Összegyűjtöttük a legjobb romantikus filmeket 2025-ből, ha egyedül vagy akár párosan olvadoznátok a tévé vagy monitor előtt. A legmeghatóbb új szerelmes filmek, a legderűsebb romantikus vígjátékok egy helyen.

A legjobb filmek 2025-ben – korábbi összeállításaink:

A legjobb romantikus filmek 2025-ben:

A szurdok (Apple TV+)

Két elit ügynököt egy titkos szurdok két oldalán álló őrtornyokba küldenek, hogy megvédjék a világot egy láthatatlan fenyegetéstől. Miközben távolról kapcsolat alakul ki köztük, egyre közelebb kerülnek az emberiséget fenyegető kataklizma titkához.

Bridget Jones: Bolondulásig (Apple TV+)

Bridget a negyedik részben özvegyen, két gyerekkel próbálja újra megtalálni a helyét az életben és a szerelemben. Miközben munkába áll, randiappokat tesztel és új emberekkel ismerkedik, barátai és családja támogatják, de számos kihívással és kínos helyzettel kell szembenéznie.

Álomlista (Netflix)

Amikor egy fiatal nő az anyja kérésére elindul, hogy valóra váltsa tinédzserkori vágyait, családi titkokra bukkan, megtalálja a szerelmet – és újra felfedezi önmagát.

Reménytelenül – József Attila pszichoanalízise

Gyömrői Edit, a fiatal pszichoanalitikus egy különlegesen nehéz pácienssel kerül szembe József Attila személyében. A költő állandó, rossz kedélyállapotban van és erős gyomorpanaszoktól szenved. A karrierje hajnalán járó analitikusnő bizonyítani akar, hogy József Attila kiszámíthatatlan és olykor félelmetesen tolakodó jelleme ellenére is, képes meggyógyítani őt, ám nem számol a költő egyre mélyülő, romantikus érzéseivel.

Többesélyes szerelem

Egy rutinos házasságközvetítő végre saját életében is megtalálja a tökéletes partnert: minden egyezik, minden „pipa” a helyén. Csakhogy épp ekkor bukkan fel a régi szerelme – aki bár semmiben sem felel meg az elvárásoknak, mégis megmagyarázhatatlanul vonzó. A másik férfi gazdag, kifinomult, és biztonságot kínál – a döntés mégsem egyszerű. Most végre nem másoknak kell tanácsot adni, hanem saját magának.

Rokonidők

A film főszereplője négy unokatestvér, akik ugyan nagyon különböző életet élnek, rájönnek, hogy egy közös családi titkon osztoznak. 1895-ben egyik felmenőjük, az akkor 21 éves Adéle elhagyja szülővárosát, hogy megkeresse édesanyját Párizsban. A modern világ küszöbén álló város tele van avantgárd művészettel, utat tör a fotográfia, és megjelennek az impresszionista festők. Miközben a négy ifjú Adèle nyomdokaiban jár, feltárul előttük a fiatal nő meghökkentő története.

Túlagyalt randevú

Mennyit ismerünk valójában önmagunkból, amikor döntést hozunk? Mi van, ha több „én” létezik bennünk egymás mellett, és mindegyiknek megvan a maga mondanivalója? A Túlagyalt randevú utazás Piero és Lara tudatának mélyére: a két szerelmes belső énje összecsap, és feltárulnak azok a rejtett gondolatok és belső konfliktusok, amelyek döntéseinket alakítják.

Az avignoni szerelmesek

Az egyre mellőzöttebb színész, Stéphane társulatával együtt érkezik az Avignoni Fesztiválra, hogy egy könnyed vígjátékot adjanak elő. Itt találkozik Fannyval, az ünnepelt színésznővel, aki azonnal elbűvöli. Egy félreértést kihasználva próbál közelebb kerülni a nőhöz, ám ezzel egyre mélyebb hazugságspirálba keveredik, amit kénytelen fenntartani a fesztivál végéig. Az irányítás hamar kicsúszik a kezei közül.

Barátnők

Joan már nem érez lángoló szerelmet Victor iránt. Folyamatosan furdalja a lelkiismeret, mert úgy érzi, tisztességtelenül viselkedik a férfival. Legjobb barátnője, Alice azzal nyugtatgatja, hogy közte és párja, Eric között is kihunyt a szikra, mégis biztos alapokon áll a kapcsolatuk. Egyikük sem sejti, hogy Eric a közös barátnőjükkel, Rebeccával folytat viszonyt. Egy nap Joan elhatározza, hogy elhagyja Victort, aki ezután nyom nélkül eltűnik. A három barátnő élete fenekestül felfordul.

Szerelem

Két ember, egy orvos és egy ápoló találkozik egy kompon. Mindketten kerülik a tartós kapcsolatokat. Amikor beszélgetni kezdenek egymással, kiderül, hogy mennyi hasonlóság van közöttük. Mindketten keresik a spontán intimitás lehetőségeit és megkérdőjelezik a társadalmi normákat.

Jane Austen tette tönkre az életemet

Agathe a párizsi Shakespeare & Co. könyvesboltban dolgozik, miközben írói álmokat dédelget, de régóta alkotói válsággal küzd. Rajong a romantikáért és Jane Austenért, és amikor legjobb barátja bejuttatja egy angliai írótáborba, úgy tűnik, végre megélheti a saját Austen-pillanatát. Ehelyett azonban egy szerelmi háromszög közepén találja magát, ahol rá kell jönnie, mit is akar igazán – szerelemben és írásban egyaránt.

Downton Abbey: A nagy finálé

A világhódító sorozat harmadik kiruccanása a mozivilágba a Crawley család és a személyzet életét követi az 1930-as években. Amikor Mary egy társasági botrány közepén találja magát, és a családnak anyagi gondokkal kell szembesülnie, az egész ház a nyilvános megszégyenülés rémével néz farkasszemet. Crawleyéknak muszáj elfogadniuk a változást, miközben a személyzet felkészül az új fejezetre, amelyben a következő generáció átvezeti a Downton Abbey-t a jövőbe.

+ 1 romantikus film, amit még nagyon várunk 2025-ben

Szenvedélyes nők (premier: 2025. november 27.)

A negyvenes Lilla párterapeutaként dolgozik, és egész életét a családjának szentelte. Ezért is éri váratlanul, amikor elhagyja a férje egy fiatal műkörmösért. Lilla lánya, Zsófi és az anyja, az egykor ismert színésznő, Vilma elhatározzák, hogy kirángatják a nőt a depresszióból és önsajnálatból és ráveszik, hogy kezdjen el újra randizni. Herendi Gábor új filmje a főbb szerepekben Balsai Mónival, Básti Julival és Varga-Járó Sárával.

