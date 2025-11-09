Olyan izgalmas filmeket gyűjtöttünk nektek 2025-ből, melyek a jövőbe vagy alternatív valóságokba repítenek. Űrlények, mesterséges intelligencia és szuperhősök – mindből találhattok az összeállításunkban. Jöjjenek hát a legjobb szuperhősfilmek és sci-fi filmek 2025-ből!

A legjobb filmek 2025-ben – korábbi tematikus ajánlóink:

A legjobb sci-fi filmek és szuperhősfilmek 2025-ből

Mickey 17 (HBO Max)

Az emberélet olcsó. A bolygóközi expedíciók Eldobhatókat visznek magukkal, velük végeztetik el az életveszélyes feladatokat. A lényegüket lementik valahova: ha a testük elpusztul, újat adnak nekik, feltöltik a régi emlékekkel, és minden megy tovább, mintha mi sem történt volna. De nincs tökéletes rendszer: egyszer, amikor a halottnak hitt Eldobható helyett elkészítik az új klónt, a régi is visszatér a bázisra.

Társ (HBO Max)

Változnak az idők, változnak a szerelmes történetek is. Ebben például néhány fiatal pár együtt lazul egy hétvégét az egyikük házában. Azután fokozatosan kiderül, hogy mindenki másért van ott, mást akar, másra vágyik. Van, aki a házban elrejtett rengeteg pénzt szemelte ki magának. Van, aki sokkal több szabadságot szeretne. Van, aki egyikük halálát kívánja. És van, aki a modern technikának köszönheti a létezését.

A szurdok (Apple TV+)

Két elit ügynököt egy titkos szurdok két oldalán álló őrtornyokba küldenek, hogy megvédjék a világot egy láthatatlan fenyegetéstől. Miközben távolról kapcsolat alakul ki köztük, egyre közelebb kerülnek az emberiséget fenyegető kataklizma titkához.

A hosszú menetelés (a mozikban)

Stephen King 1979-ben megjelent regényének filmadaptációjában Amerikát egy totalitárius rezsim uralja. A rendszer évente megrendezi A hosszú menetelés nevű eseményt, melyen három mérföld per óra sebességgel kell megállás nélkül gyalogolnia fiatal férfiaknak, különben kivégzik őket, amíg csak egy marad közülük életben.

A Fantasztikus 4-es: Első lépések (Disney+)

Az 1960-as éveket idéző, vibráló retro-futurisztikus világban játszódó A Fantasztikus 4-es: Első lépésekben bemutatkozik a Marvel első családja: Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm és Ben Grimm, és rögtön eddigi legnagyobb próbatételük elé néznek. Hősi énjüket és családi kötelékeiket egyaránt ápolniuk kell, miközben megvívnak a Földet fenyegető, falánk űristennel, Galactussal, és sejtelmes hírnökével, Ezüst Utazóval.

Tron: Ares (a mozikban)

Egy Ares nevű, magasan fejlett programot a digitális világból a valós világba küldenek egy veszélyes küldetésre. Ez lesz az emberiség első találkozása mesterséges intelligenciájú létformával.

Mennydörgők* (Disney+)

A Mennydörgők*-ben a Marvel Studios merőben szokatlan antihős-csapatot toboroz össze: ők Jelena Belova, Bucky Barnes, Vörös Őr, Szellem, Kiképző és John Walker. Miután kijutnak egy Valentina Allegra de Fontaine által felállított halálos csapdából, ezek a kiábrándult figurák veszedelmes küldetésre vállalkoznak; e küldetés során múltjuk sötét epizódjaival lesznek kénytelenek farkasszemet nézni.

M3GAN 2.0 (Apple TV+)

Két évvel az első film eseményei után egy fegyvergyár ellopja M3GAN technológiáját, és létrehozza a még veszélyesebb Ameliát. Amikor Amelia elszabadul, kénytelenek feltámasztani M3GAN-t, hogy az emberiség túlélése érdekében megküzdjön az új gyilkos MI-vel.

Bugonia (a mozikban)

Két konspirációmániás fiatalember elrabolja egy multicég befolyásos igazgatóját, mert szilárd meggyőződésük, hogy a nő földönkívüli, és az a szándéka, hogy elpusztítsa a Földet. Yorgos Lanthimos rendező ezúttal egy 2003-as koreai film remake-jével lepi meg a mozinézőket Emma Stone és Jesse Plemons segítségével.

A felmérés (Prime Video)

A közeli jövőben, ahol a gyermekvállalást szigorúan szabályozzák, egy pár hétnapos felmérése a szülővé válás jogáért pszichológiai rémálommá fajul, arra késztetve őket, hogy megkérdőjelezzék társadalmuk alapjait és az emberi lét valódi mibenlétét.

Predator: Halálbolygó (a mozikban)

A jövőben, egy félreeső bolygón a fiatal predator, akit száműzott a törzse, szokatlan szövetségesre lel Thiában, az androidban. Együtt indulnak veszedelmekkel teli útra, hogy ráleljenek a legyőzhetetlennek vélt ellenfélre.

+ 1 sci-fi, amit még nagyon várunk 2025-ben:

Avatar: Tűz és Hamu (Magyar premier: 2025. december 18.)

James Cameron visszakalauzolja a nézőket a Pandorára Jake Sully, a tengerészgyalogosból lett na’vi vezető, Neytiri a na’vi harcos, és a Sully család magával ragadó új kalandjára.

Ha ennyi sci-fi és szuperhősfilm nem lenne elég: