész élete egyszeriben széthullott. Egy régi barátnője rábeszéli Karint, hogy terápiás célból csatlakozzon egy főzőtanfolyamhoz, amelyet nem más, mint a híres szakács, Henrik vezet. A konyhában, a fűszeres és az ínycsiklandozó ételek között Karinnak nem csupán az életkedve tér vissza barátnői társaságában, de a főzés, rég elfeledett szenvedélyét is újra felfedezi, és talán még a szerelem is megint rátalál.

Minden jót, Leo Grande

Nancy Stokes, a megözvegyült, nyugdíjba vonult iskolai tanár kalandra vágyik, emberi kapcsolatra és némi szexre. Jó szexre. Noha férje mellett otthonra lelt, gyermeket neveltek és még valami élethez hasonló is kijutott neki, a jó szex sosem volt része a dolognak. Robert azonban már nincs többé, Nancy pedig eltervezte: egy Leo Grande nevű szexmunkás segítségével felfedezőútra indul. Egy hotelszobában Nancy megismerkedik Leóval. Épp olyan jóképű, mint a fotón, ám ami felkészületlenül éri Nancyt, az a reá váró társalgás és paráználkodás. Leónak mindenről van véleménye, és bár nem mindig árulja el az igazat, Nancy mégis megkedveli. És Leo is őt. Ahogy nő a szexuális önbizalma, Nancy egyre jobban oldódik. Három találka folyamán az erőviszonyok is változni kezdenek, a két ember bizton viselt álarca pedig lassan lehull.

Háromezer év vágyakozás

Dr. Alithea Binnie (Tilda Swinton) elégedett magányos, emberektől elszigetelődött életével. Azonban a tudományt és logikát mindennél többre tartó nő élete fenekestül felfordul, mikor egy isztambuli útja során összesodorja a sors egy dzsinnel (Idris Elba). A mágikus lény mindenképp szeretné teljesíteni a nő három kívánságát, de Alithea ebbe nem akar belemenni, hisz számos monda megörökítette már, milyen balul sül el általában, ha valaki varázslat útján szeretne elérni valamit. Hogy a nőt meggyőzze ennek ellenkezőjéről, a dzsinn történeteket mesél neki hosszú és izgalmas élete különböző állomásairól. Végül Alithea kötélnek áll, ám kívánsága nem csak a dzsinnt, de még őt magát is meglepi.

Az elveszett város

A briliáns, de zárkózott írónő, Loretta Sage (Sandra Bullock) pályája során mindig egzotikus helyekről írt a népszerű romantikus kalandregényeiben, melyek címlapján a Dash nevű hőst megjelenítő, jóképű borítómodell, Alan (Channing Tatum) feszít, aki erre a karakterre tette fel az életét. Miközben épp új könyvét promotálja Alannel, Lorettát elrabolja egy különc milliárdos (Daniel Radcliffe), mert azt reméli, hogy az írónő elvezeti őt a legutóbbi könyvében található ősi elveszett város kincséhez. Alan bizonyítani szeretné, hogy a való életben is hős tud lenni, nem csak a könyvek lapjain, így nekivág, hogy megmentse a nőt. A nagyszabású dzsungelkalandba pottyant furcsa párnak össze kell dolgoznia, hogy túléljék az elemek és a gonosztevők csapásait, és megtalálják az ősi kincset, mielőtt örökre elveszne.

Nézz mindkét irányba! (Netflix)

Főiskolai diplomaosztója estéjén Natalie élete párhuzamos valóságokra szakad, miután elvégez egy terhességi tesztet. Mit tartogat számára az élet és a szerelem?

Tytöt tytöt tytöt

Mimmi, Emma és Rönkkö a felnőtté válás küszöbén állnak, három egymást követő hétvégén pedig megpróbálják felfedezni saját szexualitásukat.

Vacsora négy főre (Netflix)

Ez a lelki társak létezését boncolgató romantikus vígjáték négy szingli jó barát párhuzamos történeteit követi nyomon, akik különböző párosításban jönnek össze egymással.

A legjobb magyar romantikus filmek 2022-ből:

A szerenád

A történet főhőse egy világot járó hanggyűjtő, aki egy faluba érve rátalál a rég várt szerelemre. A táncos lány meghódítása azonban nem kecsegtet túlzott reménnyel egy olyan ember számára, akibe beleköltözött a kishitűség démona. Ekkor különös, megfoghatatlan lények érkeznek, akik megpróbálják legyőzni a démont, és elvezetni főhősünket a lány karjaiba.

Együtt kezdtük

Érettségi, egy nagy buli, aztán jó időre csá mindenkinek! A 12. c tagjai közt voltak, akik jártak egymással, meg akadtak köztük jó haverok is, de tíz éven át alig találkoztak. Aztán az egyikük esküvőjének alkalmából a régi spanok, ellenségek és szerelmek (akik megvoltak, és akik nem jöttek össze) újra együtt töltenek egy hétvégét egy balatoni panzióban. Persze semmi sem úgy sikerül, ahogy tervezték. Mert egy ilyen nagy újratalálkozás pont arra jó, hogy kitörjön pár botrány, elcsábítsanak néhány hű szerelmest, elsüssenek egy csomó jó poént, hazudjanak, őszinték legyenek, dumáljanak, igyanak, aztán kezdjék elölről az egészet. Lehet, hogy eltelt tíz év, de a 12. c tagjai nem komolyodtak meg, és úgy tűnik, nem is terveznek ilyesmit.

Zanox – Kockázatok és mellékhatások

A kétes eredetű házipálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi vár. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akibe régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a töri tételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házipálinka.

Végül jöjjenek azok a szerelmes filmek, amikre még nagyon várunk 2022-ben:

Beugró a Paradicsomba (premier: 2022. október 6.)

Az Oscar-díjas George Clooney és Julia Roberts újra együtt a vásznon az elvált pár szerepében, akik azon kapják magukat, hogy szövetkezniük kell, ha közösen meg akarják akadályozni, hogy a fülig szerelmes lányuk elkövesse ugyanazt a hibát, amit ők is annak idején.

Egy szép reggelen (premier: 2022. október 6.)

Az egyedülálló, fiatal párizsi nő, Sandra életét kislányának nevelése, tolmácsként végzett munkája és egykor briliáns elméjű, mára hanyatló szellemű apjának gondozása tölti ki. Egy nap véletlenül összefut egy régi barátjával. Ellenállhatatlan erejű vonzalom bontakozik ki közöttük, és – bár a férfi nős – viharos szerelmi viszonyba kezdenek. A szenvedélyek mellett azonban egyre gyakoribb a csalódás és fájdalom is. Sandrának egy idő után kicsúszik a keze közül az irányítás, és napról napra nehezebb döntéseket kell meghoznia mind apja ápolásával, mind pedig saját életével kapcsolatban.