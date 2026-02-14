13 szívbemarkoló, romantikus regény alapján készült film, nem csak Valentin-napra

Összegyűjtöttünk nektek egy tucatnyi romantikus filmet, melyek nagy sikerű regények alapján készültek. Sok közülük megtalálható a streamingoldalakon. Az Üvöltő szelek új feldolgozását pedig pont Valentin-nap előtt mutatták be a mozikban.

Büszkeség és balítélet (Netflix)

A makacs Elizabeth Bennet és a zárkózott, arrogáns Mr. Darcy találkozása után túl kell lépniük az első benyomáson a szerelem kibontakozásához a régenskorszak Angliájában. Jane Austen regénye alapján.

Értelem és érzelem (HBO Max)

Az apjuk halálát követően koldusbotra jutó három nővér kénytelen mások jóindulatára hagyatkozni Jane Austen regényének feldolgozásában.

Szerelmünk lapjai

Két ifjú szerelmest elszakít egymástól a háború és a osztályellentétek az 1940-es években, Nicholas Sparks nagy sikerű regényének filmváltozatában.

Az időutazó felesége (Apple TV+)

Henry olyan különleges adottsággal rendelkezik, ami képessé teszi az időutazásra. Ezt azonban nem képes irányítani, így gyakran véletlenszerűen sodródik térben és időben. Audrey Niffenegger regénye alapján.

P.S. I Love You (HBO Max)

Amikor Holly férje betegségben meghal, a nő összeomlik. Egy nap vigasztaló levél érkezik elhunyt férjétől, aki halálára készülve leveleket írt neki. Alapjául Cecelia Ahern regénye szolgált.

Vágy és vezeklés (Apple TV+)

Cecilia és Robbie épphogy csak egymásba szeretnek, amikor párosukat kettészakítja Cecilia féltékeny húgának, Brionynak a hazugsága. Hármuk útjai szétválnak, de a II. világháború idején újra keresztezik egymást. Ian McEwan regénye alapján.

Jane Eyre

Egy szelíd, visszahúzódó nevelőnő, aki meglágyítja munkaadója szívét, hamarosan felfedezi, hogy a férfi egy szörnyű titkot rejteget. Charlotte Brontë regénye alapján.

Mielőtt megismertelek (Amazon Prime)

Egy kisvárosban élő lány különös és váratlan kapcsolatot alakít ki egy közelmúltban megbénult férfival, akit ő gondoz. Jojo Moyes bestsellere alapján.

Kiasszonyok (HBO Max)

A March család az amerikai polgárháború idején igyekszik helytállni. Az apa a csatamezőn harcol, neje és négy lányuk férfi nélkül próbál boldogulni.

Csillagainkban a hiba (Disney+)

Hazel és Gus elsöprő szerelme felejthetetlen utazást tartogat mindkettejük számára. John Greennek a New York Times bestseller-listjára felkerült könyve alapján készült, megindító film.

Napos oldal

Egy rövid pszichiátriai intézetben töltött idő után, az egykori tanár, Pat Solitano visszaköltözik a szüleihez, és megpróbál kibékülni volt feleségével. A dolgok még bonyolultabbá válnak, amikor Pat megismeri Tiffanyt, a titokzatos lányt, akinek szintén megvannak a maga problémái.

Elfújta a szél (Apple TV+)

Egy déli ültetvényes lányának boldogulása az amerikai polgárháború, majd később a Dél megváltozott viszonyai közepette. A film Margaret Mitchell azonos című, Pulitzer-díjas regényéből készült.

Üvöltő szelek (a mozikban)

A lányát egyedül nevelő úr, Mr. Earnshaw befogad egy árva fiút, akit attól kezdve együtt cseperedik az ő gyerekével. A fiú sok évet tölt távol a pusztuló udvarháztól, a lány pedig kénytelen férjhez menni a közelben élő arisztokratához. De amikor a régi barát visszatér, mindannyiuk sorsa megpecsételődik. Emily Brontë regénye alapján.

