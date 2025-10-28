Ugyan az év még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni a legjobb animációs filmeket, mesefilmeket 2025-ből. Ráadásul október 28-án van az animáció világnapja, így ma különösen aktuális az ajánlónk.

A legjobb animációs és mesefilmek 2025-ből:

Áradás

A macska magányos állat, ám amikor egy fekete macska otthonát váratlanul elönti és elpusztítja egy áradás, a túlélés érdekében kénytelen összefogni más állatokkal. A különféle fajok egy hajón utaznak át a végtelen víztengeren, és a kezdeti nézeteltéréseik ellenére muszáj összetartaniuk, mert csak együttes erővel maradhatnak életben.

A film nyerte idén a legjobb animációs film Oscar-díját.

John Vardar vs. a Galaxis

John Vardar, a sikertelen színész, miután egy földönkívüli űrhajó fénycsóvája elrabolja, Zark kapitány intergalaktikus állatkertjében köt ki. A fogságban két különös lénnyel, Mortaarral és Bitsmóval szövetkezik, akik el akarják lopni Zark legveszélyesebb találmányát, a Valóságmódosító Készüléket. Zark azonban titokban John fejébe rejti a fegyvert, így hősünk szavai ettől kezdve valósággá válnak.

A legértékesebb áru

A második világháború idején egy hatalmas erdő eldugott kunyhójában igyekszik átvészelni a zord időket egy szegény favágó és a felesége. Az erdőn naponta haladnak át az ismeretlen úti cél felé robogó vonatok. Egy nap az asszony megment egy kisbabát, akit az egyik száguldó vonatból dobnak ki. Ez a baba lesz a legértékesebb áru, aki megváltoztatja a férfi és a nő életét. A házaspár igyekszik életben tartani és megvédeni az ártatlan csöppséget, ám a háború nemcsak a legjobbat, de a legrosszabbat is felszínre hozza az emberekből.

Csongor és Tünde (Netflix)

A Csongor és Tünde varázslatos története a boldogság kereséséről, a bátorságról, bajtársiasságról szól, tele izgalmas kalandokkal és próbatételekkel. Az alkotás hiánypótló, hiszen lehetővé teszi, hogy Vörösmarty gazdag szimbolikájú eredeti művéhez méltó mesefilm legyen elérhető a mai magyar gyerekek számára.

Királyok királya

Charles Dickenst lefoglalja a karrierje, így nehezen tud kötődni fiához, Walterhez. Dickens remélve, hogy a történetmesélés által közelebb tud kerülni fiához, megosztja vele Jézus Krisztus életének történetét. Jézus utazásán keresztül pedig Walter és Dickens kapcsolata elmélyül, és egy szeretetteljes apa-fia viszonnyá kovácsolódik.

Elio (Disney+)

Az intergalaktikus kalandmajka főhőse a hősszereptől idegenkedő Elio, akinek a képzelőereje nem ismer határokat. A fiút véletlenül felszippantja egy bolygóközi szervezet, amiben minden létező galaxis képviselteti magát. Eliót tévedésből a Föld nagykövetének tekintik, és mivel teljességgel felkészületlenül éri az így ránehezedő nyomás, muszáj lesz barátságot kötnie különc földönkívüli életformákkal, túlélnie néhány félelemetes próbatételt, és valahogyan rájönnie, minek is szánta őt a sors valójában.

Rosszfiúk 2.

Mindenki kedvenc csirkefogói visszatértek, és ezúttal társaságuk is akad. A DreamWorks Animation nagysikerű, állati vagány zsiványairól szóló vígjátékának új, akciódús fejezetében a megváltozott Rosszfiúk (nagyon-nagyon) igyekeznek, hogy jók legyenek, de ehelyett azon kapják magukat, hogy bele lettek rángatva egy nagyszabású, világkörüli rablássorozatba, melynek mesteri irányítói egy új bűnbanda, akikre senki sem számított: a Rosszcsajok.

K-pop démonvadászok (Netflix)

Amikor Rumi, Mira és Zoey K-pop-szupersztárok koncertje nem telt házas, a titkos képességeiket használják, hogy megvédjék rajongóikat a természetfeletti fenyegetésektől.

Nezha – A lázadó démon legendája

Nezha, a rosszcsont démongyermek, akitől még az istenek is félnek, mert halandó szülők gyermekeként vad, zabolátlan erővel született. Most egy ősi erővel kell szembenéznie, amely el akarja pusztítani az emberiséget, a fiúnak pedig fel kell nőnie nemcsak a feladathoz, de ahhoz is, hogy hőssé váljon.

Animációs filmek, amiket még nagyon várunk 2025-ben:

Zootropolis 2

A filmben Judy Hopps és Nick Wilde nyomozók egy titokzatos hüllő nyomába erednek, aki Zootropolisba érkezik, és felforgatja az emlős metropoliszt. Az ügy felgöngyölítéséhez Judynak és Nicknek a város váratlanul új részeibe kell beépülnie, ahol egyre erősödő partnerségük soha nem látott próbatétel elé kerül.

Arco

A nem túl távoli jövőben egy magányos kislány, Iris egy különös szivárványra lesz figyelmes, amelyet egy égen átsuhanó, színes köpenybe öltözött alak rajzol az égre. Arco, az égből pottyant fiú az évezred végéről érkezett, egy felhők fölé épült városból, egy félresikerült időutazás következtében. Iris menedéket nyújt a fiúnak, és mindent megtesz, hogy segítsen neki visszajutni a saját idejébe. Menekülés közben szelíd barátság szövődik kettejük között, amely megnyitja Iris előtt Arco jövőbeli világát: egy emberibb, derűsebb kort.

SpongyaBob: Kalózkaland

SpongyaBob és cimborái Bikinifenékről vitorlát bontanak, és nekivágnak az eddigi legnagyobb, vadonatúj, kihagyhatatlan mozis kalandjuknak. SpongyaBob kétségbeesetten szeretne már nagy srác lenni, ezért, hogy bátorságát bizonyítsa Rák uramnak, nyomába ered a Bolygó Hollandinak – a titokzatos, kalandor szellemkalóznak – egy tengerjáró kalandvígjáték keretében, ami a mély tenger legmélyebb fenekére vezet, ahová Spongya eddig még nem merészkedett.

